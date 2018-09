Iraida Villasmil: La Revolucion Chikungunya

Posteado en: Opinión

Esta Chikungunya empieza silenciosamente, apenas se percibe un cierto dolor en alguna extremidad del cuerpo o una especie de un fastidio sútil corporal que inicialmente puede hasta confundirse con un estado gripal o viral pasajero.

Pero lo cierto es que ella empieza casi silenciosamente en el cuerpo para luego dejar caer sobre el mismo el mayor malestar y dolor corporal jamás experimentado, con el acompañamiento de fiebres y hasta diarreas, para culminar su presencia con una especie de brote corporal e hinchazón que lo toma a uno con la sorpresa ingenua de cómo un virus así puede llegar hasta matar a la gente. Luego que se recupera de tan penosos malestar quedas condenado a un lento y cuidadoso establecimiento de la salud que pasa por cuidar la ingesta alimentaria, como el licor y conducirse con una actividad bien disminuida hasta que poco a poco se vaya estableciendo en el organismo el equilibrio tan ansiado de sentirse completamente bien y a salvo de una probable recaída, que entonces sería mucho peor.

Viendo el desarrollo de este mal que está aquejando a la mayoría de la población, no paro de pensar que así mismo ha sido el aparecimiento de esta revolución, su desarrollo y final resultado que en definitiva nos está dejando a los Venezolanos con unas deudas muy cara que pagar.

La economía bajo la dirección de este gobierno ha tenido similar desarrollo, y cuando ya se ha manifestado en el cuerpo totalitario del país , pues sencillamente ha provocado el resultado más inexplicable que gobierno alguno pueda enfrentar con racionalidad. Hemos perdido la oportunidad de reinvertir en este país más de veinte mil millones de dólares que se han ido en la manos de los enchufados y además tenemos que enfrentar la inflación más pavorosa de los últimos tiempo, por no meternos en el tema de la devaluación. Hoy los venezolanos podemos aseverar categóricamente que, no tenemos idea de cuánto vale en este país un kilovatio de luz, ni tampoco sabemos cuánto realmente vale el pobre y DEBIL bolívar venezolano. Lo cierto es que este gobierno está originando en el cuerpo colectivo de todos los que vivimos en el país, el mismo malestar de postración que origina la Chikungunya , y más grave aún es ver como no se atreven a tomar y enfrentar los correctivos para que la economía sane y empiece a producir cierto mejoramiento del cuerpo productivo del Estado. Ya el precio del petróleo no lo pueden usar como antídoto para el mejoramiento a través de un populismo que acabó con la mentalidad productiva de los Venezolanos. Y aunque las veintisiete leyes firmadas por Maduro, quieran ser el acetaminofén que alivie la enfermedad, no va a producir ningún efecto porque el mismo está totalmente vencido y así no hay recuperación posible.

Lo cierto es que a los Venezolanos nos espera un proceso de enfermedad aun indefinido políticamente y que como la Chikungunya , nos dejará aun doliendo muchas partes del cuerpo de nuestra economía, ante la mirada indiferente de un Gobierno que así como ha querido desconocer la presencia de tan penosa enfermedad que está afectando a los Venezolanos, de igual manera siguen aplicando recetas improvisadas y fracasadas de un modelo que NO funciona y no ha funcionado en ningún lugar del mundo. Con lo cual no me queda la menor duda que la Revolución del Siglo XXI se la irá devorando su propia Chikungunya y que como la misma, debemos estar preparados los Venezolanos para asumir con la fortaleza con la que nos hemos ido curando de este penoso mal y asumir el cambio que provocará esta Chikungunya política que terminará devorando un Sistema atrasado y estancador de la posibilidad de progreso.

No perdamos la fe, porque a este gobierno también la afectará el virus de la Chikungun….YA!!!!

Dip CLEZ/@villasmiliraida/iraida. villasmil@yahoo.es