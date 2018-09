Freddy Guevara: Caso de Tirado y Baduel es la aberración jurídica más grande en nuestro país

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El coordinador nacional político adjunto de Voluntad Popular, Freddy Guevara, acompañado de los dirigentes nacionales diputado Juan Guaidó y Adriana Pichardo y el abogado defensor de Alexander “El Gato” Tirado y Raúl Emilio Baduel, rechazó categóricamente la acción contra estos jóvenes por la inhabilitación que impuso el Consejo Nacional Electoral (CNE) sin tener una sentencia verdaderamente firme. NP.

“Sigue el ensañamiento contra dos dirigentes estudiantiles del estado Aragua. Quiero que el país se pregunte ¿por qué son los únicos presos políticos que ya están sentenciados? “El Gato” Tirado y Raúl Emilio ya tienen 8 años de condena, ¿por qué son los únicos presos políticos que sin tener una sentencia verdaderamente firme están inhabilitados? Los demás inhabilitados no son por ser presos políticos sino por la Contraloría, que es distinta. Hay un ensañamiento evidente, esto es una carnicería jurídica y una persecución real. El caso de Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel son la aberración jurídica más grande que ha ocurrido en el caso de presos políticos, así como la Daniel Ceballos y Enzo Scarano pasaran a la historia la abominación más grande en el derecho administrativo, veremos cómo en términos de derecho penal la situación absurda de persecución, ensañamiento en contra del “El Gato” y Raúl Emilio es algo sin precedentes en nuestro país”.

El abogado Omar Mora Tosta explicó que el fin de semana cuando se pretendía descargar la documentación para formalizar la inscripción de Alexander y Raúl Emilio para el circuito 1 del estado Aragua (que comprende los municipios Girardot, Ocumare de la Costa de Oro y Mario Briceño Iragorry) la página del CNE emitió la nota “inhabilitados para ejercer cargo público”, cuando el ente electoral no tiene competencia para tomar esta decisión. “Queremos hacer público lo que con desagradable sorpresa nos tomó el fin de semana, esta nota no existía para el día viernes cuando fueron impresas las planillas que servirían como constancia de residencia y que las emite el mismo portal del CNE. CNE que por sus siglas hoy por podemos decir que deja de ser Consejo Nacional Electoral para transformarse en la corte de casación nacional electoral arrogándose una competencia nueva como sería declarar definitivamente firme una sentencia penal la cual no se encuentra en ese estatus jurídico, porque aún tiene dos recursos pendientes por ser resueltos en este caso. Los jóvenes a pesar de estar condenados en primer instancia, tienen dos instancias en las cuales podemos ejercer recursos todavía”.

Mora Tosta recordó que la semana pasada la Corte de Apelaciones de Aragua realizó una audiencia sin que los jóvenes estuvieran presentes en el Palacio de Justicia y los declaró en contumacia, impidiendo que puedan defenderse en la audiencia de apelación que fue convocada para este miércoles 29 de julio a las 10am. “Violando la ley la Corte de Apelaciones los declaró en contumacia sin ningún tipo de razón, alegando que Alexander y Raúl Emilio se habían negado al traslado del penal al Tribunal. Esto no puede ser considerado contumacia, que se da cuando reiteradamente no asistes a los actos que ha sido convocado por el caso que sea, en este caso no hay contumacia. Lo que sí hay es abuso y violación de los derechos humanos de estos muchachos, ellos tienen derecho constitucional a ser escuchados en la audiencia de apelación de su caso en el que fueron vilmente condenados a 8 años de prisión simplemente por ejercer un derecho constitucional a la protesta pacífica para disentir de lo que está pasando en el país. Nos encontramos en una suerte de persecución contra la disidencia”.

El penalista expresó que “cuando un CNE sin que medie para ello una razón jurídica valida, incluya una nota que diga que están inhabilitados para ejercer cargos públicos y que el sistema impida que se impriman las planillas correspondientes para la inscripción, significa que estamos en presencia de la articulación de toda la estructura de las autoridades para impedir que muchachos como ellos sean diputados de la Asamblea Nacional y ejerzan a plenitud los derechos civiles y políticos que la Carta Magna prevé”.

Por su parte, Freddy Guevara mostró pruebas que demuestran el miedo del régimen al liderazgo que han desarrollado ambos dirigentes de Voluntad Popular en el estado Aragua. “A través de la página del CNE mostramos 4 casos distintos, los dos primeros son Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel (hijo), dice simplemente inhabilitados para ejercer funciones públicas; luego tenemos a Raúl Baduel (padre), él si tiene una sentencia verdaderamente firme, injusta es un preso político, pero acá aparece objeción inhabilitado político y abajo tiene una explicación que no aparece en el otro caso; el último caso es de una persona condenada por homicidio, está presa y está en la misma situación de Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel y aparece normal. Esta es una prueba real de que hay un ensañamiento contra Tirado y Baduel y no entendemos por qué. No sabemos si es una pelea que tiene Tareck El Aissami en contra de ellos dos, no sabemos si es una pelea del gobierno nacional contra la familia Baduel, no sabemos si es que le tienen miedo al liderazgo de Alexander y Raúl Emilio”.

El dirigente de la tolda naranja exhortó a todos los venezolanos a solidarizarse con estos jóvenes que han sido víctimas de torturas y vejaciones durante su injusta reclusión. “Estamos hablando de los jóvenes que les quemaron los genitales con el asfalto caliente, son ellos los que condenaron 8 años, los torturaron con asfalto caliente, son a ellos los que están inhabilitando sin tener una sentencia verdaderamente firme y sin haber ejercido nunca un cargo público. Queremos pedir solidaridad al pueblo de Venezuela, sabemos que nuestro país sufre una profunda crisis, pero recordemos que una injusticia en una parte es una injusticia para otros y esto que le está pasando a estos dos jóvenes venezolanos no podemos dejarlo hacía un lado, esperamos que nos acompañen en las acciones. Al pueblo de Aragua, le pedimos que acompañen “El Gato” y a Baduel en esta lucha, que sin lugar a duda muestra un temor profundo a estos dos jóvenes, y a todos los que tienen la convicción y la valentía de enfrentar a un régimen como lo han hecho Alexander Tirado y Raúl Emilio Baduel, quienes hoy se convierten en un trofeo negativo de las peores atrocidades que pueda tener un sistema de justicia en contra de estos dos jóvenes que simplemente expresaron sus ideas”, puntualizó.