Diputado Ismael León al Gobierno tras “montaje” de expediente: No dio resultado (Video)

Posteado en: Actualidad, Nacionales

El diputado a la Asamblea Nacional por el circuito 4 de Caracas y dirigente de Voluntad Popular, Ismael León señaló en una entrevista en LaPatilla.com que “le están montando” un expediente en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) por presunto tráfico de drogas por armas.

Por LaPatilla.com

Esto luego de que en días previos, el presidente de la República, Nicolás Maduro lo acusara junto al también parlamentario, José Guerra de efectuar presuntos financiamientos a supuestas bandas armadas para que perpetraran disturbios en El Valle.

“Tuve la oportunidad de conocer a un Fiscal del Ministerio Público… Me llamó y me echó todo el cuento de un expediente que el Sebin me montó respecto a una supuesta droga…Que supuestamente yo iba a cambiar por armas”, dijo.

Refirió que no es la primera vez que el Gobierno Nacional utiliza este tipo de tácticas para involucrar en delitos a opositores, específicamente a militantes del partido Voluntad Popular.

“Ya pareciera que es una cuestión continua, de irme montando el expediente, este no dio resultado porque al final, la Fiscalía no me imputó, no pudo acusarme, sin embargo, aún cuando la Fiscalía aún no me imputó, el expediente aún se encuentra en el Tribunal 10”, expresó.

Manifestó tener identificados a los funcionarios del Sebin que han intentado involucrarlo en estos hechos. “A mí me podrán acusar de que estoy en rebeldía contra el régimen, de que estoy en contra de una Constituyente que no es Constituyente, de no creer en el modelo económico de este régimen… Pero acusarme de droga, de terrorismo, yo no creo en eso… Yo no soy terrorista”, indicó.

Aseguró que no saldrá de Caracas ni de Venezuela por lo que calificó como”amedrentamientos” del régimen.

León además se refirió a las declaraciones de la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz en las que calificó el juicio contra el líder de Voluntad Popular y preso político, Leopoldo López como “justo”.

Entre otras cosas, el parlamentario se pronunció ante la activación de los artículos 333 y 350 de la Constitución anunciada en horas previas por el presidente del Poder Legislativo, Julio Borges.

“Es clarito, tenemos que defender la Constitución que está siendo violada por Nicolás Maduro”, agregó.

A continuación vea la entrevista completa: