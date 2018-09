El niño chino que llegó congelado a su escuela recibirá ayuda

El debate sobre la pobreza en China volvió a llamar la atención después de que se viralizaran unas fotos en las redes sociales de un niño de 8 años que llegó a su escuela con las manos inflamadas, mejillas rojas y con hielo el pelo y las cejas.

Según la agencia de noticias estatal de China, Wang Fuman, ahora conocido como “el Niño Congelado” o “el Pequeño Wang”, camina más de una hora para llegar a su colegio a 4,5 kilómetros de distancia de su casa, en Zhaotong, una zona rural de la provincia de Yunnan. Las temperaturas en la región esta semana bajaron hasta -9 grados Celsius, publica france24.com.

Una imagen que corre por las redes sociales muestra los compañeros de clase riéndose del menor vestido con una chaqueta delgada y sin sombrero cuando llegó al salón de clases con escarcha en el pelo. Otra foto muestra las pequeñas manos inflamadas y sucias de Wang con su tarea escolar.

El maestro de Wang tomó las fotos el 8 de enero de 2017 para enviarlas al director de la escuela y a algunas otras personas. Las imágenes se compartieron hasta que llegaron a los medios locales que luego informaron sobre la historia.

‘People’s Daily, China’ publicó una foto de Wang con la leyenda “una foto conmovedora de un niño abandonado cubierto de escarcha y nieve”, en referencia a las decenas de millones de niños que quedan en las aldeas y rara vez ven a sus padres después de que se mudaran a las ciudades para trabajar.

Según fuentes de noticias locales, Wang vive con sus abuelos en una casa hecha de barro y ladrillos y solo ve a su padre, un trabajador migratorio, cada cuatro o cinco meses. Su madre se fue cuando era muy pequeño.

The boy in the viral photo who was covered in ice and frost after his long walk to school has received many calls from people across #China offering aid. Local authorities responded by launching a program to provide warm winter clothes to the boy and other children in the area pic.twitter.com/My0nRy6XnV

— People’s Daily,China (@PDChina) 11 de enero de 2018