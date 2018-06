Un mapache se puso a escalar un rascacielos en Minnesota y tuvo a la población en vilo (Video)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El presidente Donald Trump y el líder norcoreano Kim Jong-un cautivaron al mundo el martes por la mañana con una cumbre histórica que parece haber disminuido la posibilidad de una guerra global devastadora. No mucho después, un mapache de Minnesota consiguió atención también y pareció aumentar la posibilidad de un ataque cardíaco colectivo a nivel nacional en los Estados Unidos, reseñó Infobae.

El animal enmascarado lo hizo al escalar un rascacielos, estilo Hombre Araña, en St. Paul, estado de Minnesota. En el proceso, cautivó —y aterró— a legiones de humanos que lo siguieron en línea.

[“No sé si puedo seguir mirando esto mucho más. El mapache de MPR está escalando la torre UBS. Ahora, 12 pisos arriba”, tuiteó el periodista Tim Nelson, de la Radio Pública de Minnesota.

Hacia el final de la mañana del martes, se vio al bicho unos pocos pisos más arriba, en la cornisa a la que da una ventana: su cuerpo amarronado parecía apenas una mancha en el exterior del edificio, de concreto moteado con piedras.

The #mprraccoon has arisen from his nap and is climbing again. pic.twitter.com/K1popKu2bF

— Tim Nelson (@timnelson_mpr) 12 de junio de 2018