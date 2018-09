Contexto internacional del viernes 12 de septiembre de 2014

(deInmediato) Barclays nombrará a John McFarlane nuevo presidente del banco.- El presidente del grupo asegurador Aviva, John McFarlane, será el sucesor de David Walker al frente de Barclays, según informa la cadena Sky News. McFarlane se unirá a la junta de Barclays en el mes de enero y asumirá la presidencia en abril, en sustitución de David Walker, banquero de 74 años que ha presidido el grupo desde agosto de 2012. A su vez, McFarlane será relevado al frente de la aseguradora Aviva por Adrian Montague. El futuro presidente de Barclays también renunciará al cargo que ostenta en el grupo de transportes FirstGroup, tras su reunión anual en julio del año que viene, aunque en este caso aún está por decidir quien será su su sucesor. Entre los principales retos de Mcfarlane se encuentra poner freno a la caída de la cotización de Barclays, que ha perdido una cuarta parte de su valor en los últimos doce meses, así como materializar un ambicioso programa de reducción de costes en todo el grupo. Y es que el relevo en la presidencia del grupo financiero británico se produce en pleno proceso de revisión y reestructuración de sus negocios en Europa. A principios de septiembre, Barclays acordó con CaixaBank la venta, por 800 millones de euros, de su negocio de banca minorista, gestión de patrimonios y banca corporativa en España. Un acuerdo de compraventa cuya ejecución está prevista para diciembre de 2014 o enero de 2015.

Presidenta argentina promulgó Ley de Pago Soberano.- La presidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, promulgó la Ley de Pago Soberano, aprobada por el Congreso del país suramericano la madrugada de este jueves. “Argentina quiere pagar y va a pagar a todos los tenedores de bonos”, indicó la Presidenta, en relación a la referida normativa, durante un acto en la Casa Rosada, sede del Gobienro central argentino, transmitido por Telesur. Con esta ley se busca cambiar la sede de pago para aquellos poseedores de bonos argentinos ingresados en las reestructuraciones de deuda de los años 2005 y 2010. “Esta ley asegura el pago del 92,4% de los acreedores que confiaron en los argentinos”, manifestó y agregó que la normativa además “contempla los intereses de aquellos que no ingresaron a ningún canje”. La ley, aprobada por la Cámara de Diputados con 134 votos, 99 votos en contra y cinco abstenciones -y que ya tenía luz verde del Senado-, busca evitar que los pagos que haga Argentina puedan ser bloqueados por el juez neoyorquino Thomas Griessa, a propósito de la lucha que mantiene el Gobierno argentino contra los denominados fondos buitre, que pretenden ganancias excesivas de hasta 1.680% al momento de cobrar la deuda al país. La ley establece a la ciudad de Buenos Aires (capital) como sede principal para el pago de deuda y París (capital de Francia) como lugar alternativo. La norma incluyó la creación de una Comisión Bicameral Permanente de Investigación del Origen y Seguimiento de la Gestión y del Pago de la Deuda Externa de la Nación desde el año 1976. Esta Bicameral tendrá por finalidad investigar y determinar el origen, la evolución y el estado actual de la deuda exterior de la República Argentina desde el 24 de marzo de 1976 hasta la fecha, incluidas sus renegociaciones, refinanciaciones, canjes, megacanjes, blindajes y los respectivos pagos de comisiones, default y reestructuraciones. La ley establece la posibilidad de que los poseedores de bonos puedan elegir la jurisdicción aplicable a sus títulos de deuda.

