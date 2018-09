Caiga quien Caiga: Elecciones 2018, o inventamos o erramos, por @angelmonagas

Posteado en: Opinión

Hablemos claro. Los principios que sustentan la democracia, reposan mucho más allá de hacer elecciones. Si fuese ese el elemento que determine el carácter de un gobierno, este sería el periodo más democrático de la historia y no lo es, porque se han hecho en 18 años más elecciones que en todo el siglo XX y parte del XIX. Si la salida fuese simplemente electoral, no estaríamos los venezolanos padeciendo la peor crisis de nuestra historia.

Esa apariencia, la han sabido cubrir los que están detrás del poder, los que manejan los hilos de las figuras que nos representan.

Chávez perdió unas dos veces y nunca acepto el resultado. Él no era un demócrata. Era un tirano, un dictador. Cada vez que perdía un gobernador o un alcalde, colocaba un poder paralelo dirigido desde Miraflores. Cuando perdió un referendo, inmediatamente al recibir el resultado convoco otro. Maduro es en eso su alumno fiel.

Participar en unas elecciones “dirigidas y garantizadas” por quienes han sido sancionados por organismos internacionales, es darle la espalda a esa comunidad y reafirmar el dizque “democrático carácter” de este gobierno.

PREGUNTAS

¿Cómo es que los partidos de muchos dirigentes que piden asilo, hoy se presentan a un proceso cuestionado por esos mismos países, cuya protección y defensa exigen? Si yo fuera autoridad de esos países les pediría una explicación. ¿Qué hacen allá entonces? ¿Qué sentido tiene el lobby internacional de la MUD, si cuando estos se pronuncian no les prestamos atención e inmediatamente aceptamos la invitación del gobierno de ir a elecciones?

Pareciera que los asesores del gobierno como los magos tienen más conejos en el sombrero, que los de la MUD… ¿O serán dólares?

Hasta el escenario no previsto, lo calcularon: Eugenio Martínez, quizá el periodista que mejor maneja el tema electoral, lanza un supuesto “imaginen que el candidato de la oposición gana una presidencial en abril. ¿Nueve meses con un Pdte electo (que asume en enero 2019) y un Presidente en funciones? ¿Eso es viable en esta Venezuela?

LA CLARIDAD DE HAUSMANN

El 24 de enero, el polémico profesor lanza este comentario en la red twitter: “En 2005 no participamos en las elecciones de la AN y el gobierno hizo lo que le dio la gana. En el 2015 ganamos las elecciones de la AN y el gobierno la desconoció e hizo lo que le dio la gana. Implicación: en Venezuela el poder no tiene nada que ver con elecciones”

FORO PENAL

Esta opinión es reforzada por otro connotado analista, el Abogado Gonzalo Himiob, quien por la calle del medio señala: “Correr desesperados tras el hueso seco de unas elecciones que, si no cambian las condiciones, no serán elecciones, convocadas por un poder que no es poder, de la mano de un gobierno que no gobierna y de unos opositores que no se opongan, no luce sensato, ni útil”.

Para mí está claro lo que debemos hacer: Lo que no favorezca al gobierno, a su legitimidad, a su continuidad. No tengo una “bola de cristal” para saber que será eso, lo que sí sé, es que anunciar a priori la participación en esta vulgar obra de teatro, solo contribuye a prolongar la pesadilla.

Algunos expertos en materia electoral como Ánibal Sánchez, sostienen que bajo ciertas condiciones si se puede ganar una elección a pesar de la composición del CNE. Empero, repito no es solo un problema electoral. Ganar la elección no es imposible…hasta allí. Que lo declaren. Lo asuman y lo respeten, es otra cosa. Ellos dominan quien lo anule, quien no defienda a los votantes y quien meta presos a los que protesten.

Por primera vez, hagamos lo que no aconseje el ABC del Manual Político. Como diría el Maestro Simón Rodríguez “O inventamos o erramos”, frase que erróneamente se le atribuyo al sistema educativo, cuando en realidad tiene que ver con el sistema político.

REGION CAPITAL

HAMBRE EN LOS CUARTELES

Una de las dos periodistas que maneja mejor el tema militar, Sebastiana Barráez, en una de sus columnas lanza esta alerta sobre lo que ocurre en las FANB: “…tienen hambre por la baja cantidad de alimentos que están recibiendo durante las horas de comida y el dinero que reciben como sueldo no les alcanza ni para el pago del pasaje”. El lunes pasado les comente lo que ocurre en un emblemático cuartel zuliano y el alimento “sardina” que ellos comen diariamente, apodada la “blue jean”, porque combina con todo: yuca, pan, arepa, plátano y hasta sola.

GUERRA ANUNCIADA

Ya es del conocimiento público. Quien acabo con la vida de uno de los paramilitares amparados por el gobierno (mal llamados colectivos), “Capo” del 23 de enero, que participó en el asesinato de Oscar Pérez. Eso traerá cola. Ciertamente ellos están armados. Los del CICPC y otros cuerpos de seguridad también y estos “ya no se la calan”. A “flor de piel” la situación. Espero no estar cerca cuando esa guerra estalle.

