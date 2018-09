Pasos para encontrar la satisfacción personal

Posteado en: Salud, Titulares

¿Puedes cambiar el hecho de que las vacaciones terminaron? ¿De que el mañana es jueves y tienes que ir a trabajar? ¿De que el próximo mes cumples 50? En otras palabras, ¿puedes cambiar la realidad de la situación en la que te encuentras actualmente?

Viendo a futuro, sí, eres capaz de cambiar tu realidad al ir en búsqueda de tus sueños, de ese nuevo trabajo, esa nueva relación, una casa nueva o una mejor situación financiera. Pero, ahora, hoy, necesitas pagar la deuda de las tarjetas, hacer súper, ir al trabajo o comprarles a tus hijos los uniformes de la escuela.

Así que hay que vivir con lo que tenemos ahora, sin deprimirnos por las cosas que no nos gustan de nuestra vida. La cuestión es cómo conseguirlo, hoy les comparto 4 pasos encontrar la satisfacción personal.



1. Acepta que algunas cosas pasarán sin importar lo que hagas. Algunas cosas son hechos de la vida, punto. La más importante es crecer. Con suerte en cuatro años cumpliré 30, esa edad que atemoriza a las mujeres desde que yo era una niña.

Pero a mí me ha dado miedo crecer, al contrario, lo veo como el proceso natural de la vida, un regalo especial que cada día me despierte sana, completa y segura. ¿Por qué me voy a deprimir por algo que inevitablemente va a suceder? Tengo la oportunidad de elegir. Puedo deprimirme por algo que no voy a cambiar y perder mi tiempo o aceptar la situación y sacarle todo el provecho posible.



2. Elige cambiar las cosas. Aceptar la situación en la que te encuentras hoy, ya sea que nunca cambie o que pueda cambiar en el futuro, ambas necesitan que tomes una decisión. O eliges ser feliz con lo que quieres o eliges ser la persona más infeliz con ello.

Hace algún tiempo simplemente me sentía fatal, abatida, completamente miserable. Estaba estresada y deprimida todo el tiempo, no lograba dormir en la noche y salir de la cama era el peor castigo del universo. Hasta que un día decidí cambiar las cosas, mis cosas.

¿Por qué tengo que sentirme miserable todos los días? Me pregunté, cuando me di cuenta que me estaba auto castigando por algo sobre lo que yo no tenía ningún poder. Desde ese día elijo conscientemente tener una mejor actitud, una más tranquila, más relajada y mucho más amable conmigo misma.

La transformación que se da después de que elegimos aceptar la realidad como el hoy y el aquí, después de elegir lo positivo a lo negativo, es PODEROSA. Tanto, que rápidamente te empezarás a sentir más feliz y más satisfecha contigo misma y con tu alrededor.



Un consejo: deja ir todo lo negativo y comienza a aceptar las cosas positivas que encuentres cerca. Este es el poder del pensamiento positivo. Tu realidad inmediata puede que no cambie; sí, quizá sigues en el mismo trabajo, con las mis habilidades y la misma cena todos los día; pero es tu percepción la que se transformará. Y cuando eso pasa, también lo hará nuestra realidad y eso te impactará en maneras que ni siquiera te imaginas.



3. Mantén tu elección. Obviamente decir y hacer las cosas son dos situaciones diferentes. Se necesita mucho más que sólo las ganas de cambiar el switch de negativo a positivo. Una vez que elegimos este camino, debemos descubrir cómo mantenernos ahí.

Enfocarnos en lo que está bien de nuestra situaciones y pensar en ello, no en lo que esta mal. Esto puede comenzar con cosas pequeñas: me levante a la hora que debía, deje a mi hija en la escuela con una sonrisa sincera, mi hija me dijo algo lindo, el café está rico esta mañana, hice un comentario productivo en la junta de trabajo, cociné algo y mi familia lo disfrutó.

Aunque a veces creamos que encontrar lo bueno en una bolsa de cosas malas, es como buscar una aguja en un pajar, no hay que darnos por

4. Existen excepciones. Sólo por que las estoy invitando a hacer elecciones más positivas no significa que no puedan sentirse tristes o enojadas. Nos guste o no en el mundo pasan cosas malas, crueles e injustas, y los sentimientos que te provoquen son completamente naturales.

No piensen que deben de ser positivas todo el tiempo, sobre todo; eso injusto, y a mi parecer algo sospechoso. Llora de verdad si lo necesitas, destruye esa almohada o corre ese kilómetro extra para sacar ese enojo que traes en el cuerpo. Lo importante es dejarlo ir de manera saludable.