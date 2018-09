Lamentable: El país llegará al 2017 sin liderazgos políticos, por Ángel Monagas

Posteado en: Opinión

En enero del 2017, tal cual como van las cosas, llegamos sin liderazgos para contener a la gente. La MUD no ha sido catalizadora. El error de no hacer lo debido el 01 de Septiembre pasado, pesa mucho. Se desactivo la calle.

Actualmente la situación es mucho más grave: Promediando algunos resultados de encuestadoras, encuentro que el 70% del país no tiene vocero. Ni Chuo ni Henry Ramos tienen en este momento, el liderazgo suficiente. Hay un quiebre político en el país con sus vigentes administradores, tanto del GOBIERNO como de la oposición. Los buenos políticos saben de gerencia, aplican la “matemática política”. Son armadores fundamentalmente. Mi amigo Henry Ramos, muy curtido, muy conocedor de miles de epítetos ofensivos que en mi vida había escuchado y que entretienen a cualesquier auditorio, es un desconocedor de la obra de Rómulo Bethancourt. Seguro que la ha leído. ¿Por qué no la practica?

Si profundizamos en la historia, en febrero del 2014 un sector de la oposición, también se equivocó, creyendo que levantaría una suerte de PRIMAVERA VENEZOLANA. Y otro sector en lugar de enderezarla, lo que hizo fue ENTERRARLA.

Los primeros meses del año siempre han sido importante 23 de enero, 27 y 28 febrero 1989, por ejemplo. En el llamado “Caracazo” un almirante que comandaba el entonces DIM, asumió tareas que resultaron en la muerte de miles de personas. Lo digo por los temores que existen alrededor del 2017.

No obstante las críticas de algunos partidos y fuerzas, más de “maletín” que plataformas reales de acción política, se necesita fortalecer un nuevo PACTO DE PUNTO FIJO, para enfrentar la crisis de liderazgo, con las terribles implicaciones para la normalidad necesaria en la nación.

A su favor este “régimen” tiene las nuevas tecnologías de la información, que no existían en 1958 y eran incipientes en 1989. A través de las REDES la gente DRENA, hace CATARSIS. El gobierno incluso pareciera haber ordenado a CONATEL menos control y persecución de la OPINION PUBLICA. Empero, una CRUDA REALIDAD puede aparecer en los primeros meses del 2017. La cara de la inconformidad con toda la clase política.

EL DEBATE SOBRE LAS AUSENCIAS O LA GUERRA ACUCHILLO DENTRO DE LA MUD

De nada le ha valido al partido de Rosales votar por el juicio a Maduro. Lo del CNE se ha hecho más noticia que el tema del billete de CIEN o lo de Mercosur. UNT como partido muestra una gran debilidad en la comunicación política y la publicidad en su contra erosiona fuertemente su imagen. Las respuestas tardes se convierten en silencio. TIMOTEO ZAMBRANO y la directiva de UNT luego de tres semanas de ataque responde aduciendo que son falsas las notas de prensa enviadas. ¿Por qué tardaron tanto? Sus ausencias el día de hoy, que impidieron el QUORUM, ponen en cuidados intensivos su situación. Además de que algunas posturas contra VP o PJ u otros partidos, los ha llevado a deberle una vela a cada santo.

El Diputado Williams Barrientos, Virgilio Ferrer y Adolfo Superlano, presentan por separados sus excusas. Los dos primeros aducen enfermedades graves de su madre y hermano respectivamente. En el caso de SUPERLANO su excusa evidencia una terrible fractura en la MUD. Lean tal cual como me llegó: “Tenemos que decirle la verdad al país. Hemos hecho esfuerzos sobrehumanos para estar presente en casi todas las sesiones. Estuve consecuentemente martes, miércoles y jueves de la semana pasada y no se presentaron los candidatos como habían ofrecido. El lunes en la madrugada viaje en taxi exprés Barinas Caracas. Caracas-Barinas por un monto de 250000, para votar el martes por los postulados. Y no los presentaron. No tuve más dinero y tuve que marcharme. Esa es una de las razones por la cual no estuve presente. Tenemos que hablarle con sinceridad al país. Las confrontaciones entre las cúpulas de PJ y VP evitaron la designación a tiempo de los rectores. No vengan ahora a chantajear a UNT”

PEOR AUN:

El diputado Elias Matta menciona en twitter como respuesta a Freddy Guevara: el Secretario de la AN Roberto Marrero (militante de Voluntad Popular) no dice que el suplente de Luis Florido no fue incorporado, la Directiva de la AN no recibió solicitud para su incorporación de hoy. O sea, QUE TAMBIEN UN ausente de Voluntad Popular no estuvo, que es FLORIDO y nunca emanaron comunicación a la AN incorporando a su suplente. Debe haber sanciones para todos.

