Caiga Quién Caiga: Venezolanos Verán y Vivirán su Propio Mundial 2018, por @AngelMonagas

Los venezolanos tendremos acceso vía TV, gracias a la gentileza del empresario Lorenzo Mendoza, al Mundial Rusia 2018. Los más beneficiados económicamente, algunos empresarios, comerciantes y políticos, lo verán directamente en Rusia. Durante un mes, estaremos a la par, pendientes del Fútbol y de nuestro propio mundial. Mientras Messi se luce, o los alemanes demuestran porque son favoritos, nosotros diariamente luchamos por marcar un gol, o impedir que nos hagan uno, para sobrevivir.

Si no tenemos vehículo, empezamos por anotarnos en cualquier vía de transporte: Metro, bus, taxi, motos, “Chirinchera”, camiones de estaca, canoas y hasta en Burro-Taxi. Otros a pie, “en el carro de Fernando”. El otro juego lo libramos para conseguir efectivo y al mismo tiempo comprar a mejor precios. En efectivo cuesta 2000% menos. Por ejemplo, en Maracaibo, un cartón de huevos en débito cuesta alrededor de los 3 o 4 millones de bolívares y en efectivo, unos seiscientos mil bolívares. Igual pasa en Quinta Crespo. Catia. Entre otros. Todos los rubros sufren la misma variación. Si estamos enfermos (y ¿Quién no?), tenemos que recorrer varias canchas para encontrar el medicamento y después vivir lo mismo, si es con efectivo pagas menos y con débito o transferencia, cometes falta y eres castigado.

El problema final es cuando bajamos a nuestros hogares, es decir, que no te hagan “foul” o asalten para quitarte alimentos, ropa, medicinas y efectivo, si por casualidad tienes. A otros les confiscan el juego y aplican secuestro express, “ruleteándolos” por toda la ciudad, trasfiriendo el poquito dinero a las cuentas del delincuente.

El juego pareciera llegar a su final cuando llegas a tu casa. Minuto 90. Agotado. Deshidratado por correr toda la cancha de tu vida. Sin “real”, desesperanzado y pensando como jugaras mañana.

Con suerte podrás ver algún juego. Podría no haber electricidad. Puede ser que tampoco tengas agua y el remate, casi seguro es que tu mujer o tus hijos, estén amotinados, preguntándote, reclamándote tarjeta roja y salir del juego nacional ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Por qué no nos vamos? Y tu obstinado, sin solución, con un dólar que antes de Julio llegará a 5 millones, solo escuchas y esperas a ver si logras captar algo del jueguito, si no te han robado los cables y al menos ver la alegría de otros países…

Los que vivimos en Venezuela somos unos héroes…Todos los días nos enfrentamos sin armas a un monstruo de mil cabezas, el comunismo chavista, una plaga exterminadora de nuestro estilo de vida, intentando durar para siempre. Nada funciona, ni el gobierno ni la oposición…Y lo digo Caiga Quién Caiga

POSDATA: El público (nosotros) tampoco disfrutaremos como antes de las “fría” (chelitas dicen en México), ellas son parte de las mediciones diarias del dólar y tienen un precio en la mañana y otro en la tarde. Acudiremos a “otras yerbas”: 5 Estrellas, cocuy, guarapita (si hay azúcar)…o jugo de policía: Agua del tubo…¡Carajo tampoco hay!

HASTA CUANDO Oportunamente el tuitero Luis Carlos Díaz publica: “Vilca Fernández es otro de los presos políticos (@amnistia lo reconoció como prisionero de conciencia) que ha permanecido más de dos años detenido desde el 31 de marzo de 2016, sin acceso a la justicia, por un tweet en el que le decía a Diosdado Cabello que no le tenía miedo”. Prometen su salida hoy. La malcriadez del Presidente impide y nadie lo menciona que salga LORENT SALEH. Las denominadas “liberaciones” son un circo, donde los únicos que aplauden son evidentemente los familiares (justificado) y los constituyentes procubanos de la ANC. Es mentira. Nunca debieron estar presos y nada impide al genuflexo poder judicial repetirlo cuando el Presidente lo decida. El único requisito es un deseo.