La producción industrial de la eurozona sube un 1% en julio.- La producción industrial de la zona euro registró en julio un aumento del 1% respecto al mes anterior, cuando cayó tres décimas, mientras que se mantuvo sin variaciones en España aunque en términos interanuales repuntó un 2,2%, según informó este viernes la oficina europea de estadísticas Eurostat. Por su parte, en el conjunto de la Unión Europea (UE) la producción industrial se incrementó siete décimas en julio en comparación con el mes anterior, mientras que en relación al mismo periodo de 2013 subió un 2%. Asimismo, en España se mantuvo sin variaciones en el mes de julio, mientras que en términos interanuales registró un aumento del 0,7%. En cuanto a la producción de energía, en términos interanuales descendió un 4,4% en la zona euro y un 3,5% en el conjunto de la UE, mientras que la producción de bienes de consumo duraderos cayó un 0,2% en la “urozona y en la Unión Europea subió un 0,3%. En el caso de bienes de consumo no duraderos, la producción subió un 4% en la Eurozona y un 2,8% en la UE, al tiempo que la de bienes intermedios se incrementó un 1,6% y un 1,9%, respectivamente. La producción de bienes de capital por su parte presentó las mayores subidas en ambos casos, con un avance del 4,6% en la unión monetaria y del 4,5% en la UE. Respecto al mes anterior, los países donde la producción industrial se redujo en julio en mayor porcentaje fueron Dinamarca (-4,7%) y Malta (-4,2%), mientras que las mayores subidas se registraron en Irlanda (+11,3%) y Estonia (+2,8%). En términos interanuales, los retrocesos más elevados tuvieron lugar en Dinamarca (-6,4%) y Suecia (-5%), a diferencia de Irlanda (17,6%) y Hungría (12,3%) que presentaron los mayores avances en producción industrial.

El dólar aguarda a la Fed con su mayor subida semanal del año.- La divisa estadounidense responde a la creciente expectación que genera la reunión de la Reserva Federal del próximo miércoles con su mayor subida semanal desde el pasado mes de noviembre. Los operadores del mercado de divisas han acelerado sus ajustes de carteras con las previsiones de un posible ‘adelanto’ en los plazos barajados para la que sería la primera subida de los tipos de interés en Estados Unidos desde el año 2006. Las advertencias de varias firmas de inversión sobre la posibilidad de que la Fed comience a subir los tipos antes de lo esperado han puesto en guardia a los inversores. El consenso del mercado anticipa ahora este primer ajuste al alza en los tipos a mediados del próximo año. La Reserva Federal podría aportar más pistas en este sentido en la reunión de dos días que celebrará la próxima semana, y que tendrá su desenlace el miércoles. Las previsiones apuntan además a una reactivación de los datos macro, como el previsto para hoy. Si se cumplen las estimaciones de los analistas, las ventas minoristas en EEUU aumentarán un 0,6% en agosto, después de estancarse en julio. El escenario de una futura subida de los tipos en EEUU ha acelerado las subidas del dólar. En lo que va de semana la divisa estadounidense supera el 1,2% de revalorización respecto al conjunto de las otras diez principales monedas, lo que supone su mayor avance semanal desde el pasado mes de noviembre. El euro ha llegado a perder esta semana el nivel de los 1,29 dólares, hasta caer a sus cotas más bajas de los últimos 14 meses, con los efectos de la reciente rebaja de tipos del BCE. Al comienzo de la semana la libra puso en peligro incluso el umbral de los 1,6 dólares, coincidiendo con los sondeos que por primera vez otorgaron una victoria del ‘Sí’ en el referéndum sobre la independencia de Escocia que se celebrará la próxima semana. El auge del ‘No’ quereflejan los últimos sondeos ha ayudado al rebote de la libra, en 1,62 dólares. En el caso del yen, está a punto de encadenar su mayor racha de caídas semanales (cinco) de este año frente al dólar. La divisa japonesa cotiza además en zona de mínimos desde 2008, tras perder cerca de otro 2% esta semana.

