Adrián Solano puede ser el peor esquiador del mundo, pero también el más feliz (videos)

El “esquiador” venezolano Adrian Solano se ha hecho famoso esta semana después de conocerse que Francia le devolvió a casa tras confundirlo con un inmigrante ilegal ya que no se creía que fuera a competir en el mundial de esquí de fondo en Lahti porque “en Venezuela no hay nieve”. El deportista llegó al aeropuerto de París procedente de Caracas, con tan solo 28 euros en el bolsillo y un billete en regla para tomar un vuelo a Suecia, reseña Noticias de Navarra.

El video de Adrián se hizo viral en Europa, y algunos medios reseñan que puede que sea el peor esquiador del mundo, pero quizás el más feliz también.

Adrian Solano might be the worst skier alive ????

But just look at the smile on his face at the end ???? pic.twitter.com/rDygIDEbfj

— Eurosport UK (@Eurosport_UK) 22 de febrero de 2017