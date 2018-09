Damian Prat: Si no hubieran destruido la producción de fincas y empresas nadie se dedicaría al “bachaqueo”

Posteado en: Opinión

“No importa, para eso tenemos billetes bastantes”, fue la “revolucionaria-socialista” respuesta que un directivo rojo-rojíto de una de las empresas básicas de Guayana, del sector aluminio, (aún no le habían destruido su productividad pero ya comenzaba a perder rentabilidad), le dio a un trabajador que le reclamaba algunas malas decisiones que estaban tomando en aquel 2005-2006, basadas en una “orden ideológica” emitida desde Miraflores acerca de “no vender aluminio ni al imperio ni a la Europa capitalista” sino buscar “nuevos mercados para el comercio sur-sur”. Aquel episodio absurdo que relaté brevemente en mi libro “Guayana: El milagro al revés”, y que sindicalistas denunciantes y periodistas bautizaron en su momento como “el caso del aluminio frío”, terminó costándole a esa entonces moderna empresa estatal alrededor de 100 millones de dólares en pérdidas, pero en la mentalidad arrogante de los jerarcas rojos, eso importaba poco porque el asombroso precio del petróleo (que si se le seguía vendiendo “al imperio”) sobrepasaba los 100 dólares el barril y tenía “súper buchón” al gobierno. Sentían estar en la “piñata sin fin”. Eran los tiempos de la arrogancia y soberbia del “hasta el 2 mil siempre” y de “los 10 millones por el buche”.

Todo lo improductivo se tapaba “a los realazos”. Igual que los derroches y los “inventos” dizque socialistas. Confiscar y estatizar ya era y sería en adelante “la política económica”. Hacia 2009, por ejemplo, en Guayana hicieron un plan (“Guayana Socialista 2009-2019”) que bajo algún disfraz de crear expectativas como “el control obrero” (para justificar liquidar a los sindicatos) se plantearon “crear un enclave totalmente estatista de la economía” a ver que tal funcionaba para luego extenderlo progresivamente al resto del país. Eran los tiempos de “la abundancia que no tendrá fin porque somos el país con las mas grandes reservas de petróleo del planeta y del gasoducto que llevará gas hasta la Patagonia”.

Nada de tener un fondo de reserva para aguantar en los “tiempos de vacas flacas”. (El de Arabia Saudita es de 600 mil millones de dólares) ¿Para que?. Nunca jamás habría escasez y por tanto no habrían fenómenos como los revendedores (es decir, los “bachaqueros”) propios de los países en economía de ruinas. Para eso aquí había “bastante billete” para importar lo que fuera. Puerto Cabello, La Guaira y Guanta abarrotados. Se creó BoliPuertos para darle ese otro negocio de manejar los puertos al gobierno de Cuba. Eran los tiempos del “millardito bajo el colchón”. También de la “radicalización de la revolución”. Poco después vendrían episodios de corrupción, irresponsabilidad mayúscula y derroche como los de “PudreVal” con sus 140 millones de kilos de comida podrida. La “regaladera” a manos llenas a Cuba y una larga lista de países. Los ‘contratotes’ dispendiosos “a dedo” sin licitación, a las transnacionales del gran capitalismo de Brasil y Argentina amigotes de Lula y Kirchner. Y la ola de estatizaciones, confiscaciones de fincas (eufemísticamente llamadas “rescates”) muchas de las cuales eran productivas y que luego pasaron a ser montarrales,

