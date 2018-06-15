En FOTOS: Marruecos e Irán protagonizaron un encuentro con autogol incluído

Publicado en:  Actualidad, Fotos del Mundial, Mundial Rusia 2018
Grupo B – Marruecos vs Irán – Estadio de San Petersburgo, San Petersburgo, Rusia – 15 de junio de 2018 Aziz Bouhaddouz de Marruecos anota un gol en propia meta para el primer gol de Irán // FOTO  REUTERS / Dylan Martinez

 

El telón del Grupo B se alzó con una sorpresiva y agónica victoria de Irán 1-0 sobre su similar de Marruecos. Con el tiempo agregado, un cabezazo en propia puerta de Aziz Bouhaddouz, dio el triunfo a un seleccionado oriental que no gozaba de sus mejor partido.

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