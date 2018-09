Domingo Alberto Rangel: No somos serios

Posteado en: Opinión

Esta semana me negué a comentar las medidas económicas anunciadas en larga, más de cuatro horas, cadena de medios radioeléctricos, por no herir la inteligencia de la inmensa mayoría de los compatriotas que no tienen tiempo o no les viene en gana especializarse en macroeconomía para interpretar lo dicho por Nicolás Maduro… pero que saben a la perfección y mejor que los supuestos expertos que a diario desde radios y televisoras dicen que aquí “no hay hiperinflación”, que los aumentos salariales por vía ejecutiva, desde los anunciados en aquél primer gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuando la economía del país comenzó a desquiciarse, en cuestión de días se vuelven sal y agua para los beneficiarios y calvario populista para quienes se quedan sin empleo o tienen que aceptar el mismo sueldo para mantener el trabajo.

¡Qué sean otros los que desde las páginas de opinión politiquera pasen la semana comentando como si fuese un chiste, el cambio de bolívares a rupias y de rublos a yuanes chinos! ¡Con real y medio, con real y medio compré una rupia!

Lo medular es que el Presidente no piensa cambiar de rumbo y que los resultados son tan predecibles, incluso con más precisión que el paso de un huracán. También lo es que desde la oposición, entrampada en sus primarias, no hay nada que señale una verdadera salida.

Tan es cierto este comentario que en el estado Sucre gana las primarias el médico Ramón Martínez, quintaesencia del populismo, ex masista, ex chavista y aparentemente ex prófugo de la justicia que amenazó con cobrar los desmanes cometidos en aquél estado oriental cuando todopoderoso gobernaba a nombre del chavismo, con el barril petrolero a más de cien dólares. https://www.youtube.com/watch?v=2ktm7G1M_MA

Maduro viaja a Kazajistán y se burla de la inteligencia nacional cuando sugiere que allí hará contactos para estabilizar los precios del crudo y firmar acuerdos en ciencia y tecnología islámica. Si no fuese trágico provocaría reírse del chiste: ¡Kazajistán –cuyo presidente lleva veintisiete años en el cargo- no produce tanto petróleo como para darse el lujo que se pueden dar los sauditas, rusos o yanquis!

Sin embargo en ese país ex soviético se vive un auge petrolero que hace de Kazajistán una economía muy próspera… a pesar de que el barril petrolero no llega a cincuenta dólares… cifra que con Nicolás Maduro de administrador de un sistema socialista, no funciona ni para pagar las deudas y de milagro sirve para crear nuevos ricos todas las semanas merced al abismo que media entre el dólar a diez y el precio al que lo paga la gente común.

Barruntando lo intrascendente se puede decir que el Presidente solo podía ir a Kazajistán a pedir que nos compren parte de la deuda china o rusa, próxima a ser reclamada al pago. ¡Ojalá tenga éxito porque no hay nada más estúpido que rezarle a los cielos para que nuestro pueblo la pase peor… política practicada por el gobierno cuando al estatizar el quehacer de los venezolanos sigue empobreciéndonos cada vez más… y también practicada por quienes desde la oposición se niegan a ofrecer como alternativa las únicas políticas capaces de frenar la caída y comenzar la recuperación nacional que no se podrá llevar a cabo sino desde el capitalismo!

Pero también hubo otros pasajes de la larga cadena y no me refiero a la bobería de la canasta de monedas sino a las graves acusaciones contra Julio Borges y compañía: Los ocho proyectos de ley que cual tarea ineludible le ordenó el Presidente a la soberana Delcy Rodríguez tienen dos objetivos para decirlo con frase cuartelera… uno, acostumbrar a los usuarios, es decir a la población y a los amigos del extranjero, a que aquí legisla la ANC, y dos, responder a los votantes que eligieron los constituyentes, quienes ese día pidieron resolver los problemas económicos… y dado que a la fecha la ANC aún no arranca… Nicolás saca el fuete!!!

Pero aquel día cuando se eligió la ANC gran parte de los votantes pidieron “cárcel para los guarimberos” como pequeña venganza ante la pérdida del trabajo, las largas caminatas por falta de transporte o el cierre de pequeños negocios… a esos electores dedicó Maduro las graves acusaciones contra Julio Borges… pero, no se alarme quien lee esto… el gobierno bolivariano es incapaz de resolver los problemas económicos ni en dólares ni en rupias o yuanes… tampoco meterá en prisión a Julio Borges quien por menores señalamientos, digamos en otros países más severos, podría terminar fusilado… afortunadamente no son muy serios que digamos… nuestros adversarios socialistas.