Por aquellos años intermedios de la primera década del siglo XXI, en el curso de una “cumbre” de presidentes suramericanos que se realizaba en Perú, un periodista atajó a Chávez con una pregunta crítica (como debe ser el periodismo) acerca de la destrucción que “la revolución” venezolana hacía de la economía, del desmedido aumento de las importaciones en desmedro de la producción nacional, debido a la destrucción de fincas e industrias. La respuesta fue claríta: lo que era evidente, mas hasta ese día no confesado, en la acción del gobierno: “Lo que estamos desbaratando es a la economía capitalista y sus empresas para construir la nueva industria y economía socialistas”. Eso era. No fue accidental. El resultado está a la vista. El muy corrupto “control de cambios”, los “controles” que ahogan y secan todo; las estatizaciones con su secuela de destrucción de “lo productivo venezolano”. Incluso la ruina de las estatales de Guayana que eran productivas. La casi total dependencia de las importaciones… hasta para tomar café. El aumento incontrolable de la deuda externa. La hipoteca de nuestro petróleo con China. El no tener ningún fondo de reserva para aguantar una caída de los precios petroleros. Y, para colmo, luego nos “legaron” a Maduro y el maduro-cabellismo. ¡Que desastre!.

El desastre diario en que vivimos. Las escasez, las colas, la brutal y mas alta inflación del planeta tierra. El “no hay”. Aquellas fincas confiscadas y destruidas hace rato que no proveen casi nada. Las empresas estatizadas y/o cerradas o en “semi-cierre” por falta de insumos, ahogadas por “los controles”. La destrucción de “lo productivo venezolano” arroja inevitablemente una hija: la escasez. Y ésta, a su vez, tiene varios hijos: las colas, el contrabando y los “bachaqueros”, Porque “el bachaqueo” es una consecuencia de haber destruido la producción nacional, de la mega corrupción roja y de la escasez. ¿Alguien compraría un pote de leche, un rollo de papel o un paquete de pañales a un revendedor, pagando precios mas altos si esos productos se consiguieran normalmente, como siempre fue, en los abastos, mercados y supermercados?.

Los destructores de todo, es decir, los jerarcas de la “robo-lución”, sin embargo, no tienen nunca el coraje de asumir sus responsabilidades. Y tampoco la de rectificar el camino y tomar medidas. Siempre la culpa es de otros. Según ellos, como apuntara con humor ácido Laureano Márquez en Tal Cual, aquí no gobierna el gobierno sino “la oposición, el imperio, Colombia, España, los marcianos” y ahora “los bachaqueros”. Atacaron vilmente a Farmatodo porque “eran los culpables de las colas”. Peor la que le hicieron a “Dia a Día”. Y el suicida y constante hostigamiento contra Polar. Pero las colas están peor en Mercal, Pdval, Bicentenario y lo que queda de supermercados no estatales. El 9 de mayo, en Moscú, Maduro anunció que “en tres meses se acabará la escasez”. Ya pasó el 9 de agosto y la cosa está peor. Inventaron una “guerra al contrabando” como si no fuesen ellos los causantes y los cómplices. No pasó nada. Pusieron un mecanismo de número de cédula como si un cáncer se puede curar con aspirinas. Lo quitaron. Ahora lo vuelven a poner. “Palos de ciego”. Ahora anuncian una “guerra OLP contra los bachaqueros”. Es pretender hacer creer que el mismo cáncer se cura con “maticas de acetaminofén”. Todo para no asumir sus culpas y para no tomar medidas serias, de sentido común. Si las hubieran tomado en 2012, como confesó Giordani (“para no perder las elecciones exprimimos las finanzas públicas”) en su famosa carta. Si Maduro las hubiera tomado las cinco veces que las ha anunciado sin luego hacer nada. En fin.

Estamos viviendo una pesadilla, aunque hay una luz al final del túnel: es el “voto castigo” del 6D contra los corruptos y destructores y en favor de la UNIDAD, para comenzar la ruta del cambio. Pero a los destructores, a los jerarcas rojos, solo les quita el sueño perder el poder: por eso hacen tantas cosas, trampas, truculencias, maniobras inescrupulosas, abusos de poder, atropellos usando las instituciones. Se desesperan buscando formas de evitar ese voto castigo y por el cambio. ¡No lo lograrán!.

