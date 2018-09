Andrés Velásquez no se postulará para las elecciones parlamentarias

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El diputado a la Asamblea Nacional por el estado Bolívar, Andrés Velásquez, calificó el panorama político y social que vive Venezuela como “extremadamente degradante”, pues aseguró que el sufrimiento de los ciudadanos y las familias es cada vez peor.

Velásquez indicó que en el país están restringidas todas las libertades, empezando por la libertad referida a la integridad física, que tiene que ver con el derecho a la alimentación, la vida y el libre tránsito.

“Está el tema de las colas del hambre, las libertades individuales, los derechos civiles y los derechos políticos, el tema del empleo y los servicios públicos. Todo esto configura un cuadro dramático de preocupaciones para los venezolanos, la escasez, el alto costo de la vida, el pésimo estado de los hospitales, los apagones y la falta de agua potable. Vivimos en un país destartalado física e institucionalmente”, aseveró.

El gobierno maneja insistentemente el discurso de la reducción de la pobreza como un logro de la revolución ¿Esto es cierto?

-“No, porque nuestro signo monetario ya no tiene capacidad de compra alguna con esta brutal inflación, la más alta del mundo, lo que constituye el elemento más concreto de pobreza. Ahora en Venezuela el que era medio pobre es pobre y medio, y la clase media fue destruida y prácticamente desaparecida”.

Degradación moral

Andrés Velásquez aseguró que con el régimen de Maduro, herencia del fallecido presidente Hugo Chávez, Venezuela padece una profunda y acelerada degradación ética y moral.

“La degradación ética y moral en Venezuela tiene que ver con la corrupción en la administración pública que atrapó a los venezolanos, precisamente por un gobierno que no se detuvo a darle el peso suficiente al deterioro que veníamos sufriendo en materia de transparencia de la función pública”.

“La corrupción se le fue de las manos al gobierno, hoy en día desde un empleado de tercera categoría de la administración pública hasta el más alto funcionario, incluida una institución tan importante como las Fuerzas Armadas, están incursos en corrupción, siendo una muestra de la peor degradación del país que nos ha llevado incluso a perder los valores en la familia”, sostuvo.

Dicho problema se agrava, según el entrevistado, porque “Venezuela no cuenta con instituciones sólidas, prácticamente no existe la división de poderes en el país. Los poderes públicos están secuestrados por el partido de gobierno y el Ejecutivo Nacional, aquí no hay autonomía en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en el CNE, en el Poder Moral, esto forma parte de esa degradación general in extremis que hoy vive la Venezuela contemporánea”.

¿De acuerdo a esto usted estaría hablando de un Estado fallido?

-“Podríamos decir que estamos en un Estado fallido, que no llega ni a garantizar la vida de los ciudadanos que es lo más sagrado, así como no garantiza institucionalidad, no garantiza administración de justicia plena, integridad y ahora con esta impregnación del tema de la droga de lo cual se acusa a miembros del alto gobierno, sin duda alguna estamos en manos de un gobierno mafioso”.

“En el mejor escenario ya llegamos al umbral de un Estado fallido, un Estado que no garantiza absolutamente nada, esa es la realidad de Venezuela en estos momentos, por muy duro que sea decirlo”, expuso.

¿Cuál es la alternativa que le presenta al país la unidad frente a este escenario?

-“Yo pienso que la unidad es una necesidad, y sostengo que por muchas diferencias que haya entre los actores políticos que forman parte de la Mesa de la Unidad Democrática, hay compresión de eso”.

“En nuestro caso, lo digo por La Causa R, somos críticos de la forma en la que actúa la mesa, como toma decisiones, pero sin embargo comprendemos, y creo que también las demás organizaciones políticas, que la unidad es necesaria, y no solo necesaria sino un imperativo que impone el pueblo. Estamos trabajando en función de la unidad y vamos a presentar un acuerdo conjunto para el venidero proceso electoral”, afirmó.

Tarjeta única

Velásquez reiteró el llamado a los integrantes de la MUD a dejar a un lado intereses partidistas y presentarle al país la tarjeta única para las venideras elecciones parlamentarias, como manera de facilitar el voto y por ende, la victoria electoral.

“La tarjeta única de la unidad como el símbolo que nos agrupa a todos sería un mensaje contundente para la población, porque representa un grado superior de unidad, donde ya no vamos a estar peleando por símbolos partidistas sino diciéndole al país que lo que nos mueve y nos une es Venezuela, eso significa para nosotros la tarjeta única”.

“Además nos da una fortaleza superior en los términos de la contundente victoria que queremos lograr, pues la tarjeta única tiene la bondad de ofrecerle la comodidad al elector que no tiene militancia partidista de votar por una tarjeta de unidad, entonces facilita el acto de votación y puede darnos el triunfo. Ya en 2013 demostró ser efectiva al resultar la tarjeta más votada por encima de la del PSUV”, argumentó.

Hablando de unidad, ha habido mucha controversia en el estado Bolívar respecto a su posible candidatura ¿Usted va a postularse en la plancha unitaria para reelegirse como diputado a la Asamblea Nacional?

-“Ciertamente, incluso de mala fe, ha habido especulaciones en torno a qué posición voy a ocupar para este proceso electoral parlamentario. Ya lo he dicho a nivel nacional a varios factores de la MUD, La Causa R no va a postular mi nombre para el proceso parlamentario, no solo La Causa R sino en lo personal, hablo en este caso por mi sentimiento”.

“Nosotros lo propusimos, yo participé en ese debate nacional, que la oposición debió convocar primarias para todas las posiciones de candidatos a la Asamblea Nacional, circuitos y listas, sin negar la posibilidad de que se hiciera algún consenso. Particularmente en el estado Bolívar donde había una situación muy particular de controversia entre factores de la unidad, pedimos que se sometiera todo a primarias, incluida la lista donde yo aspiraba participar, pero eso no se logró”.

Continuó diciendo: “Pienso entonces que lo más importante que un político serio debe cuidar es la coherencia, es la alineación entre lo que dice y lo que hace, y yo proponía primarias para todos, pero como no se realizaron entonces en consecuencia yo no voy a postular mi nombre para estas elecciones parlamentarias”.

Sin embargo, Velásquez aclaró que el hecho de no ser candidato en esta ocasión no significa en modo alguno que no trabajará por la victoria unitaria, “nos vamos a partir el lomo trabajando por el triunfo de todos los candidatos que va a presentar la MUD”, subrayó.

Para finalizar el diputado señaló que si hay algún estado donde se sufren las nefastas consecuencias de este régimen gobernante es en Bolívar, ya que en esta región fue destrozado el proyecto Guayana al destruir las industrias pesadas del país, y dejar a este territorio en manos de mafias que se pelean por contrabandear las riquezas de la zona.

“La victoria de la unidad en el estado Bolívar en las elecciones la Asamblea Nacional significará derrotar a las mafias de la cabilla, del oro, del aluminio, a la corrupción galopante que se adueñó de Guayana. En Bolívar vendrán luego nuevos retos electorales que nos permitirán cumplir la meta de desalojar definitivamente a estas mafias del poder regional”, sentenció. NP