Juan Fernández: PDVSA de mal en peor

Posteado en: Opinión

Recientemente se han hecho públicos los resultados 2014 de PDVSA, siguen siendo los malos resultados de PDVSA es una constante durante la gestión de la supuesta revolución, los datos auditados recientemente publicados por PDVSA demuestran como el deterioro financiero es un reflejo de su critica situación operacional y comercial. Lo anterior, implica lamentablemente para los venezolanos que la única palanca de una economía dependiente del ingreso petrolero no funciona y en consecuencia la crisis se prolongara, aun ocurriendo un cambio poco probable de cambio de precios al alza precios del petróleo.

De la información que publica PDVSA y de la situación financiera auditada. Comencemos por la ganancia que reflejan los resultados 2014 de PDVSA y sus empresas filiales, es US$ 12.465 millones. Pero, esta ganancia es engañosa, pues de no haber sido por los ingresos financieros de US$ 23.168 millones, resultado de operaciones cambiarias, el resultado seria de perdidas. Se puede decir que por entrar en operaciones cambiarias PDVSA al cambiar dólares en el mercado obtuvo ingresos para cubrir perdidas y generar ganancias, no por producir, refinar y vender petróleo, muy grave que una petrolera del tamaño de PDVSA pierda dinero en lo que debe ser su actividad medular.

En cuanto a los ingresos por la actividad petrolera en 2014 fueron de US$ 105.271 millones. Esta cifra trae controversia entre los analistas y genera falta de credibilidad en los datos de la empresa. Primero, considerando un precio promedio de US$ 88.42 y asumiendo las exportaciones que dice Eulogio del Pino hace PDVSA de 2.5 millones de barriles diarios, seria equivalente a US$ 80.683 millones. La duda nos lleva a la siguiente pregunta; ¿Sera que la diferencia es producto del manejo de las ciencias contables, para incluir ingresos de compras a futuro de petróleo (prestamos chinos), o producto de una consolidación contable de los negocios?. En segundo lugar, si consideramos fuentes independientes para los datos de exportación incluidos los publicados por la OPEP, las exportaciones totales serian de 1.7 millones de barriles, de los cuales solo 1 millón de barriles son cuentas que se cancelan en términos comerciales. Esta situación explica la realidad de la economía venezolana , una escasez significativa de divisas, y lo que PDVSA produce no llega.

El 2014 muestra mas resultados dramáticos como es el nivel de endeudamiento, que al sumar la deuda financiera, cuentas por pagar a proveedores y acumulaciones que es una denominación de pagos pendientes a terceros, suman US$ 98.504 millones. Cifra que al compararse con el total del patrimonio de US$ 89.757, significa que por cada US$ 1 de patrimonio hay US$ 1.10 de deuda con terceros de PDVSA.

Una cifra que continuamente crece es la Fuerza Laboral Propia cuyo total es 152.072 trabajadores a la cual se le suman 25.698 trabajadores contratistas, un total de 178.770 en 2014. Como referencia en 2010, la cifra fue de 128.972 trabajadores, un incremento de 23.100 personas, es decir PDVSA se convierte en un empleador cuyo propósito es mas hacia el clientelismo que a la eficiencia y efectividad que el negocio petrolero requiere. No encontramos en el informe auditado referencia y provisiones con respecto a los juicios de arbitraje a los cuales esta sometida PDVSA y la nación que eventualmente se convertirán en obligaciones a pagar, mermando la disponibilidad de divisas de la empresa y del país.

Con estos resultados, el informe de PDVSA insiste de forma poco creíble en una metas petroleras para lo que denominan Plan de la Patria, como por ejemplo; alcanzar 6.000 MBD en el 2019, de los cuales 4.000 MBD serian de crudo extra pesado de la faja, aumentar la capacidad nacional a 1.800 MBD para el 2019, es decir 497 MBD con respecto a la capacidad actual, para estas dos áreas de negocio, estas metas volverán a ser promesas incumplidas. En cuanto al gas, aumentar la producción de gas 10.494 MMPCD, solo el proyecto del Golfo de Paria, gerenciado por ENI-REPSOL, seria el único proyecto cumpliendo con los hitos de ejecución. La gran incógnita por resolver es como pagaran el gas a los socios extranjeros, a que precio y en que moneda, pues PDVSA ya menciono que su uso será para el consumo interno.

Siendo publico y notorio, todas las denuncias de corrupción que afectan a PDVSA, ni una sola palabra con respecto a este mal en la administración publica. Vale la pena mencionar que en el caso de PETROBRAS los auditores externos hasta tanto no se determinase el impacto y el efecto de la corrupción, se negaron a firmar los estados financieros de la petrolera brasilera, en Venezuela por el contrario se hace caso omiso a las denuncias.

El final del 2014 marco una caída de los precios del crudo y vemos como las dificultades financieras de PDVSA, se evidencian, no se pueden esconder, aun a pesar de hacer el manejo favorable de la contabilidad y las cifras. Para 2015, es de pronosticar, unos peores resultados de la petrolera y por ende la prolongación de la crisis económica, social, y política del país. Es obvio, que el cambio del modelo fracasado de la supuesta revolución es imprescindible, si queremos que Venezuela salga del foso en que la han metido.