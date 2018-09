James agradeció las felicitaciones por su cumpleaños a sus seguidores (Tuit)

Posteado en: Actualidad, Entretenimiento

El jugador colombiano que se destacó en el Mundial Brasil 2014, James Rodríguez, despertó fanáticos, hoy es su cumpleaños y lo felicitaron con este hashtag colocándolo de primera posición en Twitter.

James escribió en su cuenta en Twitter que siente mucha emoción y alegría al recibir buenos deseos por parte de sus seguidores. Además de “esa linda energía cuando me escriben #FelizCumpleJames GRACIAS”.

El jugador también escribió un tuit de agradecimiento en inglés diciendo que “(Thank you all for the birthday wishes. All your messages make me very happy!). Gracias por las felicitaciones de cumpleaños a todos ustedes. Todos sus mensajes me hacen muy feliz! # FelizCumpleJames”.

Emoción y alegría al recibir esos buenos deseos y esa linda energía cuando me escriben #FelizCumpleJames GRACIAS. — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) julio 12, 2014

Thank you all for the birthday wishes. All your messages make me very happy! #FelizCumpleJames — James Rodríguez (@jamesdrodriguez) julio 12, 2014

