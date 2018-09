Marcos Hernández López: Plebiscito Vs Asamblea Constituyente Comunal

Posteado en: Opinión

Contexto Venezuela / La MUD convoca para el próximo domingo 16 de Julio un plebiscito o consulta ciudadana para alcanzar la paz y rescatar la democracia, mientras Presidente Maduro llama a votar para el próximo 30 Julio por su Constituyente Comunal para lograr el diálogo de la paz, ¿Por cuál de estas dos propuesta usted tiene intención de participar con su voto?

El país con sus diarias luchas grita cambio de gobierno y es evidente, no existe espacio histórico real para una Constituyente Comunal para lograr el cambio y la paz, la situación concreta de país no la convoca. Venezuela reclama soluciones a los problemas que son vinculante al existencialismo humano de todos los venezolanos. La problemática a solucionar gravita en su esencia en el desabastecimiento de alimentos, medicinas, inflación, inseguridad e inestabilidad política social y económica. Verdaderos nudos críticos.

El problema no es la Constitución…es el modelo económico. No es a través de una Asamblea Nacional Constituyente que se resuelven las exigencias de la población. La situación compleja que transita el país en la temática económica no ha podido resolverse ni con leyes habilitantes, ni con decretos de emergencia económica, decretos y leyes convertidos en “chorros de tintas”, lo que se requiere es un cambio de modelo económico, que se activen medidas que resuelvan los problemas de la población y que logren, de manera definitiva, restablecer el orden jurídico, social y económico sobre la base del respeto a la Constitución, el rescate de la gobernabilidad y garantías de los derechos humanos.

Constituyente en los términos planteados en lugar de resolver profundiza la crisis. Además, esta propuesta no cuenta con la legitimidad que otorga el apoyo mayoritario del soberano. Es axiomático, existe la comprensión ciudadana el gobierno entrelazado con CNE y TSJ muestran dudas frente a la posibilidad de permitir eventos electorales donde acudan a votar sin condiciones 19 millones 805 mil dos electores venezolanos inscritos en el registro electoral, es decir que estos dos poderes de manera inducida construyen entramados para frenar seguras derrotas, tiene su lógica los obstáculos, durante estos 18 años de mandato la revolución de Bolivariana no había tenido un rechazo tan grande como en este momento. No son tiempos para dilemas… estar o no estar, ir o no ir, creer o no creer, esperar o no esperar, hablar o no hablar… son tiempos de luchar por un mejor futuro para todos los venezolanos.

El plebiscito o consulta ciudadana es evento convocado por la MUD en busca de soluciones a la actual complejidad. La gente opina en la calle sin miedo que esta propuesta se orienta de manera democrática a rescatar el voto que el año pasado fue negado CNE para realización de referéndum revocatorio y luego el derecho a elegir gobernadores, tres diputados nacionales. Además, el gobierno ha desautorizado la soberanía del pueblo respecto a los temas que se debaten en la Asamblea Nacional, elegida en el año 2015 por el 65% de voto popular.

En correspondencia con lo anterior, el espíritu de plebiscito o consulta ciudadana se conecta con nuestro análisis integral visualiza que la mayoría de los venezolanos desean de manera urgente las elecciones generales en el país – que incluye presidenciales y Asamblea Nacional, las regionales: Gobernadores y Consejos Legislativos y Alcaldes y Concejales – es una alternativa viable para solventar la aguda crisis económica, política y social. Según las investigaciones electorales, la mayoría de los opositores piensan que sería un fracaso tener que esperar las presidenciales de 2018 después de largas luchas. Haciendo uso de la razón, las elecciones generales no están contempladas en la Constitución. No obstante, es posible convocarlas a través de un pacto político por la coyuntura.

En síntesis, plebiscito o consulta ciudadana apunta hacia la realización de elecciones generales. Lo grave la mayoría de pueblo percibe en el Presidente Maduro una actitud sin la voluntad real de rectificar desde el punto de vista democrático lo cual implica llamar a elecciones. Se revela en los discursos y acciones de primer mandatario nacional busca aislarse como estrategia para mantener el poder cueste lo que cueste…los que mueven los hilos de la violencia se les olvida o fingen amnesia existen casos particulares que no prescriben.

