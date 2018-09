Tómese en serio la seguridad al viajar

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

La seguridad al viajar es un tema que se toma generalmente a la ligera. La gente no cree que algo le sucederá. Considera que no pasará a engrosar las estadísticas de eventos incómodos o en algunos casos, muy delicados.

Están son mis recomendaciones, desde las más elementales hasta las más delicadas al momento de viajar:

Documentos flotando: siempre se ha recomendado llevar fotocopias de los documentos, cédula, tarjetas de crédito, pasaporte, visa, partidas de nacimiento, etc., que le hará la vida mucho más fácil para hablar con bancos, consulados y autoridades. Pero hoy en día gracias a la tecnología, también podemos tener en la “nube”, cuanto documento nos parezca adecuado. Inclusive todos los documentos del viaje, itinerarios, seguros, reservas de carro, hotel y más.

¿De verdad sabes en qué hotel estás?: es más común de lo que se cree que al momento de abordar un taxi, el conductor nos pregunte a qué hotel vamos, y usted le diga muy tranquilo y seguro: “¡Al Hilton!”. Solo que se encuentra en NYC, son las 2 am y en la ciudad hay cinco Hilton. Si usted es uno de los visitantes “más ubicados” de la tierra, perfecto, pero son muchos los que se pierden. ¿Qué tal si el taxi es en Praga? ¿Cómo le explica correctamente? ¿En qué idioma? Todo eso se elimina guardando en su billetera una tarjeta del hotel y ¡voila!

A la calle con lo necesario: yo al viajar acostumbro a guardar todo en la caja fuerte (pasaportes etc.) y salgo con mi cédula venezolana, una tarjeta de crédito y algún efectivo. No me hacen falta las tarjetas de mi país, ni el carnet del club. El pasaporte no hace para nada falta tenerlo en la calle. Si alguna autoridad le solicita una identificación, con la cédula es más que suficiente. El único caso donde se justifica tener el pasaporte encima, es en los destinos que tienen el “Tax Refund”, asunto que a mí me está empezando a perecer medio mito, ya que me ha costado mucho recuperarlo. Es engorroso y está hecho de tal forma, que uno desiste.

Safe o No Safe: hay discusiones bizantinas de que si se debe o no usar la caja fuerte del hotel, ya que muchos aseguran que son fáciles de abrir. La verdad es que yo mismo me he dejado llevar y a veces uso la maleta como caja fuerte y la aseguro con un candado, que tampoco es infalible. Pero lo que si hay que tener en cuenta es que a la hora de un robo, creo que el hotel se preocupará más si las pertenencias estaban en la caja fuerte. Es solo cosa de resguardarlas en donde sea, pero hay que hacerlo.

El plástico de la tranquilidad: soy de los que plastifica las maletas siempre, así sea un vuelo doméstico. Si bien este recurso no es infalible, sin duda hará que el que le quiera meter mano al equipaje, lo piense antes y prefiera el que no está plastificado. Además, existe un tema importante en esto, a todos nos preocupa lo que nos pueden sacar de la maleta, pero pocos piensan en lo que le puedan meter. ¿Para pensar no?

Siempre a la vista y con usted: su equipaje y maletín de viaje son permanentemente el blanco de ladrones en todas las etapas de su viaje. Aeropuertos, hoteles, en la calle, etc. Son miles los viajeros que les roban el maletín de mano en la cola de chequeo de la línea aérea (Maiquetía es zona preferida para eso), hay gente que le sustraen el equipaje cuando se baja del traslado en el hotel, y entra directo a chequearse sin mirar las maletas, ya que algún botones lo recogerá. Los carteristas están a la orden del día, sobre todo en Europa. El mejor lo vi hace años en pleno Vaticano. Carteras, bolsos, morrales, maletines deben estar siempre delante de usted. Acá un poco de paranoia es recomendable.