Robert Alvarado: Carta de Pablo a la Celac

Posteado en: Opinión

“El socialismo es la filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia, la prédica de la envidia. Su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria” Winston Churchill

Es duro reconocer nuestro país, esta una crisis económica que nos ha llevando a un abismo mortal. En que los políticos que dirigen el país nos quieren imponer desde hace 15 años el llamado Socialismo del Siglo XXI. Que es una filosofía del fracaso, el credo a la ignorancia y la prédica a la envidia; su virtud inherente es la distribución igualitaria de la miseria. Ningún sistema socialista que se conocen se implementado en el mundo ha estado lleno de frustraciones policías…

En vista de esos desesperos siente los venezolanos ven algunos políticos opositores que no hacen nada y no dicen nada. Todo lo único ve un silencio de los políticos esperando pescar en rio revuelto, creyendo ganar elecciones parlamentarias en forma arrasadora y se pudiera reglar esta crisis para muchos piensa que eso una utopía de la MUD.

Sé que no es fácil cuando se le siembra a la gente el terror por parte del gobierno y solo vemos al dirigente político Pablo Medina que escribe cartas a diferentes mandatarios. Hasta pudiésemos hacer sátira lo de medina que nadie le responde con aquella obra de Gabriel García Márquez http://goo.gl/xcK4Jh “El Coronel no tiene quien le escriba”. Un hombre de buena fe y bastante ingenuo, vive en su pueblo esperando 15 años para recibir su carta de jubilación, o sea, la pensión que le va a cambiar su fortuna. Con la inconformidad con un sistema gubernamental de la época en no recibir respuestas negativas o inesperadas de la vida cotidiana, ya El Coronel sintiendo temor, miedo o insatisfacción que más tarde en la narración de la novela se refleja en la resignación y la pérdida de la esperanza.

Con Pablo no paso lo mismo porque en meses atrás le envía una carta al presidente de los Estados Unidos Barack Obama http://goo.gl/KSZh7M y le respondió en forma abierta como es a Pablo Medina, y la dio a conocer semana pasada una comunicación que recibiera del Presidente Obama, con fecha 5 de agosto de 2014 en la que manifiesta su preocupación por la situación política que vive Venezuela. En donde se vinieron más actuaciones con la firma de Obama con el proyecto de ley que establece sanciones a altos funcionarios del gobierno venezolano, atribuyéndoles responsabilidad por presuntas violaciones a los derechos humanos.

Es elogios de esas cartas parecidas con aquellas cartas de llamadas epístolas de San Pablo y redactadas en el siglo I. Renacen de nuevo con Pablo Medina que ahora le mando una carta a la misma CELAC al Presidente de la República de Costa Rica Luis Guillermo Solís en donde se reunieron 33 países de la región latinoamericana y caribeña, constituyendo de manera oficial y definitiva este organismo, lo que compromete a esta iniciativa de unión de los pueblos de Latinoamérica por preservar la democracia en nuestro Continente Americano y facilitar una transición y un cambio político en el marco Constitucional , por la inexistencia de República, Democracia, Constitución y violación permanente de los Derechos Humanos. En que no se leyó esa carta por razones obvias este es el links http://bit.ly/1EVa5S9 que voy a sacar extracto por el poco espacio donde el orden democrático venezolano, dado que durante los días 19 y el 29 de diciembre de 2014 se confabularon todos los poderes públicos para cometer un fraude Constitucional al designar a Tibisay Lucena, Sandra Oblitas y Luis Emilio Rondón con una sentencia inejecutable por lo que considero que estamos ante unos rectores virtuales, lo que desencadena que tenemos un Consejo Nacional Electoral (CNE) que no puede funcionar con dos rectores, una Asamblea Nacional (AN) inhibida para actuar y una sala constitucional cometiendo fraude constitucional al constituyente originario, con la sentencia descabellada e inmoral contenida en el expediente número 14-1343,en la cual el solicitante y presidente de la Asamblea Nacional Diosdado Cabello.