TIP 1: Perrarrina. Nunca fue verdad que “antes los pobres comían perrarina”. El alimento para perros y gatos siempre fue mucho mas caro que un paquete de arroz, de pasta, de harina pan y una sardinas. Lo era en el pasado y lo es ahora. Pero el colmo es que ahora tampoco se consigue la perrarina. Sólo la que le quedaba a quien tomó previsiones. No hay. Seguramente por las enormes deudas del gobierno en pagar las “liquidaciones de dólares” que los fabricantes les han comprado y pagado para importar insumos. Ahora dicen que solo venderán perrarina si el comprador “presenta documentos”. ¡Se j…los perritos mestizos, los “cacri”, los de los pobres y de la clase media!. Todo lo destruyen.

TIP 2: “Sapos cooperantes”. Feo y muy podrido ese caso de los “patriotas cooperantes” que infiltraban partidos de oposición y a personas que apoyaban en las protestas, para luego “sapearlos” como en el caso de una dama que los alojó y ayudó, creyendo en la buena fe de esos “muchachos que protestaban” y lleva un año presa, sin juicio, acusada de “terrorismo”. Para colmo, la robaron. Y ahora explota como pústula de pudrición el caso de otra señora asesinada, violada, horriblemente descuartizada, además de estafada y robada. Lean el reportaje de investigación que está en runrún.es. Otro en El Pitazo. Duro y doloroso. La investigación estaba hecha y en curso por las denuncias del abogado de la señora Araminta, en prisión, antes de ocurrir lo del asesinato espantoso en Las Palmas.

TIP 3: Lo leo en twitter de alguien con la sensibilidad y reconocida capacidad para apuntar certeramente. @Leonardo_Padron “La sordidez de los crímenes que están ocurriendo en el país es directamente proporcional al derrumbe moral, económico y político”. ¿Y el “hombre nuevo”?.

TIP 4: Leido en twitter: 1.- @BrunoVGallo “Importaron todo para acabar con el capitalismo nacional, se robaron los dólares. Ahora no podemos importar, no hay un coño. ¿Guerra económica?”. 2.- @EfectoCocuyo

#SepaQue Al menos 720 médicos cubanos se han ido del país por la frontera colombiana en 2015”. 3.- @TAMARA_SUJU “Venezuela hoy, 14 de Agosto: 73 presos políticos. 7 son mujeres, 10 son estudiantes, 6 tuiteros y 2056 personas tienen procedimientos abiertos”. 4.- ?@orfanfayana “Ah mundo…Maduro no viajó al Estado Apure cuando la tragedia, “por razones de tiempo”, pero para el cumpleaños del dictador cubano le sobró”. 5.- ?@Dnysucre “Imposición del contrato en Sidor dejó en puntos suspensivos la negociación colectiva en el país… vía @CorreodelCaroni”. 6.- @ManuelGuevaraB “Para enfrentar CON EXITO tragedia del país, hay que canalizar todo el potencial disidente hacia la Unidad. Dispersar votos es suicida”. 7.- @VE_ONU “¿Son los niños prioridad como establece la Constitución para el Estado? Hay 4000 niños en lista de espera para operación en J M de los Rios”. 8.- ?@morandavid “David Morán Bohórquez: Maduro, el comandante que ha perdido todas las guerras”. 9.- @Naky “BCV abrió concurso internacional para comprar papel moneda / – Que seguro valdrá más que lo impreso en los billetes”. 10.- @el_pais “Los exiliados cubanos en EE UU han cambiado. La mayoría de quienes residen en Miami apoya el giro diplomático de Obama”. 11.- ?@ComandoSB “Capriles: “Es inaceptable que haya dólares para que el Sr. Maduro vaya a celebrar un cumpleaños a Cuba pero no para traer medicinas”. 12.- @orfanfayana “El hostigamiento del gobierno contra la Polar es demencial…los controles para la distribución de los alimentos raya en el saboteo”.

depece54@gmail.com

@damianprat (en twitter)