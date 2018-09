Juicio a la noticia: Creo que Nicolás no se siente presidente

Posteado en: Opinión

MADURO SE ENFRENTO A UN “PITOQUITO” Y PERDIO. Además en términos boxísticos lo ranqueó. Se mostro inseguro porque al parecer necesita que lo reconozcan como Presidente. ¿Es que no siente que lo es? Además adelantó opinión sobre lo que piensa del dialogo. Los enviados por UNASUR bajaron la cabeza cuando lo oyeron. ¿Cómo defenderlo ante el Mundo? Su expresión facial fue de miedo cubierto con “rabia”. MADURO tiene un gran temor de mostrarse humano, tolerando esa clase de ataques. Teme que sus seguidores lo observen como débil. Fue un ataque de pánico. Me da la impresión que no aprendió nada de Sai Baba. Por cierto me llamo la atención nuevamente la falta de solidaridad de los opositores presentes. Ninguno se hizo solidario con Smolanski. Me recordé aquella reunión con el Presidente Chavez donde no dejaron pasar a LEDEZMA y el resto en lugar de salirse o no entrar, se apoltronaron en sus puestos. Esto no se observa en el PSUV donde a pesar que muchos no creen y no comparten lo dicho, aplaudieron a rabiar a MADURO. Si es bueno o malo no lo se pero algún día me gustaría observar un gesto valiente de estos líderes. Cuando este gobierno caiga o pierda las elecciones, se sabrán muchas cosas. Algunas asombraran y muchos dirán ¿Cómo es posible que eso haya pasado? Por ejemplo, conoceremos la realidad de la muerte de CHAVEZ y donde murió. Nos enteraremos de los verdaderos cómplices o aliados de este gobierno y veremos el desastre real de estos penumbrosos años porque, la verdad sea dicha, los tipos han sido tan sagaces que han hecho del desastre un juego colectivo y la gente ahora no cree en nadie y culpa a todos de lo que vive, cuando hay dos responsables directos en orden de importancia: HUGO CHAVEZ y el heredero, NICOLAS MADURO. Viene un referendo y el DIOSDADISMO luego del anuncio de María Gabriela encendió las alarmas. Dentro del PSUV están convencidos que solo un MILAGRO del estilo David Cooperfield salvaría a MADURO. “No gana ninguna otra elección” me dijo un gran amigo del Petit Comité del Chavismo. “Tiene que suspender el plan de la patria, cambiar el modelo económico, los ministros, sincerar el precio de la gasolina…” “pero estos tipos ¿? No lo dejan gobernar, lo presionan y prefieren hundirse con el país ante que ceder…”

CARACAS

Se unificarán los 3 tipos de cambio en uno solo, o sea se viene otra devaluación como les advertí en Enero. Habrá un solo tipo de cambio y será de 55 BsF por dólar como desde Enero del 2013 les advertí. Ese era el objetivo llevar el dólar entre 55 y 60 y les dije además que era una exigencia del FMI y de los países con negocios en Venezuela. Tras la denuncia de cierre del Hospital Clínico Universitario por falta de agua, el Presidente del Cabildo Metropolitano de Caracas y miembro de la Dirección Nacional de Primero Justicia, Máximo Sánchez, anunció que solicitarán una reunión con el Ministro del Poder Popular para el Ambiente para evaluar la situación real tanto de las tuberías como la distribución del liquido vital en la capital. Es contradictorio que los voceros del Gobierno Nacional diga que todo está bien en materia de servicios públicos en el país y al mismo tiempo decidan racionarle el agua a los venezolanos. Es momento que Maduro se sincere con los venezolanos y diga el status real de los embalses en todo el país. Si eso pasó en el Hospital Universitario que es una referencia y usado diariamente por miles de venezolanos, imagínense que pudieran estar pasando los centros hospitalarios en el interior del país. Muchos jóvenes de la oposición señalan que el personal del Restaurante La Casa del Llano, se ha dado a la tarea de informar a los cuerpos de seguridad de lo que ellos hacen. Uno, creo que el dueño de ese sitio debe aclarar y los jóvenes sencillamente deben alejarse del mismo. También acusan a una venta de Shawarmas (pan árabe) en Altamira y MIGAS frente al Hotel Altamira Suites. Igual, sus dueños o administradores deben aclarar y los jóvenes no visitarlos hasta que eso suceda. Confirmado: General Quevedo sale del cargo luego que su hijo mayor fue detenido por un PNB en los campamentos de la MUD.