En esa carta muestra como el máximo Tribunal (TSJ) que se declarara la omisión legislativa de la AN más no la designación que extra limitadamente hizo la Sala Constitucional en el capítulo VII la cual contradice el precedente jurisprudencial, sentencia 2431/2003 donde se designaron como rectores por la sala constitucional a Oscar Bataglini, Jorge Rodríguez, Francisco Carrasquero, Sobella Mejías y Ezequiel Zamora, con ponencia del magistrado Jesús Eduardo Cabrera a petición de los abogados Hermann Escarra y Luis Guillermo Govea, en la que la sala constitucional concedió un plazo de 10 días al parlamento y advirtió que tendría carácter transitorio y que cesarían en cuanto la AN nombrara a los miembros del CNE, con el agravio Constitucional de que se decidió al fondo suprimiendo el procedimiento como si fuera un amparo o un recurso de interpretación lo que también contradice la sentencia 2431-2003,con una inexistente jurisprudencia 988 del 1/8/14 la cual no tiene solicitante, ni magistrado ponente ni sala de donde proviene que la sustente a este desmadre Institucional reinante en el país, lo que evidencia que no hay salida electoral porque no hay árbitros electorales legítimamente constituidos en el país y a esto se le suma la situación de quien ostenta la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros al no presentar ante el país su partida de nacimiento y su imposibilidad de aclarar su nacionalidad considerado este hecho insólito como una situación de apátrida.

Donde esa carta muestra el Artículo 31 de nuestra Carta Magna, al solicitar ante este órgano internacional CELAC, seleccionando a su país para que sea vocero de las inquietudes de la sociedad democrática venezolana y coopere con otras instituciones como UNASUR y su Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas que establece que la plena vigencia de las instituciones democráticas y el respeto irrestricto de los derechos humanos en caso de RUPTURA o AMENAZA del orden democrático, de conformidad con el artículo 1 de esta cláusula sobre Compromiso con la Democracia, el cual establece que “el presente Protocolo se aplicará en CASO DE RUPTURA O AMENAZA DE RUPTURA DEL ORDEN DEMOCRÁTICO, de una violación del orden constitucional o de cualquier situación que ponga en riesgo el LEGÍTIMO EJERCICIO DEL PODER y la vigencia de los valores y principios democráticos”; así como de la Carta interamericana democrática de la Organización de los Estados Americanos, mediante la cual se adoptó una CLÁUSULA DEMOCRÁTICA que establece que CUALQUIER ALTERACIÓN O RUPTURA INCONSTITUCIONAL DEL ORDEN DEMOCRÁTICO en un Estado del Hemisferio constituye un obstáculo insuperable para la participación del gobierno de dicho Estado en el proceso de Cumbres de las Américas a los fines del Fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática, de acuerdo al Artículo 17, “Cuando el gobierno de un Estado Miembro considere que ESTÁ EN RIESGO SU PROCESO POLÍTICO INSTITUCIONAL DEMOCRÁTICO O SU LEGÍTIMO EJERCICIO DEL PODER, podrá recurrir al Secretario General o al Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática”.

Sé que esto lo de Pablo con estas cartas es una osadía porque es valiente como también lo hizo María Corina Machado que le mando una carta al presidente de China y esperemos que alguno día tenga sus frutos de tantas cartas que le ha mandado a los diferentes mandatarios y vean la crisis que pasa en Venezuela.

Cualquier información o sugerencia por mis direcciones electrónicas robertveraz@hotmail.com robertveraz@gmail.com grsndz62 9@gmail.com o bien por mí teléfono 0414-071-6704 y asimismo pueden leer esta columna y otras cosas más por la señal en vivo de RCTV INTERNACIONAL en mí página Web: www.robertveraz.galeon. com ahora mi columna se traduce en Inglés http://robertveraz.galeon.com/ aficiones2595740.html y sigan mis comentarios y opiniones por @robertveraz en twitter ¡Hasta la próxima semana, Dios los bendiga!