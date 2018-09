Jesús González Cazorla: La delincuencia al poder (Parte III)

Posteado en: Opinión

EXORDIO: Hablamos de como la política del país ha sido penetrada por la delincuencia y de como ha ido avanzando en la lucha fraticida por apoderarse del botin de riquezas del herario público nacional, dijimos que no hay derecha ni izquierda que el solo interés es la plata que maneja el gobierno y que mueve a los mediocres por luchar por el poder por lo que no se impone la inteligencia sino la astucia, no se impone la verdad sino el cinismo, no se invierte en el futuro sino en la supervivencia en el poder, no se administra para todos sino para la mafia a la que pertenecen. Así los criminales comienzan a ocupar espacios de poder en nuestro gobierno y desde la cuna de la Revolución les continuamos contando nuestra historia:

EL PODER CONTINUA: Pensábamos que habíamos salido del Sindicato Psuvista del crimen con la detención de tres de los presuntos capos pero dejaron en el poder al Alcalde a quien incomprensiblemente reeligieron como burgomaestre de un municipio en la capital. El mas violento de ellos al que llaman bubalú fue necesario extraditarlo de Barinas por razones de seguridad, para él y para nosotros los barineses, al mantenerlo alejado de las juntas delincuenciales. Como es natural éste llegó al penal de CEPELLA (Centro Penitenciario de los Llanos) con la intención de ser el jefe, el PRAN, y para eso quiso hacer uso de las grandes cantidades de dinero que presuntamente había acumulado en sus días de sindicalista. No es fácil desplazar al PRAN del poder quien ya ha construido bajo el terror y la muerte su disciplina dentro de los reclusos. Al parecer bubalú planifica secuestrar los hijos del pran para presionarlo a que le entregue el poder del que al parecer contaba con el apoyo de la mafia chavista que maneja los penales.

EL SECUESTRO: Desde el penal se mueve un grupo de delincuentes que secuestran a los dos niños y se los llevan a Barinas donde los esconden en un sitio ubicado, adivinen donde, en el municipio Obispos, el mismo que regenta el jefe del sindicato. Ante el conflicto las autoridades del CICPC de Portuguesa se ven en la necesidad de intervenir en la investigación que se mueve a Barinas por la casi certeza de que los niños están en el territorio donde gobierna la mafia. Por otro lado el PRAN organiza otro grupo de búsqueda con otros malandros que se dirigen igualmente al sitio y que luego de un enfrentamiento de los malucos mueren algunos de ellos pero logran rescatarlos.

LA DESAPARICION: Una vez realizado el rescate el presunto autor desaparece de la palestra pública y se empieza a rumorar que había sido asesinado en CEPELLA lo que nos obligó a desarrollar una investigación que trajo como resultado que presuntamente éste fue protegido por el gobierno y aislado del resto de los pabellones para evitar cualquier enfrentamiento con el PRAN gobernante.

CONCLUSIONES: La fundación Paz y Vida tiene toda una lista de casos en donde se encuentran involucrados presuntamente los miembros de este sindicato que con el apoyo del gobierno llegan a una Alcaldía y casi llegan a la Asamblea Nacional o sea que si nos hubiéramos descuidado y no hubiéramos desarrollado una lucha en su contra hubieran llegado a la Gobernación y porque no a los ministerios y hasta la presidencia. Sabemos de muchos delincuentes, homosexuales, indeseables que han ocupado esos cargos con esta revolución, así como conocemos de cientos de otros que no lo eran y que se convirtieron para calificar hoy a Venezuela como uno de los países mas corrupto del mundo. Sabemos que no será fácil salir de éste régimen y dudo que saldremos de ellos democráticamente, esto es una dictadura con una nueva modalidad, tal como la que tiene el dictador de Siria y como lo hizo Castro en Cuba, Kadaffi en Libia, Husein en Irak, etc., quienes sínicamente se llamaban demócratas para engañar a los ignorantes que dependían de ellos para comer, para vivir. ¿Cuál será nuestro final? Amanecerá y veremos.

EPILOGO: Este régimen me mantuvo ¡preso! y obligado a presentarme como un reo ante la justicia durante 5 años por defender mi libertad de predicar la verdad. El gobernador Chávez extorsionó a los dueños del Diario La Prensa de barinas para retirar esta columna de su edición