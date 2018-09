Hasta hora y media caminan habitantes de los Valles del Tuy para llegar a sus destinos

Posteado en: Actualidad, Regionales

Adelsa Contreras vive en el sector rural Los Cajones de Ocumare del Tuy. Trabaja en una casa de familia de lunes a viernes y, al igual que miles de habitantes de los Valles del Tuy, sufre las consecuencias de la falta de transporte público, reseñó El Pitazo.

Desde su casa hasta el centro de la ciudad tarda unos 20 minutos en vehículo rústico, pero a pie la situación cambia y el recorrido puede durar hasta hora y media. Ese trayecto lo ha caminado por lo menos tres veces en las últimas dos semanas.

“Llego cansada y con los pies hinchados, pero no me queda de otra porque muchas veces no hay unidades que nos lleven a casa. La primera vez que lo hice no pude trabajar al día siguiente; me dolía todo el cuerpo. Recuerdo que ese día sudé mucho, porque aunque ya era de tardecita hacía mucho calor”, comentó la doméstica de 55 años, quien los días sábado y domingo se dedica a cosechar yuca.

Contreras está al tanto de la existencia de unidades improvisadas donde trasladan a los usuarios. Ella las ha utilizado, sin embargo, teme montarse desde que supo de la muerte de Eulogio González (56) al caer de uno de estos vehículos, el pasado 6 de noviembre.

“Los dueños de las camionetas han colocado travesaños y posa manos para que uno se sujete, pero yo agarré miedo porque vamos guindados como monos aunque, por lo general, como uno es mujer le dan chance de ir sentada dentro de la unidad”, explicó.

También hay quienes se dedican a “piratear” hacia los sectores rurales. Cobran 4.000 bolívares, lo que se traduce en 3.000 bolívares más que el pasaje legal urbano. Ese monto no cuadra en el presupuesto de Adelsa Conteras, quien gana sueldo mínimo sin cesta tickets porque se alimenta en la residencia donde labora. “Por cada semana de trabajo me pagan 45.000 bolívares, así que no puedo darme el lujo de cancelar por encima de la tarifa establecida porque el sueldo se me iría en pasaje. Por esa razón, cuando no hay jeeps de la línea, me veo obligada a caminar”, confesó.

Tan solo en el municipio Lander (Ocumare del Tuy) se necesitan 20 vehículos rústicos para cubrir las rutas rurales. Así lo estima el presidente de la Comisión para la Seguridad, Transporte y Protección Civil, concejal Sergio Escalona (Psuv), quien el pasado 21 de noviembre entregó al viceministro de Transporte, Claudio Farías, un informe donde solicitan además la incorporación de 20 unidades Yutong para cubrir las rutas urbanas y el incremento de autobuses del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa) para el tramo Ocumare-Charallave Norte (ferrocarril).

“Nuestra propuesta está orientada a crear rutas municipales de transporte para garantizar un servicio de calidad a los usuarios y que cobren precios solidarios”, precisó el concejal.