Holanda bloquea el plan B de España para hacerse con el Eurogrupo.- Jeroen Dijsselbloem no va a presentarse para presidir el Mecanismo Único de Resolución (MUR), con lo que no dejará anticipadamente su puesto al frente del Eurogrupo, tal y como esperaba el Ministerio de Economía español. Así lo ha asegurado Simone Boitelle, portavoz oficial del politico holandés. Si se produjera la vacante, Luis de Guindos podría erigirse en presidente de los ministros de Economía y Finanzas de la zona euro, como tarde, el 1 de enero de 2015. Esto no cerraría definitivamente la puerta del Eurogrupo a De Guindos, pero, como mínimo, la retrasaría a mediados del año que viene. “No va a ir [al MUR]. Eso está muy claro”, aseguró la portavoz de Dijsselbloem esta mañana en Milán, donde se celebra una reunión informal del Eurogrupo. La primera opción del Gobierno español era que Dijsselbloem no finalizara su mandato, que expira en julio de 2015, al ser nombrado comisario o vicepresidente de la Comisión Europea de Jean Claude Juncker a partir de noviembre. Sin embargo, Holanda decidió proponer para el puesto a su ministro de Exteriores, Frans Timmermans. Una vez cerrada esta posibilidad, fuentes del ministerio de Economía, apuntaron a la próxima designación del presidente del MUR. “Tienen que pasar cosas”, dijeron ayer mismo estas fuentes, para después subrayar que “es curioso que la fecha [de presentación de candidaturas] se haya retrasado del 3 al 15 de septiembre”. Como efectivamente sucedió. El problema es que, según el político holandés, el puesto no le interesa. El plan C De momento, De Guindos cuenta con una amplio apoyo en los Gobiernos de la zona euro para ser presidente del organismo. Entre ellos, el de la canciller Ángela Merkel, que lo hizo público a finales de agosto. Pero si Dijsselbloem cumple su palabra y se queda hasta julio de 2015, quedaría otra equis por despejar: la proximidad de las elecciones generales españolas. Como el presidente del Eurogrupo suele ser un miembro de un gobierno de la eurozona, la incertidumbre podría erosionar una potencial candidatura de De Guindos, que solo tendría el puesto garantizado durante unos meses. La solución a este problema sería una transformación del formato actual de la presidencia del Eurogrupo: de un puesto a tiempo parcial (compatibilizable con el de ministro) a otro a tiempo completo con dedicación exclusiva y, por definición, blindado de vaivenes electorales. De Guindos y Dijsselbloem participan hoy en el encuentro informal de ministros de Economía y Finanzas del euro (Eurogrupo) que se celebra en Milán. Mañana se reunirán con sus homólogos del resto de la UE (Ecofin).

Las nuevas sanciones contra Rusia entran en vigor el viernes.- Los gobiernos de la Unión Europea acordaron este jueves que las nuevas sanciones económicas contra Rusia entrarán en vigor el viernes, pero mantienen la posibilidad de cancelar algunas de ellas o todas el mes próximo si consideran que el plan de paz está funcionando. Los embajadores de la UE acordaron las nuevas sanciones el viernes, pero su aplicación estaba a la espera de que se resolvieran las diferencias entre si deberían entrar en vigor de inmediato o sobre si el bloque debería dar más tiempo para la aplicación de un alto el fuego en Ucrania. Los embajadores acordaron en una reunión en Bruselas que las nuevas sanciones entrarían en vigor el viernes, cuando serán publicadas en el boletín oficial de la UE. “Los embajadores se reservan el derecho de revisar la decisión en cualquier momento en respuesta a los acontecimientos, siempre basándose en las opiniones de las instituciones relevantes”, dijo un diplomático de la UE. El presidente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy, dijo que las autoridades de la UE llevarían a cabo una revisión antes de finales de septiembre sobre cómo funciona el plan de paz en Ucrania y, si Rusia lo cumple, algunas sanciones podrían levantarse. Si la situación sobre el terreno lo justifica”, dijo, las autoridades podrían remitir a los líderes de la UE “propuestas para enmendar, suspender o retirar el conjunto de sanciones en vigor, en su totalidad o en parte”. Ese incentivo a Moscú para cooperar, al tiempo que aplica de inmediato nuevas medidas, refleja la impaciencia de parte de algunos de los líderes de no presionar demasiado después de menos de una semana de tregua, pero también la preocupación de otros, especialmente aquellos que dependen mucho del comercio ruso, que no quieren provocar represalias de Moscú. La decisión se produjo tras una llamada el jueves entre Van Rompuy; el primer ministro británico, David Cameron; la canciller alemana, Angela Merkel; el presidente francés, François Hollande, y el primer ministro italiano, Matteo Renzi, dijo el portavoz de Cameron a periodistas en Londres. “Hablaron del tema de las sanciones contra Rusia en el contexto de Ucrania y un acuerdo para proceder a la aplicación del paquete de sanciones que se acordó a principios de la semana”, dijo. “Si Rusia diera verdaderamente marcha atrás, por supuesto que la Unión Europea y otros volverían sobre el tema pero lamentablemente ha habido pocas pruebas hasta ahora de ello y es por eso por lo que la Unión Europea sigue adelante”, añadió. Moscú tomaría medidas comparables en respuesta a las nuevas sanciones, dijeron agencias rusas citando a un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores. Esa respuesta incluiría recortes a las importaciones de coches usados y otros productos de consumo, dijo el colaborador en el área económica del Kremlin Andrei Belousov a la agencia de noticias RIA: “Espero que prevalezca el sentido común y no tengamos que introducir estas medidas”.

