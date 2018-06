¡No podrás dejar de cantarla! Judy Buendía estrenó “Mil Veces”, su tema junto al haitiano Duckinss

Publicado en: Entretenimiento, Titulares

Este domingo, la cantante venezolana Judy Buendía estrenó su más reciente sencillo titulado “Mil Veces”, en colaboración con el haitiano Duckinss.

De igual forma, compartió en su cuenta de Youtube el video oficial del tema, que sería el segundo de este año, luego del exitoso lanzamiento de “Que amanezca y te vea” , canción que le permitió regresar a su país natal Venezuela para realizar una gira por diversos medios de comunicación, entre ellos El Farandi, a quien le concedió una increíble entrevista en la que develó sus talentos más ocultos.

El material audiovisual de “Mil Veces” estuvo dirigido por Daniel Bethencourt, quien también estuvo a cargo del videoclip de “Que amanezca y te vea”, y ya tiene miles de visualizaciones.

En su cuenta de Instagram, Judy Buendía compartió lo emocionada que estaba por el lanzamiento de “Mil Veces” y por su colaboración con Duckinss. “Cuando escuché cantar a @duckinss me enamoré MAL de su color de voz, le hice una propuesta tipo ‘cásate conmigo en esta canción’???????? la cual aceptó. Y aquí estamos. No solo canta brutal sino que es un ser humano extraordinario. Algo me decía que era él. No soy artista de hacer mucho featuring, lo hago cuando me enamoro de la voz, del talento, de la personalidad”, escribió la venezolana.