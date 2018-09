Jóvenes de VP exigen la apertura del canal humanitario desde el hospital Pérez de León

Posteado en: Actualidad, Nacionales

Dirigentes Juveniles de Voluntad Popular acudieron al hospital Pérez de León a denunciar y a constatar la grave crisis de salud en la que se encuentra el centro hospitalario, acompañados de médicos y trabajadores, afirmaron que laboran en condiciones de desidia, sin material, y aseguran que las personas que ingresan de emergencia mueren por no poder prestarle la atención necesaria debido a la crisis en la que se encuentra el dicho hospital.

Nota de prensa

Hayber Farias Dirigente Juvenil VP del Municipio Sucre expresó, “Hoy los jóvenes nos encontramos en el hospital Pérez de León para acompañar a los médicos de nuestro municipio en su denuncia a la grave crisis la cual hemos venido denunciando desde Voluntad Popular, nuestro médicos constatan hoy la grave crisis que se vive en este hospital, Pérez de León, en la que llegan pacientes por enfermedades patológicas, o armas de fuegos, no pueden prestarle los servicios básicos de primeros auxilios y mueren por falta de insumos médicos, hoy el pueblo de Petare le exige al presidente Nicolás Maduro que asuma su responsabilidad como ejecutivo y garantice el derecho a la vida de todos los Venezolanos, a este hospital no viene la burguesía, ni la clase media, ni la clase alta, vienen nuestros vecinos de Petare y mueren por la falta de insumos”.

Por su parte la dirigente Juvenil Nacional de VP Ana Karina García declaró “Hoy desde el hospital Pérez de León que está en crisis al igual que nuestros hospitales a lo largo y ancho del país, nosotros exigimos la apertura del Canal Humanitario, son miles de toneladas de insumos médicos las que se han recogido en distintos países del mundo que pueden hoy ingresar a Venezuela para que en nuestros hospitales no tengan que seguir muriendo los venezolanos por simplemente no tener los insumos necesarios para que nuestros médicos que hoy trabajan con las uñas y puedan atenderlo, hoy depende del presiente Nicolás Maduro y del tren ministerial que el canal humanitario pueda abrirse y nuestros médicos tengan los insumos médicos para poder trabajar, lo que nosotros estamos pidiendo hoy no es una exigencia política, no es un conflicto ni una politización, es una necesidad del pueblo y una ayuda humanitaria porque Venezuela lamentablemente pasó de una crisis política que veníamos por falta de democracia, de libertad, donde los venezolanos mueren por enfermedad, por la inseguridad, por alimentación y además de eso, no pueden ser atendidos como es debido en los hospitales, los médicos no están solos, la única forma de solucionar esta crisis humanitaria que estamos viviendo además de la apertura del canal humanitario, es un cambio del sistema, para que realmente podamos tener un sistema de salud de calidad y una Venezuela de progreso donde la vida y el derecho de la vida sea garantizado como lo establece nuestra constitución”.

Afirman que su exigencia es clara, y profundizan su apoyo al gremio de médicos que en todo momento han seguido trabajando ya que, por la falta de insumos y medicamentos hacen “milagros” para atender a los venezolanos.

La doctora residente del servicio de cirugía Marbelys Coronel afirmó, “hacemos un llamado a todos los residentes del sistema de salud y de todas la unidades en general, no tenemos insumos para atender a nuestros pacientes, nuestras instalaciones se encuentran en muy malas condiciones, tenemos quirófanos parados desde hace 3 meses, no tenemos insumos para brindar la atención primaria de un paciente, este es un centro asistencial de emergencia, y como de emergencia no podemos resolver, nos hemos convertido en un centro asistencial de baja complejidad, rayos X tiene más de dos meses parado, estamos expuestos a todo tipo de agresiones porque no contamos con vigilancia dentro de la institución”.

El médico residente de Pediatría Luis Ceballos puntualizó que “No es posible que un hospital de referencia este en estas condiciones precarias, no es posible que nos lleguen pacientes en la madrugada para nebulizar niños y tengamos que decirle a una señora a la 1, 2 o 3 de la mañana que vaya a otra institución a que lleve al niño por el problema de seguridad que hay ahorita. No contamos con gotas para nebulizar, ni materiales prácticos, no hay ningún tipo de psicotrópico, ni epamil para las convulsiones”.

Afirman que “trabajan con las uñas” y que a los niños cuando llegan con fiebre y convulsiones tienen que referirlos y trasladarlos con sus propios medios, no cuentan con sistema de ambulancias, piden no politizar la situación y le hacen un llamado al presidente de la república y a la ministra de salud a que se avoquen a dotar los hospitales, “nos duelen nuestros pacientes, esta es una profesión de vocación y en crisis no podemos trabajar, nos toca ver como mueren nuestro pacientes”.