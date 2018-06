Runrunes de este martes 12 de junio de 2018

Publicado en: Opinión

ALTO

¿NUBES CIEGAS?:

El viaje vacacional a Rusia de un sancionado alto funcionario del gobierno venezolano, para disfrutar la inauguración del Mundial de Fútbol, demuestra la preocupación creciente con las sanciones impuestas por Estados Unidos y la Unión Europea. La única ruta de salida hacia Europa, Asia, África y Oceanía es por Turquía a través de su aerolínea “Turkish Airlines”, una de las “tops globales”. Los turcos vuelan tres veces semanales a Maiquetía desde Estambul vía La Habana y directo a la capital turca. Por ello el gobierno de Maduro viene acercándose cada día mas al de Recep Tayyip Erdogan para mantener esa vía de conexión con el resto del globo y no correr el peligro de pasar un incidente desagradable y notorio. Los contratos, aquí anunciados, para la emisión de cédulas y pasaportes son parte del intercambio comercial que incluye rubros como petróleo, hierro, madera y petroquímica. Quieren acelerar importaciones de comida y medicinas así como plásticos y maquinaria pesada. ¿Será por lo que la pareja presidencial (confesión de Nicolás en reunión con los medios en Miraflores) ve cada madrugada el “serial” Ertugrul, la telenovela mas exitosa de la televisión turca? …

MEDIO

¿REBELION EN LA GRANJA?:

Cada día son mas las impresiones negativas, disidentes, reales y contundentes contra la ejecución gubernamental de Maduro y su gobierno cargado de dogmas atrasados y cuya retórica diaria no le permite avanzar sino retroceder en la conducción del país a un puerto seguro en el futuro cercano o en el mediano plazo. La realidad que vivimos los venezolanos, cada 24 horas nos hundimos mas en la arena movediza de la hiperinflación, supera toda ejecución cargada de propaganda y frases repetitivas de estos 20 años siempre prometiendo el futuro promisor de la gran “Venezuela Potencia”. Pote de humo ya cansón que engaña a los que viven de las dádivas rojas, las fallidas bolsas CLAP o del uso del “carné de la patria”. En minúsculas todo. La frase de Nicolás al arrancar el IV congreso del PSUV fue reveladora: “aquí nos estamos jugando la historia de un país”. Ya la historia lo tiene juzgado. Este congreso del PSUV es el menos chavista de su historia. Hasta reniegan de Chávez en algunas comisiones. La catástrofe electoral del 20M no fue solo la abstención o la merma de votos de ese partido. Lo peor fue la paupérrima votación del partido “Somos Venezuela”, con el que querían dejar de lado a los militares originarios y a quienes cuestionan las ejecutorias del régimen, inventado por Maduro, Cilia y los hermanos Rodríguez. Pasa igual que en la MUD cuando unos partidos quieren cobrar cuotas de poder sin tener base electoral como AD, PJ y VP. Maduro no puede hablar allí del “Plan de la Patria” de Chávez pues es quien lo ha destruido. Solo con ver el hundimiento de PDVSA con él hay suficiente trapo rojo que cortar. Un exministro de Chávez, de Empresas Básicas y Minería, Víctor Álvarez, anunciaba que PDVSA dejará de ser miembro de la OPEP si no bombea suficiente crudo y que el “Petro” fue torpemente implementado y a ello se debe su fracaso”. Sugiere cuanto antes descentralizar la economía al denunciar que “las empresas básicas de Guayana fueron secuestradas y quebradas por el burocratismo y la corrupción”. Hasta un embajador militar, enchufado y rico, rumia sus críticas al juntarse con otro doble colega en Europa: “Cierto que sabemos “ganar” elecciones pero no tenemos brújula para gobernar. No pegamos ni una medida económica. En Caracas sugerí quitar los controles pero el dogmatismo de Serrano Mancilla se impone sobre Maduro. Ese tipo “mancilló” cualquier éxito nuestro”. Hasta el chavista dirigente Roy Daza confiesa el fracaso gubernamental al sugerir: adopción de nueva política cambiaria; paralizar la emisión de dinero inorgánico electrónico o en billete; levantar producción petrolera; renegociar la deuda para aplanar los pagos, bajar el IVA y aumentar el precio de la gasolina a nivel internacional para liquidar el contrabando de extracción”. Hasta un miembro de la ANC, José Orlando Bracca, pidió cambiar las políticas económicas y cesar la importación de productos de mala calidad, como la leche mexicana, incluida en las CLAP. Elías Jaua, (el de la niñera armada en su viaje a Brasil en avión de PDVSA), recomendaba en entrevista por Unión Radio salir de los corruptos en el gobierno. ¿Sabrá que la Fiscal Ortega lo señalaba siempre a él y a Haiman el-Troudi de estar en todos los “arreglos” en transporte y construcción? ¡Cosas veredes, Sancho! Indicativos del deterioro interno rojito. Replico con unas líneas del último artículo dominical de Luis Vicente León: “En efecto el gobierno está pasando aceite. La crisis económica lo desborda y apenas empieza a recibir los embates brutales de la hiperinflación, que es mucho más concreta y demoledora que cualquiera de sus otros enemigos. La división interna lo pone en alto riesgo de implosión y sus jerarcas están en el momento crucial en el que se debaten entre quedarse encerrados, ellos y sus familias, en una autocracia paria o fracturarse y abrirse a una negociación de coexistencia o salida protegida. El tema es que estar en el primero o en el segundo escenario podría depender de la inteligencia de su adversario interno, que no puede ser sustituida por nadie más. La teoría política es contundente. Los cambios de una autocracia a una democracia ocurren cuando el costo de permanencia del gobierno se hace infinito y el costo de salida de ese gobierno se reduce y se negocia. Si no trabajas en ambas variables, ocurre lo que ha ocurrido en los países donde se fortalece el primer escenario… y he de decir que son varios. En todo caso, miremos por encima de los nubarrones del presente y pensemos que a la larga prevalecerá la racionalidad. Quizás es momento de recordar a Don Quijote cuando después de una secuencia de sus famosas derrotas, le decía: “Sábete Sancho que todas estas borrascas que nos suceden son señales de que presto ha de serenar el tiempo y han de sucedernos bien las cosas, porque no es posible que el mal sea durable y de aquí se sigue que, habiendo durado mucho el mal, el bien está muy cerca” …

Más Runrunes