HASTA CUANDO…Unos de buena fe y otros manipulados, pendientes con Diosdado. No es verdad la deportación de su hija. No dudo de la seriedad de nadie. Empero, ella no tenía VISA desde el incidente con su padre. Ninguna línea le vendería un pasaje con escala en New York. Igual si fuera vuelo privado. No se le autorizaría. Tenemos una opinión pública de redes, ocupada en temas menos importantes al vivir diario y por el cual debemos reclamar fuertemente. El periodismo “miamero” afecta mucho y no en un sentido positivo. Se señalan cosas sin pruebas, más especulativas que argumentadas, generadora de odios entre la misma oposición, dividiendo y fraccionando más, a los que debiéramos estar unidos para enfrentar un enemigo mortal como el chavismo. Es fácil ser valiente desde el exterior. Ojala se recapacite y se piense más en fortalecernos y dar batalla en mejores condiciones.

CONFIRMADO Lo anuncie un mes antes de las presidenciales: Elecciones de concejales en Diciembre. Muchos negaron mi versión al señalar lo dicho por Nicolás, “que no habría más elecciones en dos años”. Lo grave es el método para escogerlos. Un hibrido parecido al sistema castro-cubano. Precedente a aplicar en el futuro.

CHILE Diseño un mecanismo supuestamente para beneficiar a la inmigración venezolana. Sebastián Piñera, Presidente de Chile, lo anunció en abril. Realmente solo ha excluido a una gran mayoría. Todo documento que dependa del gobierno de Venezuela, es sumamente costoso por los gestores (los propios funcionarios) y la orden es de restricción, no de emisión.

DENUNCIA: Complejo petroquímico “Ana María Campos”, anteriormente llamado “”El Tablazo”, la delincuencia manda. Dentro de las instalaciones roban a trabajadores. Se desaparece material. Días atrás se llevaron 400 metros de cable de la planta de fertilizantes, paralizada hace tiempo, por eso no funciona. Pudieran estar involucrados funcionarios internos. Insólitamente nada es registrado en los libros. Para mayor preocupación alertamos que de producirse un evento operacional en una planta del Tablazo, como se presentó hace poco con la Planta de Resina por Alta Presión, hay imposibilidad de evacuar a todo el personal: No hay lanchas, ni buses. Nada…

COMUNISMO AL ROJO VIVO: Lo sucedido en una comunidad que cerró sus espacios ante la delincuencia desbordada, tiene a más de uno preocupado. El Alcalde chavista de Maracaibo Willy Casanova, entrenado en Cuba (él se ufana de eso) y representante fiel del castrocomunismo en Venezuela, ordeno a sus “esbirros”, arremeter salvajemente contra la comunidad y no le importo derrumbar el portón, no obstante tener muy cerca niños. Un pueblo “Picado de culebra”, le tiembla hasta una “iguana”. Casualmente, han aumentado las visitas de los consejos comunales a Villas y Urbanizaciones Clase Media, dizque para el plan de alimentación. La pregunta es: ¿Habiendo tantos problemas en una ciudad donde reina la basura y la inseguridad, no hay transporte, ni electricidad ni agua, dedica el Alcalde tiempo a esto? Curioso es ver la velocidad del tribunal para resolver.

LO QUE NO CUENTA LUIS FLORIDO De su caso, es que fue el propio Leopoldo López hijo quien ordeno a la máxima instancia de su partido, imponer el orden vulnerado. Luis Florido andaba en dibujo libre por todo el mundo, sin explicar muchas cosas: ¿Cómo viaja tan fácilmente, entrando y saliendo del país sin tener pasaporte? ¿De dónde salen esos recursos? No dudo de su honestidad, sin embargo la opinión pública tiene derecho a preguntar y eso no debe molestar. Ciertamente yo especulo lo siguiente: Para mi Luis Florido pronto se irá de Venezuela y de VP. ¿A dónde? No lo sé.

LO QUE LE FALTABA AL ZULIA De ser cierta la terrible enfermedad del Gobernador Omar Prieto, quien lo sustituirá no será ni Arias ni ningún otro, sino nada más y nada menos que el Diputado “Luis Vuiton”, el famoso Pedro Carreño, Tarjeta Roja. Roguemos al cielo que sea falso el rumor porque definitivamente, el remedio será peor que la enfermedad. Lo cierto: A Omar no lo operaron de un “uñero”. Requiere un largo periodo de reposo y recuperación. En ese “interin”, puede designar al mencionado Secretario de cualquier despacho y después encargarlo, hasta por 90 días. Período que puede de ser necesario el CLEZ. Luego de allí, si persiste la ausencia, serían las nuevas elecciones.