EL REMATE: En estricto derecho tampoco había los 112 votos necesarios para designar CNE, ateniéndonos a la sentencia del TSJ y a la Constitución, porque hay cuatro (4) diputados inactivos.

REGION CAPITAL

VIENEN CON TODO Contra Maduro el Frente Bolivariano Alternativo. Creado en octubre de este año y a la cabeza del diputado (Ex MEP) Eustoquio Contreras, llevan como consigna: CLARO QUE HAY QUE LEVANTAR LA VOZ CONTRA EL HAMBRE, LA CORRUPCION. Aparentemente más diputados se sumaran a la propuesta y arreciaran en su discurso contra la gestión presidencial. Siguen siendo chavistas y bolivarianos, más no “maduristas”. Saben que son acusados de “traidores” y tienen una doble condición: Odiados por el PSUV y por la MUD. Están levantando estructuras en los estados más importantes.

DIAGNOSTICO El Siquiatra Aponte, autor del libro “Todo por un orgasmo”, señala “en términos políticos es del criterio que el presidente Nicolás Maduro requiere de ayuda sexológica, porque padece de rigidez cognitiva, que se refiere a un trastorno mental propio de quien tiene un mismo pensamiento que no puede abandonar y le genera estados de ansiedad y sufrimiento” “Tiene pocas alternativas de solución a los problemas”.

RAMOS ALLUP TAREA CUMPLIDA:

Henry Ramos Allup se despide de la Presidencia del parlamento nacional, de la misma manera en que entro: enfrentando una dura situación. Creo que en su mandato pudo haber cometido errores pero fue el hombre necesario, para este primer año, que termino siendo como parecía. Los costos políticos los vivirá a partir del 5 de enero del 2017.

RESPONSABILIDAD POLITICA DE MADURO

Los mejores argumentos a mi juicio:

Berrisbeitia: Este es el único Parlamento que no puede controlar funciones del Ejecutivo. Rechazó además que Maduro haya utilizado al Poder Judicial y Electoral a su favor para evitar que en el país se llevara a cabo una consulta para un Referendo Revocatorio.

Calzadilla: El encargado del Proyecto de Acuerdo

“En tres años, Maduro ha logrado aumentar la deuda externa consolidada del país en más de 60 mil millones de dólares… ¿de quién es la culpa de la disminución de la producción petrolera o de la devastación de las industrias básicas?”, refirió respecto a un extracto del texto. Expresó también que todas las medidas económicas aplicadas se realizan violando la Constitución “al no contar con la aprobación de la Asamblea Nacional”.

Ramos Allup cerró el debate

Dentro de sus palabras, se refirió al retiro de la bancada oficialista y replicó que ojalá estuvieran para escuchar algunas de sus afirmaciones. Cuestionó que el presidente sea “Jefe de Estado y Jefe de Gobierno” y además, maneje todas las áreas del país y pretendan no calificarlo como “funcionario público”.

Y QUE PASO DESPUES: Aparentemente este tema se tocó, más para complacer la solicitud de Leopoldo López, que por convencimiento de los diputados de la MUD. De hecho no hubo acuerdo para establecer el abandono del cargo, que sería una de las sanciones a aplicar.