La inflación china se modera con una subida del 2% interanual en agosto.- El Índice de Precios al Consumo (IPC) en China subió un 2% interanual en agosto, lo que supone una moderación respecto al 2,3% de los dos últimos meses, según anunciaron hoy las autoridades. La cifra del 2% es la más baja en cuatro meses, y se vio favorecida por el descenso interanual del 1,2% en el índice de precios al productor, según los datos divulgados por la Oficina Nacional de Estadísticas Estos datos ofrecen más margen al Gobierno chino para que pueda poner en marcha medidas de estímulo a fin de conseguir su objetivo de crecimiento del 7,5% durante este año a la vez que se mantiene el aumento de la inflación en el 3,5% para el conjunto de 2014. Varios datos divulgados en las últimas semanas muestran que la demanda interna se mantuvo moderada en agosto, con un declive de las importaciones, que se sumó además a una ralentización de la expansión del sector manufacturero. El descenso en agosto del índice de precios al productor supone que ese índice ha bajado durante treinta meses consecutivos.

Colombia: ahorro de moneda de 1.000 pesos en alcancías genera escasez y complica la actividad económica.- Los colombianos están atesorando en alcancías monedas de 1.000 pesos, las de mayor denominación en el país, lo cual dificulta su circulación y complica la actividad económica, dijo este jueves el titular del gremio de los comerciantes. “Las personas están acumulando en las alcancías monedas de 1.000 pesos”, dijo el presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Guillermo Botero. “Eso crea una presión sobre el resto de la moneda fraccionaria, (…) pues cubrir una moneda de 1.000 que escasea equivale a recopilar cinco de 200, 10 de 100 o 20 de 50”. Según Botero, “esto es crítico para el comercio”, pero también está complicando a choferes de autobuses, taxistas y cobradores de peajes. Citado por medios locales, recordó que por ley las tiendas deben disponer de cambio para sus clientes. Ante esta situación, no es raro escuchar en Bogotá la frase: “Vamos a tener que romper los marranitos”, como son popularmente conocidas las alcancías en Colombia, cuando un cajero no encuentra monedas de 1.000 pesos y debe devolver a su cliente varias de 200 o 100 pesos. “Se acabó la moneda fraccionaria y eso coincide con la suspensión del billete de 1.000 (pesos). La escasez podría estar explicada por el atesoramiento de las monedas en las alcancías de los colombianos, pero eso no esclarece del todo la escasez”, dijo Botero, quien pidió al ente emisor volver a imprimir billetes de ese valor. El Banco de la República (central) dejó hace pocos meses de emitir billetes de 1.000 pesos, luego de reintroducir la moneda de esta denominación en 2012, por la mayor duración del metal sobre el papel. Sin embargo, según el ente, en agosto circulaban 185,6 millones de monedas de 1.000 pesos frente a las 67,7 millones disponibles hace un año. Este incremento debería suplir la salida de circulación en los últimos 12 meses de 107,6 millones de billetes de 1.000 pesos y alimenta la teoría de que las barrigas de los “marranitos” esconden lo que falta en las calles.

