Robert Alvarado: Seis años sin RCTV

Posteado en: Opinión

Como los cántaros, cuanto más vacíos están más ruido hacen…así son ciertas personas vacías.

Alejandro Dumas

Recordar una fecha 27 de mayo con el cierre de RCTV. Un medio con sabor a pueblo… Al Hugo Chávez nos quitó el control de nuestro televisor y nos apagó el canal más visto por los venezolanos durante décadas. En aquellos momentos de zozobras artistas, periodistas, animadores, gerentes y obreros de la televisora se abrazaron, lloraron y cantaron el Himno Nacional con la mirada en los monitores poco antes que su imagen desapareciese de la señal del canal 2 de la banda VHF por orden del gobierno. Quienes sus empleados del canal y televidentes lucharon al no el cierre y el mismo gobierno uso a todo su aparataje para hacer de la suya cuando vimos al Mario Silva http://goo.gl/2B2F0 descalificar a Norkis Batista, de ordinaria y grosera en La Hojilla manipulando unas declaraciones que dio ella enPrograma A Puerta Cerrada. Una basura que uso el mismo Hugo Chávez para hacer una campaña descredito en contra de ese canal y del personal que laboraba en ese medio de comunicaciónhttp://goo.gl/PdKtO que hoy la vida da vuelta y un giro que el mismo no pensaba que lo sacan de VTV como una basura porque lo que dijo nuestro señor Jesucristo lo que uno siembra es lo que uno recoge. Ellos están acostumbrado a comprar de votos es una forma de delincuencia política, lo que ocurre y acontece es que la política criolla se acostumbró al soborno de las masas, y no hay una infraestructura jurídica e institucional que termine con esa práctica y la castigue, incluso con inhabilitación política. Que nuestra misma carta magna dice en el Artículo 57 Toda persona tiene derecho a expresar libremente sus pensamientos, sus ideas u opiniones de viva voz, por escrito o mediante cualquier otra forma de expresión, y de hacer uso para ello de cualquier medio de comunicación y difusión, sin que pueda establecerse censura…Nuestro gobernante violo esta normativa jurídica sobre la libertad de expresión lo que significó su salida del aire y la señal fue concedida a la Televisión Venezolana Social (TVES), que está bajo el control oficialista. Tiempo después Esteban Trapiello, ex-director general de TVES, calificó a esa planta televisora de “adefesio”. Trapiello dijo en TVES es un medio de transmisión y no de producción o creación de contenido y eso, dijo, no se cumple a la realidad solo una programación en pro del gobierno.

En el caso de RCTV, no tuvo culpa si bien ellos no tienen responsabilidad en lo ocurrido en el país, en que los herederos del poder hacen de lo suyo en controlar medios de comunicación con el estilo de forzarlo de venderlo a unos “pata en el suelo” como dijo Chávez al Arné Chacón hermano Jesse Chacón usan unos de la noche multimillonario comprando medios de comunicación. Que no ocurrió con RCTV que el mismo Marcel Graniel dijo que la línea editorial no está en venta http://goo.gl/ieohY que no paso con al otro medio comunicación se vendió después de tantas persecuciones a los dueños de esos medios comunicaciones. Lo que da tristeza, como cada día nuestro país se desmorona en manos de este régimen mal llamado gobierno, no debemos juzgar a los periodistas de Globovision por continuar en el canal, como es sabido por todos la vida esta dura y cuando digo dura me refiero no solo a la inseguridad, si no también al aspecto socio-laboral de manera que no podemos pretender que todos renuncien, ya q no “todos” tienen la facilidad de emplearse de manera inmediata, muchos de ellos tienen responsabilidades como todos, pero muchos son padres y madres de familia y deben sustentar un hogar, ahora bien eso en cuanto a los comunicadores sociales; mi critica va más directa al Sr Guillermo Zuloaga que me parece se apresuró, cuando decidió vender el canal ya que su concesión vence en abril d 2014, habría sido preferible quizás aguantar hasta esa fecha y esperar que el régimen cayera, como está cayendo lento, poco a poco todos sabemos que se está desmoronando.

Lo que se RCTV es una canal que lucha contra todas estas presiones que hace los enchufados del régimen porque durante mucho tiempo escupieron para arriba, con sus programaciones buen comportamiento de la personas, es verdad que el canal RCTV fue cerrado por el capricho de un tirano, que Dios lo castigo con una muerte dolorosa y penosa, no importa el medio que haya utilizado, y que sus pupilos les espera algo pero de entender en el mensaje, igual suerte para parte del pueblo que no quiera corregirse, Dios no está con el pueblo, Dios esta con los creyentes así de simple, pero como sabemos que hay un Dios que oye nuestro clamor que algún momento volverá RCTV.