En FOTOS: Marruecos e Irán protagonizaron un encuentro con autogol incluído

Jun 15 2018, 1:16 pm
Grupo B – Marruecos vs Irán – Estadio de San Petersburgo, San Petersburgo, Rusia – 15 de junio de 2018 Aziz Bouhaddouz de Marruecos anota un gol en propia meta para el primer gol de Irán // FOTO REUTERS / Dylan Martinez
El telón del Grupo B se alzó con una sorpresiva y agónica victoria de Irán 1-0 sobre su similar de Marruecos. Con el tiempo agregado, un cabezazo en propia puerta de Aziz Bouhaddouz, dio el triunfo a un seleccionado oriental que no gozaba de sus mejor partido.
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