Sube el precio de la vivienda en España por primera vez en seis años.- El pinchazo de la burbuja inmobiliaria Española, que según la Asociación de Promotores Constructores de España empezó en diciembre de 2007, parece haber llegado a su fin tras seis años de continuas caídas. El precio de la vivienda se incrementó en un 1% en el segundo trimestre de 2014 respecto al mismo período del ejercicio pasado, según la estadística registral inmobiliaria del Colegio de Registradores. Este dato parece marcar un contraste con el consenso de mercado, al estar mejorando antes de lo esperado. La agencia de calificación de riesgos Standard & Poor´s (S&P), había publicado un informe que preveía que el precio de los inmuebles caería un 5% en 2014 y otro 1% en 2015, pronosticando que “los precios continuarán bajando ligeramente este año para tocar fondo en 2015 y comenzar a subir en 2016” Los datos del ministerio de vivienda, indican una caída de 38% para el total nacional sobre el pico de la burbuja, desde septiembre de 2007, situando los precios en niveles similares a los del año 2003. Cuando se compara la evolución del precio de la vivienda con el trimestre anterior, se observa un repunte del 1,5%, lo que según Juan-Luis Martínez Quevedo, director de Agencia Astorga “refuerza la teoría de que estamos asistiendo al cambio de tendencia del mercado inmobiliario Español” Según un informe publicado por Deloitte ya hay 20 provincias en España en las que han pasado el punto de inflexión y vuelven a la senda de la normalidad. Madrid, Álava, Barcelona, Guipúzcoa, Vizcaya, Navarra, Cantabria, Zaragoza, Lérida, Baleares, Segovia, Valencia, Asturias, Huesca, Burgos, Valladolid, Palencia y Soria son, por ese orden, las provincias que mayor recuperación comienzan a mostrar. Cómo indica el informe de los registradores, “la compra de vivienda por extranjeros sigue marcando máximos históricos” ya que durante el segundo trimestre el 13,03% de las compras de vivienda han sido realizadas por extranjeros. Británicos mantienen el liderazgo con el 15,77% de las compras realizadas por extranjeros, seguidos de franceses (10,11%), rusos (8,08%), alemanes (7,53%), belgas (7,26%), suecos (5,93%), italianos (4,72%) y noruegos (4,25%). Según Michael Martínez McGough, gerente ejecutivo de Estrategias Comerciales y de Mercadeo S.A. la mayor comercializadora inmobiliaria Colombiana, “los capitales Latinoamericanos se han centrado en inversiones institucionales y la creación de SOCIMIs, (Spanish REITs), siendo más notable el interés de las fortunas Venezolanas y Mexicanas, pero el apetito del mercado Colombiano por España comienza a despertar”. Según la tasadora Tinsa, el stock procedente de la burbuja (que esta empresa cifra en 400.000 unidades) se absorberá en 2017, asumiendo un ritmo de construcción de casas de entre 45.000 y 50.000, frente a las 36.000 actuales. A este respecto, la compraventa de vivienda, entre abril y junio, se situó en 78.500 operaciones, cifra que representa un descenso del 5,5% sobre el trimestre anterior, por encima del mínimo histórico de 72.560 del último trimestre del año pasado. Andalucía fue la comunidad autónoma con mayor número de compraventas registradas, con 15.583, seguida de Cataluña (11.980), Comunidad Valenciana (11.591) y Comunidad de Madrid (10.522).

Royal Bank of Scotland se marchará de Escocia si hay independencia.- En un comunicado a la Bolsa de Londres, RBS dice que esta preparando “planes de contingencia” ante la posibilidad de que los escoceses voten por la independencia en la consulta de la próxima semana. Entre las medidas que podría tomar el banco, que está participado por el Gobierno británico en un 80%, figura el traslado de su sede de Edimburgo a Londres. De este modo, la entidad quiere evitar el riesgo de que Escocia tenga que lanzar su propia moneda, que podría sufrir una fuerte depreciación frente a la libra. En este escenario, además, RBS dejaría de estar supervisado por el Banco de Inglaterra, que tiene más capacidad financiera para apoyar y supervisar los bancos que un potencial nuevo banco central escocés. Lloyds, otra entidad con domicilio en Escocia y también con participación estatal, ha dicho que también podría mover su domicilio en caso de independencia. RBS y Lloyds fueron rescatados por el Gobierno británico y el Banco de Inglaterra en la crisis financiera de 2008. Alex Salmond, primer ministro nacionalista escocés, está convencido de que el nuevo estado podría seguir utilizando la libra y mantener una unidad monetaria con el resto de Reino Unido, lo que evitaría problemas a los bancos. Pero el Gobierno británico y el Banco de Inglaterra dicen que sólo aceptarán compartir la libra si Escocia acepta una dura supervisión fiscal y económica desde Londres, para evitar desequilibrios como los de la zona euro. Santander UK, con sede en Londres, tiene 8.000 millones de libras (unos US$13.000 millones) en créditos en Escocia.

