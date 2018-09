Enrique Márquez: La paz del país está en manos de Tibisay Lucena

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El Consejo Nacional Electoral está orquestando un plan para modificar el reglamento de referéndum revocatorio y así atrasar la realización de este mecanismo constitucional, con la intención de favorecer al presidente Nicolás Maduro y su fracasado gobierno. “La paz del país está en manos de Tibisay Lucena, cualquier decisión que tome afectará el futuro del país”.

Nota de prensa

Así lo manifestó el Primer Vicepresidente de la Asamblea Nacional, Enrique Márquez, y presidente Ejecutivo del partido Un Nuevo Tiempo durante una visita que hiciera al Estado Lara, para acudir a un pleno de la tolda azul, en la región larence. Destacó que las recientes declaraciones de la rectora del CNE, Tibisay Lucena, muestran su parcialidad política, por lo que no descartó que desde el ente comicial se generen cambios para favorecer al Gobierno Nacional.

“No lo vamos a permitir, porque en la alternativa democrática estamos instrumentando los mecanismo democráticos que establece la Constitución y las leyes. A menos que la rectora del CNE Tibisay Lucena, quiera que se genere violencia en el país, porque está actuando de espaldas del pueblo y la Constitución. ”.

Agregó que la alternativa democrática no va a claudicar en torno al referéndum y aclaró que no hay forma que el gobierno lo pueda paralizar, quizás intente atrasarlo, pero la MUD estará alerta ante toda intención en contra de este derecho constitucional que tienen los venezolanos.

“Que le quede claro al gobierno que nosotros no vamos a claudicar en esta ruta, por muchos obstáculos que nos coloquen. No vamos a dejar en paz a aquel que no quiere paz para Venezuela. No vamos a dejar en paz al CNE hasta que no cumpla con la Constitución”, sentenció el diputado Márquez.

Subrayó que la presión ciudadana debe continuar, para que el pueblo se movilice y exija al CNE que se cumpla el mandato de la Constitución y las leyes. Dijo que el gobierno está tratando de evitar una medición electoral, porque sabe que el pueblo ya no está con ellos, ni siquiera el pueblo chavista, porque está cansado de esta situación de escasez, malos servicios e inseguridad. “La gente apoya un cambio político, un nuevo rumbo que permita salir al país de esta aguda crisis”.

“Nicolás Maduro no está escuchando a ese pueblo, sino a una cúpula que sabe que va a perder el poder. Con el referéndum revocatorio día a día, sin descanso tenemos que estar siguiéndole el paso al CNE , para que cumpla con los lapsos . No vamos a caer en violencia, pero vamos a protestar y a estar en las calles. No nos vamos a dejar mamar gallo por el CNE, ni por el gobierno. Vamos a estar allí en pie de lucha. Porque lo que buscamos es una elección constitucional, no un golpe de Estado”.

Aseguró que este gobierno no atiende los problemas que enfrentan los venezolanos, lo que pretende es mantenerse en el poder. “El gobierno no atiende al pueblo, no arregla la economía, ni la salud, no acepta la ayuda internacional en materia de medicamentos y no acepta que la Asamblea Nacional trabaje. Quizás está buscando la anarquía y el desorden para reinar en el caos utilizando los poderes facticos que todavía tiene nuestro país”.

Finalmente lamentó la muerte del dirigente de UNT Lara, Germán Mavares Hernández, ocurrida el pasado jueves 05 de mayo en el barrio La Carucieña, sector II de la parroquia Juan de Villegas de la ciudad de Barquisimeto.