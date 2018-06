¡Trifulca! Así fue la pelea de dos mujeres “empalagadas de trap” en pleno concierto de Bad Bunny

Se los dije, yo soy un artista diferente y mis fanáticos tambien son DIFERENTES. Orgulloso de mi generación. Puerto Rico se unió anoche para pasar una noche ÉPICA! Que mucho se gozó! Hace poco me preguntaron que cual es mi meta en la música y dije que la música, en mi opinión, se trata de crear buenos momentos, de crear eso que se llama nostalgia. Y les juro que me hace tan y tan feliz saber que la noche del 5 de MAYO de 2018 quedará en las mentes y los corazones de tantas y tantas personas para siempre! Eso es lo mas feliz que me hace de todo esto! GRACIAS PUERTO RICO!!! Gracias por tanto amor, tanto cariño! Les juro que di todo! Terminé sordo, aun me chillan los oidos y no oigo bien. Terminé con dolor en las costillas, espalda, piernas, casi ni podía caminar! 3 horas dandolo todo con ustedes! Cantandoles en vivo! LIVE! Me duele la garganta! Simplemente estoy jodido! PERO SE LOS DIJE! Que lo iba a dar todo! Y valió la pena! LOS AMOOO INFINITAMENTE! Gracias por demostrarle a los que critican que LaNuevaReligión es diferente y se sabe comportar jajaja NINGUN SUCESO que lamentar. Jaja por ahí vi una peleita de divas bien trili y nadie ni caso le hacían de tan cabron que estaba el concierto, han aprendido a pichar 😂😂 SIEMPRE PICHEO!!! 🔥🛸 GRACIAS a TODOS LOS COLEGAS QUE ME ACOMPAÑARON EN ESTA NOCHE TAN ESPECIAL! Fue increible!! Mucho respeto y admiración a todos! Desde las leyendas, hasta los de la nueva generación como yo! Gracias! A todo mi equipo de trabajo! GRACIAS POR DARLO TODO CONMIGO PARA QUE ESTO FUERA POSIBLE! A todo el personal del Centro de Convenciones, técnicos, a los que estaban en las barras, seguridad, en fin, a todos!!! Nos vemos pronto PUERTO RICO! El próximo les juro que estará mas cabron! Y ya han visto que yo no soy político, yo lo que PROMETO LO CUMPLO! Att. Benito Antonio Martinez Ocasio 🇵🇷