Presidente del BID asegura que Argentina “tiene la capacidad de pagar”.-El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Luis Alberto Moreno, aseguró que Argentina “tiene la capacidad de pagar” a los tenedores de su deuda y que sólo lo impide el conflicto legal abierto en los juzgados estadounidenses. “Lo que ha ocurrido en Argentina es un ‘default’ forzoso por todos los asuntos legales procedentes de Nueva York, pero el país tiene la capacidad de pagar”, dijo hoy Moreno en Tianjin (noreste de China), donde participa en el VIII Foro Económico Mundial, el llamado “Davos asiático”. Argentina fue demandada ante tribunales de EE.UU. por un grupo de fondos de inversión, los llamados “fondos buitre”, que no aceptaron reestructurar la deuda que tenían en sus manos -con una quita incluida- y que ahora reclaman unos US$1.300 millones, más intereses. El juez federal neoyorquino Thomas Griesa, que se pronunció a favor de los demandantes en un fallo que fue luego ratificado por la Corte Suprema, ha impedido que los tenedores de deuda argentina reestructurada puedan cobrar si no lo hacen también los “fondos buitre”. En un gesto aplaudido por la presidenta argentina, Cristina Fernández, la Asamblea General de la ONU aprobó el martes una resolución para impulsar un marco legal internacional que regule los procesos de reestructuración de deuda soberana. Por otro lado, en cuanto a las relaciones entre China y Latinoamérica, Moreno aseguró “no tener duda” de que se cumplirá el objetivo de alcanzar los US$500.000 millones en intercambios comerciales que la potencia asiática fijó recientemente para dentro de diez años. “Los hechos son que en las pasadas décadas el comercio se ha multiplicado por diez”, por lo que, aunque admitió que se trata de un “objetivo ambicioso”, confió en que “Latinoamérica puede conseguir una cifra de esa escala”. Pese al déficit a favor de China en comercio, el presidente del BID destacó que, a día de hoy, muchos países del continente americano, como Brasil, Chile o Perú, ya cuentan con la potencia asiática como su mayor socio comercial. “Quizás más países (latinoamericanos) seguirán esa dirección”, consideró, ya que se trata de la segunda región del mundo -tras Asia- que recibe más inversión por parte de China. No obstante, lo importante ahora “es encontrar cómo cambiar un modelo de comercio basado en las ‘commodities’ por uno más orientado a los bienes manufacturados, los servicios y los negocios a lo largo del Pacífico”, explicó. “Creo que las compañías están mirando ahora a las mismas posibilidades de la región que en el pasado vieron empresas españolas, con resultados exitosos”, agregó. Además, destacó el buen funcionamiento de las líneas de cofinanciación entre el BID y el Banco Popular (Central, PBOC, siglas en inglés) chino, por las cuales el primero aporta alrededor de un 80 por ciento y el segundo el 20 restante, y que son destinadas a proyectos en Latinoamérica en infraestructura y otros sectores. “Están siendo extremadamente exitosas, y trabajamos cada día por impulsarlas”, concluyó.

Acciones europeas caen tras datos de subsidios por desempleo en EEUU.- Las acciones europeas cerraron el jueves en baja, tras datos que mostraron que el número de estadounidenses que solicitaron subsidio por desempleo subió inesperadamente la semana pasada. El índice FTSEurofirst 300 de las principales acciones europeas cerró extraoficialmente con una caída del 0,22 por ciento, a 1.382,71 puntos, tras tocar un mínimo a 1.377,49 en la sesión.

