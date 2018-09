Paris Jackson pide salvar a la elefante Ruperta

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Hashtags como #Ruperta y #CaricuaoZoo lograron despetar el interés de varias personalidades en el mundo.

Paris Jackson retuiteó la información publicada por el sitio en Internet World Animal News que hace alusión a las condiciones en las que se encuentra la única elefanta que queda en el Parque Zoológico de Caricuao.

“Esto es INHUMANO y EXASPERANTE. Difundan para ayudar a estas hermosas criaturas que tanto merecen una vida mejor.”, escribió la hija del rey del pop, logrando miles de RT’s a su mensaje.

World Animal News dijo que los animales del zoológico de Caricuao necesitan ser rescatados y que harán una petición al Gobierno venezolano para cerrar este parque.

this is INHUMANE and INFURIATING. spread the word to help these beautiful creatures that so much deserve a better life. https://t.co/fR7CtjoPmO

— Paris-Michael K. J. (@ParisJackson) 27 de marzo de 2017