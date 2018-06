Le apagan el Mundial a los zulianos

Publicado en: Actualidad, Regionales

Disfrutar de los partidos del Mundial Rusia 2018 no será tarea fácil para los fanáticos en el estado Zulia, donde sufren racionamientos desde hasta 12 horas diarias. Así lo reseña laverdad.com

Todo está listo para que mañana jueves 14 de junio a las 11.00 de la mañana se escuchará el pitazo inicial de la fiesta del deporte rey, que se celebra cada cuatro años. Y los zulianos se preparan para sortear los apagones y poder ver por televisión el partido inaugural entre Arabia Saudita y Rusia.

Leonardo Rodríguez, vendedor de 25 años, tiene su plan y lo reveló en un sondeó que hizo El Pitazo a la fanaticada zuliana. “Voy a mantener el carro full de gasolina para poder salir a ver los partidos donde hay luz. Los partidos son en la mañana y en la tarde, y la luz se va a esas horas, entonces no lo vamos a poder ver, sino salimos a buscar donde hay luz”.

Karen Jaimes siente frustración, pues no tiene otra opción más que perderse los juegos mientras esté sin electricidad. “En estos días estoy hablando mucho de eso, porque en mi casa se va las luz de 11.00 de la mañana y a las 5.00 de la tarde”, dijo la fanática, que lamenta tener que perderse al menos dos juegos diarios, los pautados para las 11.00 de la mañana y las 2.00 de la tarde.

“El inaugural es el jueves (mañana) y si se me va la luz ni siquiera voy a poderlo ver. El consuelo es ver los que transmiten temprano y que los fines de semana no se va la luz”. Insistió en que no poder ver el Mundial desanima mucho, porque “es algo que uno espera cuatro años y que sirve para desconectarse y tener esa burbuja fuera de la realidad que vive el país”.

José Manuel Sánchez, periodista, se arma con “mucha paciencia” para evitar pasar rabias en caso de que el racionamiento le llegue en medio de un partido o antes de comenzar.

“Tengo que tener paciencia porque de lo contrario voy a terminar con un infarto. Uno llega al trabajo se está sin luz, viene a descansar a la casa y tampoco hay luz. Ahora queremos ver los partidos y seguro no tendremos luz. Veré lo que pueda ver”, dijo Sánchez quien ansía ver a Argentina levantar la Copa del Mundo.

Para Alirio González, estudiante de 24 años, da igual para donde se mueva a ver el partido porque no hay garantías de que no se vaya la luz. “De nada sirvió que Lorenzo Mendoza (a través de Empresas Polar) regalara la señal porque igual el Gobierno no nos va a dejar ver los juegos del Mundial”.

La radio, una opción

La radio es una de las opciones que tendrán los zulianos para escuchar la narración de los partidos si cuentan con celulares cargados. Urbe 96.3 FM y Radio Fe y Alegría transmitirán la mayoría de los juegos.

Ángel Pereira, jefe de prensa de Urbe 96.3 FM, precisó que ellos transmitirán 54 y de los 64 partidos en los horarios de 8.00 am, 11.00 am y 2.00 pm. “Nosotros tenemos plantas y si llega a fallar el servicio eléctrico, la transmisión solo podría quedar interrumpida cinco minutos mientras encienda la planta”.

Rafael Petit, narrador y productor de las transmisiones del Mundial en Fe y Alegría, explicó que los partidos serán transmitidos por la red nacional, cuya señal matriz en Zulia es 88.1 FM y 850 AM. “La emisora cuenta con una planta eléctrica para prever en caso de que falle la luz. Pero igual también es una alternativa para quienes estén en el trabajo, en el carro o en el banco, porque los partidos son en horario diurno y vespertino”.

Fiesta tardía

El ambiente mundialista llega tarde a Maracaibo. Apenas este martes 12 de junio en algunos establecimientos se colgaban banderines de los países que buscarán coronarse en Rusia. Las ventas de franelas y suvenires alusivos al Mundial tampoco abundan como hace cuatro años y sus precios tampoco están al alcance de muchos. Una bandera pequeña para colgar en los carros se vende en cinco millones de bolívares y la más grande para forrar el vidrio trasero del vehículo en 25 millones de bolívares.

La solución a los racionamientos no estará lista antes de que termine el Mundial. El partido final está previsto para el 15 de julio, y este lunes Francisco Martín, vicepresidente ejecutivo de Corpoelec, estimó que “en dos meses mejorará el servicio eléctrico en el Zulia”.