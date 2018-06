Runrunes de este jueves 14 de junio de 2018

Publicado en: Opinión

ALTO

SIN SALUD:

Pronto podrían expulsarnos de la OPEP si no cumplimos con las cuotas de producción que se requieren como miembro del cartel. Colombia puede superarnos antes del fin de año. Lo que exportamos ahora y nos convierte en un peligro para la región son sarampión y polio donde compatriotas han llevado esas calamidades, otrora desaparecidas, a los países que los acogen. Por eso la alerta de la OPS y OMS al gobierno nacional y a nuestros vecinos. El consumo de medicinas por persona se redujo de 22 a 1,5 unidades en los últimos 4 años. Las fábricas que no reciben dólares oficiales tienen que ir al mercado negro y el aluminio, plástico y azúcar que se conseguían localmente ahora hay que importarlos. El descarado ministro de Salud, Luis López, niega la crisis humanitaria y culpa a los bloqueos económicos, por las sanciones impuestas, de la escasez de medicinas. Mentira total pues en todo caso las sanciones son personalizadas a funcionarios específicos y en materia financiera esta muy claro que en el área de compra de alimentos y medicamentos no hay ningún impedimento, ni siquiera a PDVSA, para comprarlos. Las medicinas contra la malaria no se han importado. La OPS ha hecho donaciones de medicamentos contra el VIH que se han desaparecido. La farmacopea venezolana se ha disminuido en un 80%. El gobierno del Zulia se apropió de mas de 50 mil tratamientos contra la Malaria que habían sido entregados gratuitamente por “Médicos Sin Fronteras” y ni siquiera han respondido las llamadas. El retraso de solo 3 días en enviar las muestras de los casos de polio a la OMS provoca mas contagio entre los afectados y su medio ambiente. Venezuela debe millones de dólares al fondo rotatorio y de contingencia de la OMS. Estamos en la cola de los 38 países miembros de la Organización Panamericana de la Salud. Debería el rojito López revisar el documento que su antecesor Francisco Armada, cuando era ministro en 2010, envió un informe a la Oficina Sanitaria Panamericana reconociendo que había poco alcance en la vacunación contra sarampión, difteria y polio. Revise, no mienta y aprenda antes de lanzar falsos testimonios contra los enfermos y sus ONG …

MEDIO

PRUEBA #1:

Con la circense pantomima de la “liberación de presos políticos por la “comisión de la verdad” de la ilegítima constituyente el gobierno que controla todos los poderes públicos -desde que Chávez mandaba- han quedado en evidencia varias cosas que hasta hace pocos meses negaban aquí y en todo el globo, gracias a su red de propaganda pagada – ¿o alimentada? – desde las otrora arcas petroleras llenas y muy bien repartidas. La evidencia ante el mundo, la ONU y la OEA de primeras, de que no hay separación de poderes, de que el régimen hace lo que le da la gana con la Constitución y que era verdad la existencia de centenares de presos políticos, que incluyen políticos presos, no requiere ahora ni siquiera una prueba mas. Reconociendo el propio Maduro, sus ministros, sus jueces, los magistrados del TSJ y las figuras de la ANC, que con solo una orden, un deseo, una llamada o una pícara señal la voluntad roja-rojita se cumple a pies juntillas, sin chistar, sin revirar, sin considerar ningún documento tribunalicio o de la justicia sometida al mando del ejecutivo. Ninguno de los “ya libres en la calle” tuvo el debido proceso. Son excarcelaciones engañosas que violan el estado de Derecho al no quedar libres, pues con solo pasar la raya en cualquiera de las limitaciones establecidas en las condiciones que les impusieron sus opresores, pueden regresar a las mazmorras, las torturas, las vejaciones en cualquiera de los cuerpos represivos o en las hacinadas y peligrosas cárceles del país mas paupérrimo del continente en derechos humanos. Hasta se niega la atención médica a los reclusos políticos como tortura. El adagio “A confesión de parte relevo de prueba” es perfectamente aplicable. Todas las negaciones en veinte años se cayeron solas…

PRUEBA #2:

Muchos hemos reiterado, desde simples ciudadanos hasta estudiosos sociólogos, desde historiadores hasta obispos y cardenales, que desde muchas décadas atrás, principios del siglo pasado, aquí en Venezuela no existía el odio entre los venezolanos. La democracia que vivimos no contemplaba el odio de clases. El ascenso social fue el gran tejido de esos años. Cuando tenemos años viendo y sintiendo como desde el ascenso de Chávez se fue estimulando ese odio a quien tenía algo mas que el otro, a quien producía y daba empleo, a quien hacía crecer el país y sus industrias, a quien se esforzaba por ser el primero en sus estudios, su profesión y su desempeño en la urdimbre social, entendemos algunas intenciones anti democráticas y anti libertades dispuestas por quienes detentan el rojo y abusador poder omnímodo. El presidente del TSJ, Maikel Moreno, decía en “José Vicente Hoy” anunciaba nuevas leyes o medidas a lo interno del país pues se sentían “limitados de poder salir a las calles con sus familias y no ser criticados por ciertos grupos políticos”. Demostración palpable, reiterada cientos de veces por la presidenta de la ANC y sus adláteres, de que tras sembrar el odio en Venezuela contra todos los que no seguían sus pensamientos en estas dos décadas, ahora están recogiendo el bumerán que ellos mismos vienen lanzando contra todos aquellos que osen discrepar de sus terribles y temibles ejecutorias. Confiesan así lo que es una realidad que los perturba …