#INCREIBLE #ZULIA Ni siquiera han puesto el cuerpo en la sala y creemos que no será así, cuando ya un grupo afecto al Alcalde Casanova adelanta escenarios para la Gobernación, bajo el eslogan: Para el Estado un Revolucionario Zuliano. Ellos creen en nuevas elecciones. Lo he visto todo…Utilizando un lenguaje futbolístico: Están en un claro Outside (fuera de juego) o posición adelantada.

REVISEN BIEN Lo dicho por Adán Chávez sobre la autoría estadounidense en la muerte de Chávez. Prácticamente acusa a los Castro de su muerte y al mismo tiempo, anuncia la muerte de Nicolás. Si solo cubanos lo protegían y lo tenían, ¿Cómo es eso que lo mataron los “Gringos”? Hay que aprender a leer entre líneas.

BIEN POR CARLOS LOZANO su acción para lograrlo. Vi el vídeo de los liberados hermanos León Ramírez de la Comandancia de Policía de Carabobo y se ratifica lo dicho: Cárceles venezolanas son “campos de concentración”, sin nada que envidiar a los nazis.

#COLOMBIA Indetenible el triunfo de Iván Duque pero “ojo” con el voto en blanco y nulo.

IRRECONCILIABLE La situación de los Rodríguez vs Tareck ElAissami. Los gritos se oían hasta en la antesala del despacho presidencial. Maduro repartió varias Tarjetas amarillas. Ganó Delcy en penaltis. Será la nueva Vicepresidenta y el árabe arde en cólera, lo mandaron a las duchas.

ALERTA Vienen por María Corina. Es el objetivo nuevo. Además es la que tiene las mejores relaciones con el nuevo presidente de Colombia y quieren impedir un apoyo que la fortalezca.

ENCUESTA HERCOM Confirma lo que muchos sabemos sin hacer encuestas y me disculpa Marcos. La gente solo anda en búsqueda de la comida y no cree que esto mejore.

SOBRENATURAL Así es la dura ley política: En los hechos el mayor logro en materia de paz mundial es Donald Trump con el encuentro Kim Jong, aunque usted no lo crea. Por eso piden su postulación para el Premio Nobel de la Paz, con muchos más méritos que la “guabina” de Obama.

UN CONSEJO Aspirantes a ser nuevos actores políticos: La dinámica nacional, acabó los partidos de “masa”. Nadie, salvo el gobierno o el narcotráfico, que para muchos es decir lo mismo, tiene como mantener una estructura más allá de las nóminas de gobernaciones y alcaldías, incluso. Sobre todo por la imposibilidad ciudadana de vivir de un sueldo, de una jubilación o de una pensión. El propósito del chavismo era quedar solo en el patio y en parte lo logró, solo que no consiguió crecer en el voluntariado. Hoy más que ayer, los dirigentes reclaman sueldos, bolsas de comida, bonos, transporte, becas, etc. información en un mercado muy restringido y en algunos ejemplos exclusivos. No pequén de tontos “nuevos líderes”. Visitan una parroquia y caen embelesados por las lisonjas, parte de todo un manual para captarlos y lograr su atención. Para muchos, militar en un partido es una vía para resolver. Una suerte de liga ha nacido y te dicen: Fulanito creo un partido, está pagando y se corre la información. ¿Qué partido de oposición se puede dar ese lujo? Podrá mantenerse una parte regionales, que a la vez ejerzan funciones administrativas y de representación, pero con un cartón de “huevos” en más de 4 millones, un paquete de arroz en más de un millón y medio, 20 panes 2 millones, etc, es imposible de manera decente actuar frente a las circunstancias. La nueva consigna es “ADECO es ADECO, hasta que le garantizan su bono y su caja Clap”.

Si no entienden la necesidad de encontrar una nueva manera de hacer política, están condenados al fracaso y muerte prematura. Hay ideas, escúchenlas y discutan. Es mejor tener una oncena buena, a estar en varias ligas con malos equipos. Partidos de Cuadros, bien formados y con las nuevas tecnologías de la comunicación.