PORTUGUESA

RODRIGUEZ TORRES ASUME PUBLICAMENTE CANDIDATURA PRESIDENCIAL: Desde la sede nacional de la Obra Evangélica, Luz del Mundo en Guanare, se lanzó al ruedo. Como estrategia plantea unirse al pueblo de Dios para ganar alcaldías, gobernaciones, concejales y legisladores regionales. Rodríguez Torres aseguró ser un perseguido del régimen por mostrar una postura contraria al gobierno socialista-revolucionario que antes defendía a capa y espada, además de haber estado en unos de los ministerios neurálgicos en la situación de inseguridad y violencia que se vive en el país, destacó que ninguna de las dos fuerzas políticas mayoritarias que hay en Venezuela es capaz de imponer su hegemonía, por lo que el diálogo es el camino que hay que transitar. Se pudo conocer que Miguel Rodríguez seria apoyado como candidato de la organización política Movimiento Pluriétnico Intercultural de Venezuela (Mopivene), junto al partido Vanguardia Bicentenaria Republicana (VBP) entre otros sectores de independientes. Para las próximas elecciones también aspiran participar otros familiares del mayor general, como su hermano Juan Carlos Rodríguez Torres, quien quiere ser diputado, y su padre el actual alcalde del Alto Apure, Jorge Rodríguez Galvis aspira ser el gobernador de Apure.

ARAGUA

Un ex grande liga venezolano, sería el testaferro principal del Zar de los medios. El personaje entra y sale de los Estados Unidos y facilita los negocios del susodicho. Por cierto ASOMBROSO como Desde la cárcel de Tocorón también salieron grandes cantidades de billetes de CIEN (100). ¿Se enteraría Maduro? Seguramente la ministra Varela ésta enterada.

APURE

SUCEDIO en el Municipio San Camilo. Lo llaman EL NULA DE APURE. Población fronteriza con una sola entidad Bancaria, el BANCO BICENTENARIO. Este Banco, no abrió sus puertas al público el miércoles 14. A la 1am, llego un camión cargado de Billetes de 100Bs, y contaron todo un día ese dinero. Se presume que sea de la GUERRILLA que allí opera, dada las buenas relaciones con gobierno. Los usuarios en la cola, no pudieron ni quejarse pues sus vidas estaban en riesgo.

CARABOBO

Según algunos analistas prochavistas, Cocchiola sale bien parado este año en su gestión. Por su parte el Presidente del Concejo Municipal de Valencia, se desvivió en halagos a la gestión del Gobernador Francisco Ameliach. Los partidos que participaron en el diálogo están asimismo afectados y en pleno crecimiento continúan VOLUNTAD POPULAR, PROYECTO VENEZUELA y VENTE. Al Profesor PABLO AURE, una suerte de eterno candidato, sigue aspirando ser candidato a la Gobernación. ¿Tendrá la capacidad de sumar a todos? Y los más importante ¿Es un “finteo” o una decisión?

MONAGAS

RUMORES Afirman que detrás de la sanción de María Gabriela Hernández, coordinadora regional de VP, está la mano poderosa de Roberto Marrero. Dentro de ese partido hay muchas subdivisiones pero esta mujer, fue una de las pocas que se enfrentó a la desacertada gestión política del Ex Alcalde que está refugiado en Miami. Ella aparece muy bien posicionada como candidata a la Gobernación. ¿Será que hay algún acuerdo tras bastidores para potenciar a un adeco de la región?

ZULIA

Abuso de poder de parte de funcionarios de Polisur en la taquilla externa del BOD en el Hospital General del Sur. Un usuario como no pudo depositar todo el dinero por restricciones de la agencia, cambio sus billetes por otros de distinta denominación con otros usuarios que estaban en la cola. Estos oficiales llegan y lo acusan de “tráfico y reventa de billetes” y amenazan con llevarlo detenido; La gente al ver esto se alza indignada y les empieza a gritar “ladrones y corruptos”. Los oficiales al escuchar esto, llaman refuerzos y acorralan a un usuario para llevarlo detenido. En vista de no poder, lo alejan de la gente a otra área del hospital y comienzan a golpearlo para llevárselo luego. Llegó el director del Hospital y medio en la situación para que no se llevaran a las personas detenidas.

INSISTEN Los diputados Eduardo Labrador y Adelis Nava en pedir la destitución de la la presidenta del Circuito Penal del Zulia, Vanderlella Andrade y la jueza Patricia Nava por estar vinculadas en hechos de corrupción a juicio de los parlamentarios.

GRAVE PROBLEMA Interno en el PPT entre dos corrientes internas que pugnan por apoyar a Omar Prieto o Arias. Uno de ellos le envió un escrito a Dirección Nacional pidiendo la intervención del partido y la destitución de los secretarios general y de organización regional. Próximas entregas contaremos todo.