Capriles sobre Memoria y Cuenta de Maduro: Ojalá no venga con un cuento o un disco rayado

El gobernador del estado Miranda, Henrique Capriles, reiteró que frente a la aguda crisis económica y social que enfrenta Venezuela actualmente, el gobierno nacional debe tomar acciones urgentes para evitar una explosión social.

Nota de prensa

“Nicolás Maduro va este viernes a presentar su informe de gestión frente a la Asamblea Nacional y todos los venezolanos estamos a la expectativa de saber cuáles son las acciones que el gobierno va tomar desde el punto de vista económico para enfrentar la crisis, porque mientras Nicolás este allí él es el responsable. Es él quien tiene que decidir qué hacer para bajar la inflación más alta del planeta y resolver la situación de escasez. Nuestro pueblo necesita respuestas. ¡La paciencia tiene su límite! Ojalá no venga con un cuento o un disco rayado de la guerra económica o el imperio”.

Capriles recordó que Venezuela cerró el año 2015 con los peores indicadores económicos de su historia, por lo que instó una vez más al Ejecutivo Nacional a tomar los correctivos necesarios para frenar la crisis, ante la baja de la cesta petrolera. “La caída de los precios del petróleo es una realidad en todo el mundo. Venezuela no es el único país petrolero ni afectado con esto, pero los demás países no están inventando historias, están enfrentando la crisis como tiene que ser. Si usted tiene una merma en su ingreso está obligado a diversificar su economía. Hay que trabajar con el apoyo del esfuerzo privado, no confiscando empresas que terminan quebrando sino llamando a los propietarios y a sus trabajadores”.

Exigió además medidas para resolver la situación de la salud pública y falta de medicamentos en el país. “70% de los 150 fármacos esenciales previstos por la Organización Mundial de la Salud no se encuentran en el país, la escasez de material médico quirúrgico supera el 70%, 93% de los hospitales y ambulatorios no cuentan con los materiales necesarios para trabajar, más de 13 mil médicos se han ido a buscar oportunidades en otros países y la mitad pertenecía al sistema de salud pública. ¿Qué otras señales necesitan para tomar acciones? La crisis de la salud no se resuelve con un decreto sino cambiando el modelo. ¡Estamos es una situación de emergencia! No se le puede decir a un paciente que espere un mes para tener disponible su medicamento. ¡Hay que buscar solución! Y esperamos escuchar eso de Nicolás”.

Durante su acostumbrado contacto radial a la 12 del mediodía, el mandatario regional, también se refirió a la propuesta presentada por la bancada de la Unidad en la Asamblea Nacional sobre la Ley de Propiedad para beneficiarios de la Gran Misión Vivienda Venezuela. “Una vivienda no es una dádiva o un regalo como quiere hacer ver el Gobierno para tener a nuestro pueblo amarrado y chantajeado. La obligación del gobierno es construir vivienda, porque es un derecho que está plasmado en la Constitución, así como la salud, la alimentación y la educación. Viendo lo que pasó en el debate este martes, uno se sigue sorprendiendo de ciertas cosas, aunque muchos han perdido la capacidad de asombro. Diputados del gobierno diciéndole al pueblo que se movilice para rechazar la medida en favor de su propiedad, mundo al revés”.

Asimismo, el Gobernador de Miranda envió un saludo al pueblo larense por la 160 visita de la Divina Pastora, y lamentó no haber asistido a los actos conmemorativos en la ciudad de Barquisimeto. “Desde mi corazón acompaño a todo ese pueblo mariano que está en la procesión, la cual después de la procesión de la Virgen de Guadalupe en México y la Virgen de Fátima en Portugal, es la más grande en el mundo. Pidamos a la Divina Pastora que nos cuide y nos de la luz que necesitamos para salir de esta difícil situación. Lamento no estar allá, pero ayer estábamos en una actividad en Valles del Tuy y se nos hizo tarde para agarrar carretera. Hicimos todo lo posible para viajar por aire, pero no conseguimos vuelo. Todos estaban llenos, ya que ahora la frecuencia de los vuelos no es igual que antes, es difícil moverse en nuestro país”.