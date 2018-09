Y para rematar el Nuncio Apostólico, por José Luis Monroy

Posteado en: Opinión

Hola que tal mi GENTE, detrás de un enojo considerable siempre hay una profunda tristeza, detrás de la ira siempre hay depresión… a todos puede habernos sucedido. La diferencia está en que algunos a golpe de mentiras van creando un escudo. Un escudo, para no verse vulnerables, para no reconocerse a sí mismos como superados, vencidos, caídos… y viven así… apilando emociones contrarias a su verdad, pretendiendo sin mucho éxito enfrentarse a la vida con caretas de personas con conocimiento, fortaleza y… poder.

Encubiertos… que operan en la vida intentando ser quienes no son para bien o para mal, depredadores de la autenticidad, pantomimas del ser, que sin nunca ser, insisten en que son la grandeza personificada, de soberbia desmedida y contraria a todo sentido humano. Encubiertos que así son y así viven, siempre presumiendo de todo aquello de lo que carecen y… ocultan.

Por eso, ya no me sorprende nada, ya no… ya no me preocupo por la falta de humanidad de todos aquellos pagados de sí mismos que no son capaces de aceptar su propia realidad.

Si algo he aprendido es que las transformaciones humanas toman su tiempo y, que no importa cuán graves o no hayan sido las vivencias. Hay personas que no cambian nunca, aun a sabiendas de que atentan contra sí mismas todos los días.

Hay quienes se han decantado por ser encubiertos a perpetuidad. Y puedo asegurarle que no es su desfachatez la que me preocupa, sino los sentimientos que puedan llegar a generar en los que deben soportar tanta insolencia.

Y escribo todo esto desde la realidad que se vive en Venezuela y cuando despierto y me golpea la vista unas fotos del honorable nuncio apostólico en Venezuela Aldo Giordano, en una boda boliburgues en el hato hatillo de Caracas, algunos dirán y que pasa con eso, puede ir donde quiera, claro que puede ir donde el sea invitado, pero que lo haga a la fiesta de unos cuestionados personajes como José Vicente Rangel, Mario Isea, Darío Vivas, Herman Escarra, y otros mas, en un país donde el debería ser parte neutral de un dialogo que ya fracasó, donde representa al PAPA.

Que vaya a la fiesta el embajador de cuba, o de Bolivia no causaría ningún escándalo, pero fue el nuncio y allí empieza todo un rollo, y ocurre porque este país tiene un régimen que no es demócrata, en este país la gente se está muriendo de hambre y sin medicinas, hay presos políticos y perseguidos eso de por sí ya es algo que debió llamar la atención del nuncio antes de ir a congraciarse con los esbirros del régimen, por cierto yo al nuncio no lo he visto visitando a los presos políticos, es que tampoco lo he visto visitando a los presos comunes, o los niños enfermos en un hospital como el J M de los Ríos por nombrar uno de tantos hospitales, bueno esa debería ser su labor, monseñor yo le recuerdo esto “ Acordaos de los presos, como si estuvierais presos con ellos, y de los maltratados, puesto que también vosotros estáis en el cuerpo”. Hebreos 13-3

Algunos me dirán que lo que estoy haciendo no es de cristiano y católico, que estoy siendo muy duro y tal que se yo, amigos yo soy cristiano lo que no puedo ser es ciego con lo que pasa en Venezuela, mi educación cristiana me obliga a denunciar esto, en nuestro país vivimos con un régimen cruel, que tiene a esta tierra sumida en la más atroz miseria, y cada vez que yo veo a gente que debería ser neutral al lado del verdugo, me viene toda esta angustia que se que muchos comparten conmigo, y cuando yo digo Y PARA REMATAR EL NUNCIO APOSTOLICO es porque hemos visto que la gente a puesto la confianza en tanta personas, partidos políticos, MUD, y cuando ya no se esperaba algo mas, aparece el representante del papa en este bochorno, realmente en Venezuela esta signada por este tipo de acciones, allí esta lo que ha ocurrido con la MUD y sus encuentros a escondidas con el régimen, lo mas reciente son las reuniones del diputado IMPORTADO (Porque Cojedeño no es ) por el estado Cojedes, José Gregorio Correa en República Dominicana con empresarios afectos al régimen haciendo sus negocios, ese es otros tema que tocaremos en otro momento.

VENEZUELA tiene salida solo basta de que hermano mío abras los ojos.

Créame… la autenticidad es sólo para aquellos que se permiten sentir la vida y abrazar su realidad con los costos que esa libertad exige.

@joseluismonroy