Banco Central de Perú reduce tasa clave de interés a 3,50 pct.- El Banco Central de Perú recortó el jueves su tasa de interés de referencia en 25 puntos base a un 3,5 por ciento, debido a que la economía local muestra un crecimiento más débil de lo esperado mientras las expectativas de inflación siguen ancladas. Esta fue la segunda reducción de la tasa en lo que va del año. La última había sido también de 25 puntos base en julio. A pesar de su decisión, el organismo aclaró que el recorte del jueves “no implica una secuencia de reducciones”. Solo poco más de la mitad de los consultados en un sondeo por Reuters anticipaba que el banco redujera de nuevo la tasa. “Los indicadores actuales y adelantados de la actividad productiva continúan mostrando un ciclo económico más débil que el esperado, con tasas de crecimiento del PIB menores a su potencial, principalmente por un menor dinamismo de la inversión y las exportaciones”, explicó el banco en una nota informativa. A diferencia del comunicado anterior, la autoridad monetaria peruana no aclaró esta vez si esperaba que el crecimiento por debajo del potencial fuera temporal. Perú, tercer productor mundial de cobre y quinto de oro, viene sufriendo una desaceleración por una menor demanda de minerales de grandes consumidores como China y una ralentización de las inversiones. Eso llevó al gobierno de Ollanta Humala a lanzar un paquete de medidas para reactivar la economía, que en junio creció a su menor ritmo mensual en casi cinco años. El presidente del Banco Central, Julio Velarde, ha estimado que la economía local crecería al menos un 4 por ciento este año. Para el 2015 pronostica una expansión del 6 por ciento. La entidad dijo el jueves que indicadores recientes mostraron señales mixtas de recuperación de la economía global. En cuanto a los precios, el Banco Central aseguró que los factores de la oferta que habían acelerado la inflación “se vienen moderando” y que las expectativas inflacionarias siguen ancladas. Perú registró en agosto una inflación mensual negativa del 0,09 por ciento, que llevó a reducir la inflación anualizada a un 2,69 por ciento, dentro del rango meta del banco de 1,0-3,0 por ciento.

Rendimientos de bonos Tesoro EEUU suben antes de publicación datos ventas minoristas.- Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos subieron el jueves, por las expectativas de que un buen dato en el reporte de ventas minoristas del viernes incremente las posibilidades de que la Reserva Federal eleve las tasas antes que lo esperado. * Los rendimientos de los valores referenciales, los bonos del Tesoro a 10 años, subieron al máximo en más de un mes. Analistas señalan que un dato fuerte de las ventas minoristas incrementaría las expectativas de que la Fed endurezca su postura en la reunión de política monetaria de la próxima semana. * Economistas encuestados por Reuters esperan que las ventas minoristas hayan crecido un 0,6 por ciento en agosto, desde la lectura plana del mes anterior. * Los rendimientos de la deuda a 30 años cayeron al comienzo de la sesión por preocupaciones respecto a la participación militar de Estados Unidos en Irak y Siria, junto con las nuevas sanciones planeadas contra Rusia. Esta tendencia duró poco, ya que luego la atención pasó al dato del viernes. * El Tesoro vendió 13.000 millones de dólares en deuda a 30 años con un rendimiento mayor que el 3,224 de agosto. * El presidente Barack Obama dijo el miércoles que había autorizado ataques aéreos de Estados Unidos por primera vez en Siria y más ataques en Irak, en una escalada de una campaña contra el grupo extremista Estado Islámico, generando preocupaciones de una guerra larga. * El jueves, Obama dijo que Washington se unirá a la Unión Europea en la imposición de nuevas sanciones contra los sectores financiero, de energía y defensa rusos por la actuación de Moscú en la crisis en Ucrania, y destacó que dará detalles el viernes. * Analistas dijeron que los bonos del Tesoro habían sido vendidos en exceso en días recientes tras un estudio de la Reserva Federal de San Francisco que mostró el lunes que los inversores habían subestimado la velocidad a la que la Fed podría elevar sus tasas. * El dato del jueves que mostró que las solicitudes iniciales del seguro por desocupación se incrementaron en 11.000 a un nivel desestacionalizado de 315.000 en la semana terminada el 6 de septiembre, el máximo desde fines de junio, también apuntaló las compras de bonos. * El precio del título a 10 años caía 4/32 para rendir 2,55 por ciento, contra 2,54 por ciento el miércoles. En tanto, la deuda a 30 años caía 6/32 en precio para rendir 3,28 por ciento, desde un 3,27 por ciento del día previo. (deInmediato)