MONAGAS

Ciertos Funcionarios de la alcaldía de Maturín estarían cobrando doble remuneración amparándose en una errada interpretación del artículo 148 de la constitución, el cual es válido para los cargos de elección popular, compatible únicamente con los cargos docentes y asistenciales. En días pasados la comunidad de Maturín fue testigo de la brutal represión por parte de la policía contra jóvenes estudiantes de la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho y del Politécnico Santiago Mariño. Pareciera que estos funcionarios no tienen hijos. El Policamburismo está de moda en la MUD. Supuestamente, hay dos diputados jubilados del consejo legislativo que cobran sueldos como “asesores” del Alcalde, existiendo también otros jubilados ejerciendo funciones en cargos de directores; la gente se pregunta ¿Donde están ubicados los jóvenes profesionales que pusieron su empeño y apoyaron al ciudadano alcalde? ¿Solo sirvieron para buscar votos, engañarlos y luego dejarlos como la guayabera maracucha (la gocha va por dentro)? Se ha impuesto un nuevo récord guiness en cuanto a la construcción de viviendas. La ganadora es la actual gobernadora, quien en su memoria y cuenta presentada a los monaguenses, manifestó que su gobierno ha construido 25.000 casas, es decir, aproximadamente 1500 casas por mes, a pesar de la escasez de cemento y cabilla; la gente se pregunta como el ciego: ¿Donde están que no las vemos? El diputado “grillo” de la MUD de tanto que ha brincado, todos los partidos lo rechazan. Ahora acude a sus ex compañeros que en el pasado lo llevaron a legislador y a los cuales traicionó. La MUD pasó del silencio al olvido, ya no se les ve ni en los medios. Es tanta su oscuridad que andan como los “cachicamos cuspa”, ocultándose en fosas para que no los queme el sol que irradia desde Carabobo.

ZULIA

VEINTE PUNTOS a la ASAMBLEA NACIONAL por investigar las denuncias contra el Ex Alcalde LUIS RUDA. La salud en el Zulia esta en cuidados intensivos. Basta escuchar a JOSE “CHEMO” Cañizalez. Secretario General del Sindicato de Hospitales y Clínicas del Estado. Por cierto el me comento y me mostro pruebas de una cosa muy grave y que conste él es del PSUV pero creo que es serio en su desempeño. Ampliaremos luego. En Maracaibo Oeste agradecen el trabajo de JOSE PERNIA. ULTIMA HORA: Dos Alcaldes del PSUV podrían ser inhabilitados por la Contraloría General de la República debido a investigaciones de hechos de corrupción. Uno esta ubicado hacia la Guajira. EN PEQUIVEN denuncian los trabajadores que el Sindicato es PATRONAL: 5 meses el contrato colectivo vencido y el sindicato “callado”. Si los trabajadores protestan los llaman “GUARIMBEROS”. ABSOLUTAMENTE INCREIBLE la denuncia de los jóvenes que tomaron la sede Administrativa de la UBV Zulia: hablan del robo de 30 millones de bolívares fuertes por parte del Coordinador Regional. El remate es que a estos jóvenes, que me consta son dirigentes del PSUV, el Director los califico de “golpistas y guarimberos” solo por reclamar. Nadie les da respuesta y CHAVEZ se había comprometido con ellos. Servicio público: Se ha extraviado un Alcalde: MARIO URDANETA sigue ausente del Municipio donde fue electo, La Concepción, donde solo ha ido 5 veces al despacho y prometió desde enero la bolsa de comida a los trabajadores y nada que aparece. Quien lo vea que por mi twitter informe. Hay recompensa.

