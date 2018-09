Se registra tiroteo frente a sede de agencia de inteligencia NSA de EEUU (Fotos y video)

Una persona resultó herida este miércoles en un tiroteo registrado al inicio de la mañana en las afueras de la sede de la agencia de inteligencia NSA, en los alrededores de la capital estadounidense, informó un vocero de esa entidad, reseña AFP.

“Podemos confirmar que hay una persona herida, aunque aún no sabemos como se produjeron esas heridas”, informó un portavoz de la NSA, quien añadió que todas las autopistas de la zona estaban cortadas “a raíz de una investigación policial”.

La situación se encontraba “bajo control y no se verifican nuevas amenazas a la seguridad”, añadió la fuente.

En tanto, la Casa Blanca señaló que el presidente estadounidense, Donald Trump, “ha sido informado del tiroteo en Fort Meade. Nuestros pensamientos y oraciones acompañan a todas las personas que han sido afectadas”.

Por su parte, el FBI (la policía federal estadounidense) indicó que la agencia local en la ciudad de Baltimore estaba preparándose para asumir las investigaciones del caso, aunque agregó que era “prematuro” determinar si se trató de un ataque a la instalación.

Los agentes “aún están conociendo los hechos”, informó el FBI.

La cadena de televisión NBC Washington había difundido imágenes de un vehículo de color negro, con marcas de balazos en los vidrios e incrustado en las barreras que protegen el ingreso a este complejo que cuenta con máxima seguridad.

También es posible observar en las imágenes, captadas desde un helicóptero, a una persona esposada sentada sobre la acera.

– NSA, una polémica celebridad –

La NSA es una agencia de inteligencia secreta especializada en acciones de vigilancia electrónica.

La controvertida NSA se tornó célebre mundialmente en 2013 cuando uno de sus analistas de inteligencia, Edward Snowden, reveló detalles de como la agencia realizaba acciones de espionaje en todo el mundo e incluso sobre los ciudadanos estadounidenses.

Los documentos revelados por Snowden dejaron al descubierto una impresionante red de escuchas de telecomunicaciones y hasta la existencia de tribunales secretos para autorizar a la NSA a realizar interceptación de datos.

Snowden también mostró como las mayores empresas de telecomunicaciones de Estados Unidos colaboraban con la NSA en la vigilancia de sus propios clientes.

En marzo de 2015 ya se había registrado un incidente parecido en la entrada del NSA, cuando los agentes de guardia efectuaron disparos contra una camioneta, provocando la muerte del conductor y graves heridas a un pasajero.

La seguridad alrededor de las agencias estadounidenses de seguridad se reforzó marcadamente después de un ataque con un arma automática contra automóviles que esperaban para ingresar al área reservada de la Agencia Central de Inteligencia (CIA).

En 1993, un hombre identificado como Aimal Kasi abrió fuego contra los automóviles, provocando la muerte de dos empleados de la CIA.

Kasi logró escapar a su país natal, Pakistán, aunque finalmente Estados Unidos logró su arresto y extradición cuatro años más tarde. Kasi fue condenado por asesinato y ejecutado en 2002.

NSA Police and local law enforcement are addressing an incident that took place this morning at one of NSA's secure vehicle entry gates. The situation is under control and there is no ongoing security or safety threat.

— NSA/CSS (@NSAGov) 14 de febrero de 2018