¿REBELIÓN EN LA GRANJA DE PJ? Richard Mardo inicio el camino de la separación de Primero Justicia o del Caprilismo, con su reciente postura, donde manifestó el apoyo a Lorenzo Mendoza. A los efectos señalo: “El país sabe de mi militancia partidista y mi lucha social en las comunidades; es el momento de Vzla he percibido que el venezolano con más opción de ganar la presidencia es el Sr. LORENZO MENDOZA. Por lo cual le invito a que asuma el reto que por VENEZUELA vale la pena”. Esto se repite en varias partes, especialmente en la región capital. La “tardanza es que arranque el cuatro”, o sea, finalice el mutis de Lorenzo. La duda impide que varios anuncien. Habrá sorpresas.

MIENTRAS HENRY RAMOS INSISTE En que esta es su oportunidad, de ser candidato. No tiene otro chance. Su eslogan “Si hay Futuro” absolutamente inadecuado. Lamentable que sin consultar, sin escuchar lo que piensan las regiones, anuncie su precandidatura. AD requiere un proceso de revisión urgente de su liderazgo.

DATOS: Un líder que de alguna manera sigue preso, negocia su salida con toda su familia, fuera del país. Pudiera ser a finales de año. Guarden este comentario. Eso sería parte del arreglo por participar en las elecciones presidenciales, no obstante las condiciones.

CONSTITUYENTE Llegara a su fin, antes de lo que pensábamos. El único objetivo de su creación, era elegir de nuevo a Maduro. Si esto ocurre y todo parece indicarlo, solo faltaría salir de la AN, lo cual tampoco luce imposible de ocurrir este propio año.

MALA IMITACION Los “cerebros” de esta Revolución son seguidores de Kuan Yew, quien logró que Singapur se convirtiera en una potencia económica bajo este esquema: Primero: Acabando con corrupción. Segundo: Reforma judicial. Tercero: Creando empleos. Cuarto: Reforma educativa. Quinto: Creando empresas estatales. Sexto: Coartando Libertad de Expresión. Cumplieron todos. Menos el primero que acabo con ellos y sus intenciones, si en algún momento las hubo, dándoles el beneficio de la duda como decimos los abogados.

ALERTA Sucralosa Atención sectores de Caucagua, Guatire y Guarenas, entre otros. Desde el 2016 no oíamos de esto. De nuevo algunos inescrupulosos están vendiéndola. Se usa para hacer refrescos. Con una unidad, se endulzan unos 8 mil litros de refrescos. Lo están vendiendo como proforma. Prevenidos. Su precio unos 2000 Bs. Es un edulcorante industrial utilizado para endulzar bebidas sin calorías y es comercializado en el mercado negro, especialmente a través de las redes sociales, como “azúcar líquida”. Señalan los especialistas que esta presentación del producto, no debería usarse en el sector alimenticio porque tiene muchas contraindicaciones. El aumento del azúcar en la sangre, así como del peso corporal, son algunas de las principales consecuencias que pueden generarse si se ingiere. Por su composición, la sucralosa es un “veneno neurotóxico”, al igual que el aspartamo (otro edulcorante artificial). “Ambos son cloro orgánico sintético, lo que los convierte prácticamente en pesticidas disfrazados”. Puede generar reacciones tumorígenas, cancerígenas y genotóxicas (que causan daño al material genético).

EL TIGRE Eduardo Fernández, aunque muy diplomáticamente como es su característica cualidad de canciller, lanzó un duro ataque en contra de “algún” candidato de la oposición, que sería preferido por el Gobierno, en una suerte de arreglo “mutuo”. Igualmente y en el mismo tono, a mi juicio, apoya la candidatura de Lorenzo Mendoza a la Presidencia. ¿Pule de nuevo las “garras” El Tigre?

ANZOÁTEGUI

MAGLIO CALLADITO Luces mejor: En twitter expreso su queja porque los 6 árbitros en la final contra Cardenales de Lara, son de este último estado y remato usando la palabra “suspicacia”. Dada su condición de “superultramaxienchufado” de este gobierno, le respondieron inmediatamente “y no te da suspicacia que de 5 rectores del CNE, 4 están inscritos en el PSUV?

ZULIA

#ESCONTIGO Alcalde Luis Caldera Municipio Mara: El caso de una mujer que dio a luz en plena vía pública en la población de Carrasquero, al norte del estado Zulia, mantiene indignados a la comunidad de la parroquia Luis de Vicente. El destacado periodista de Televen Lenin Danieri lo denuncia así, en su cuenta de Twitter: “PARIR en la calle Esta mujer fue al CDI en Carrasquero municipio Mara del Zulia, el médico no la quiso atender, ella se sentó en la calle y la naturaleza hizo el resto, el niño nació. Lo recogieron del piso a ambos y los llevaron a la emergencia donde los estabilizaron”.

