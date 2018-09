Rafael Nadal: El trabajo importante de la semana está hecho

Posteado en: Deportes, Titulares

Rafael Nadal dijo hoy que está preparado para jugar este domingo en la final de Madrid un gran partido “sea quien sea el rival”, gracias al “alto nivel” de su derecha, que condenó al checo Tomas Berdych a la derrota, y que los deberes de la semana “están hechos”. EFE

“Hoy no ha sido vulgar, sino de un nivel alto”, dijo Nadal sobre su derecha, “si no, no hubiera ganado a Berdych, pero no solo la derecha, también la movilidad, la energía, el servicio, he sacado muy bien. Es verdad que si mi derecha es vulgar, mi juego se vuelve vulgar y tengo opciones de perder con todos. Jugando así el tema cambia”.

“Creo que he hecho el mejor partido del torneo sin duda, he apretado las cosas por donde tenía que apretar y desde luego hacía mucho tiempo que no jugaba a este nivel. Es una victoria de las más importantes para mí desde hace tiempo”, señaló con optimismo.

“El trabajo importante de la semana está hecho, es decir ir a más, recuperar sensaciones y recuperar el nivel alto, que ya lo había hecho los últimos días, cambiando cosas, subiendo el nivel de acuerdo a la exigencia del rival”, puntualizó Nadal.

Respecto a su estado de ánimo, Nadal dijo: “A día de hoy la sensación ha cambiado, pero con la tranquilidad y humildad que nadie sabe cuando puede cambiar. Estoy preparado para jugar mañana un gran partido”.

“Los dos son partidos distintos”, dijo sobre Andy Murray o Kei Nishikori para la final, “tienen estilos de juego diferentes, por mi lado es lo mismo, jugar con la misma intensidad y energía que hoy, no hay un gran margen de mejora”.

“Para competir con rivales como los de mañana tengo que pegar golpes de alto nivel”, añadió.

“Desde una visión honesta y clara, he jugado a un nivel alto, no puedo aspirar a más alto. Hay que mantener el nivel de hoy. Desde el tercer juego él no tenía una visión muy clara de dónde tiraba yo la derecha”, comentó.