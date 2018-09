Correo del Metro #2 por @MaduroOfficial (Humor)

Posteado en: Curiosidades, Destacados

Postergan decisión de impugnación por falta de Papel Higiénico

Caracas, De Altamira para acá – El Tribunal Superior de Justicia informó al país mediante un comunicado las razones para el retraso en cuanto a la impugnación de las elecciones realizadas el 14A, El Magistrado jefe de la Sala Electoral, Dr. Cilio Nicolás Flores Cabello le pasó el comunicado a su secretaría durante el momento de apertura de las oficinas a las 11am, pero como era la hora de almuerzo y luego del manicure en la oficina de Ernestina, la información trascendió a la prensa a las 10PM.

Aquí el Comunicado:

Nosotros los camaradas magistrados de la Sala Electoral le informamos a la patria que debido a limitaciones en los insumos de papel higiénico provocado presuntamente por el candidato de los sectores pudientes, no hemos visto en la imposibilidad de dictaminar los recursos interpuestos por las partes accionantes en determinación de la administración de justicia adjudicada a la impugnación de la fiesta electoral.

Los magistrados hemos decidido que no es posible sesionar en estas condiciones, poco propicias. Nos negamos a utilizar el presunto papel higiénico denominado “De lija” por considerarlo contrario a los procedimientos rutinarios dignos al estatus de un magistrado y aunque preferiríamos hacerlos con las difamatorias páginas de la prensa nacional pero no caeremos en ese chantaje.

La decisión sobre la impugnación de las elecciones será postergada hasta el día en que ya no importe y el gobierno del presidente legítimo esté totalmente consolidado.

Fin del comunicado.

Diosdado Cabello exonera el Islr por seis años Nicolás Maduro y le obsequia 3 mil cupos Cadivi

La Orchila, Océano Pacífico – Luego de la salida a la luz pública de la grabación de Mario Silva, el presidente de la Asamblea Nacional decidió limar asperezas con el presidente constitucional de Venezuela.

“Yo quiero mucho a Nicolajn” aseveró “No vamos a permitir que chismes e intrigas nos desunan”.

El destacado funcionario además señalo “Yo no aspiro ser presidente, yo sólo quiero dinero y poder y espero que Nicolajn entienda esto” afirmó. “Nicolajn es un camarada revolucionario y yo no tengo problemas con el presidente lo haya escogido a el por encima de mi, que fui su compañero de armas” aclaró.

“Yo no tengo nada en contra de los estúpidos civiles y los cubanos que quieren destruirme, mi objetivo en lograr la patria que soñó el gigante” dijo entre lagrimas el alto funcionario.

Fue así como en muestra de su afecto y para demostrar que la revolución está intacta Diosdado le presentó una serie de obsequios al primer mandatario constituidos por la exoneración del impuesto sobre la renta por seis años, 3000 mil cupos viajeros de Cadivi y además de todas las grabaciones incriminatorias hechas por el DIM al primer mandatario cuando era canciller.

“Yo quiero que Nicolajn esté tranquilo y condiciones optimas para gobernar el país” dijo “Mario Silva es también mi hermano y le haré una oferta que no podrá rechazar” concluyó el líder del PSUV mientras sus escoltas destruían la grabación de está entrevista.

Mario Silva afirma haber sido abducido por extraterrestres

El Junquito, Estado Aragua – Luego de conocerse la grabación de Mario Silva se supo que el famoso conductor de televisión se traslado a Cuba para someterse a un tratamiento contra la radioactividad producto de una abducción alienígena.

Mario Silva contó a Correo Del Metro todos los detalles de lo ocurrido durante su secuestro y los implantes puestos dentro de su nariz por parte de una civilización de Ganímedes.

“Una noche cuando salimos de VTV, observamos un objetos no identificado, desde él emanó una luz destellante que me elevó del suelo y ahí perdí el conocimiento” informó Mario Silva entre lagrimas.

“Me trasladaron a lo que supuse era Ganímedes, y ahí agentes del Mossad y la CIA implantaron un chip en mi nariz, por eso nunca se me quitaba la gripe” reveló sorprendido, como entendiendo finalmente la razón de la misteriosa gripe que nunca se le quitó en nueve años.

“Los planes de nuestro comandante en lograr el equilibrio del universo al parecer molestó a los &#%#$”& del Mossad, a la CIA pero también a otros grupos de la burguesía de la galaxia” Aseveró el talentoso hombre de televisión.

Al parecer con ese implante, los sectores de poder internacional e intergaláctico habrían controlado el cerebro de Mario Silva para que dijera las cosas que quedaron en esa grabación para generar intriga dentro del PSUV.

“Todo lo que se dijo en esa grabación es falso porque fue producto de ese chip que estaba siendo controlado desde Washington, vía iPad” Explicó.

El presidente Maduro igualmente respaldó esta versión de Mario Silva cuando desde Piritu, Estado La Guaira informó al país que un sabotaje desde el sistema solar estaba en curso “Mario Silva ha sido victima de un grupo Judio-Alienígena que quiere el petróleo venezolano, de eso tenemos pruebas que las mostraremos un día de estos” Con estás declaraciones el presidente estaría acumulando un masivo grupo de 6000 pruebas que está por presentar en los próximos días.

Mario Silva por su parte aseveró “Yo no me calo más esta &#%”&#%, yo he trabajado como //%&#%$#% para conservar la revolución y no permitiré que &#%#&” sabotee a este gobierno”.

Cuando se le preguntó que, qué pensaba sobre Cilia, el emblemático periodista dijo “Yo siendo Nicolás dejaría de llevarle el desayuno a la cama” afirmó.

Supimos que para el momento de esta entrevista el chip no había sido removido (Por ende no podía hacerse responsable de lo que dijo) y que se esperaba que la nueva directiva de Globovisión (que son muy buenos sacando cosas), le extrajeran el cuerpo extraño de su cerebro.

La miseria del pasado era comer perrarina. La miseria del presente es no tener papel higiénico. En todos estos años apenas hemos cambiado de orificios. #ElAutor