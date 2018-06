Me lo dijo un pajarito | “Sicarios de la paz”, por Yrmana Almarza

Publicado en: Opinión

No me cansaré de decirlo… Vivir en Venezuela desgasta, agota, vence, le rompe a uno las fuerzas. Aunque el país se nos convirtió en un pastel de capas, hay una particular, la asalariada que está llevando palo. En el Zulia, la pela es descomunal, dura, seguida y sin piedad. Aquí nos quitan la electricidad dos y hasta tres veces al día, tres, cuatro o seis horas en cada apagón. No sólo es que se detiene la productividad, que el comercio baja sus Santamarías, que nos detienen la vida o nos la acaban en los hospitales y clínicas donde un apagón es la diferencia entre seguir respirando y dejar de respirar, es que nos están volviendo zombis porque cuando quitan la electricidad de noche en la Ciudad del Sol, sea de día a temperaturas por encima de los 37 grados o de noche con humedades vaporosamente pegajosas, uno se derrite. Entonces para remate hay que comprar el efectivo al 300 o 400 por ciento o al por ciento que quiera el que tiene el dinero físico para poder pagar los pasajes o comprar los productos de primera necesidad más baratos porque en los bancos haga uno las maromas que haga no más dan 10 o 20 mil bolívares diarios y para que den 100 mil, uno debe ir a su agencia principal y tener la suerte de ser uno de los primeros 20 titulares en la cola porque al titular 21 lo dejan para el otro día si tiene la resistencia de volver a madrugar y volver a ir a su agencia a hacer la cola. En el Centro donde todo es más barato en efectivo y donde hay mesas con cerros y cerros de efectivo, mientras las bóvedas de los bancos están vacías, sigue imperando la ley del más fuerte y el orden que prometió la Gobernación para acabar con la corrupción que allí impera, jamás llegó. Entonces, azotados por el calor, por las malas noches, por los estragos que hacen en nuestro cuerpo el ataque de los zancudos, nos enfrentamos a un día en el que perdemos por todos lados, repito, los asalariados y los pobres más pobres y los que jamás pensamos en resguardar nuestros ingresos en dólares para enfrentar tiempos malos como estos que estamos viviendo. Si fuera poco, viajamos como animales de carga. El transporte público retrocedió a los tiempos de la primera república y ahora vamos y venimos en camiones, de pie, agarrados de un tubo en el medio que nos sostiene. Por donde se mete la cabeza es un Rosario de problemas. Las farmacias parecen una joyería vendiendo oro y diamantes y las que no tienen productos importados pues parecen una confitería vendiendo pepitos y dulcitos. Mi sobrina no ha podido hacerse la quimio que le corresponde porque no se encuentra el Cisplatino y la Dexametasona y así, cientos a miles de pacientes los están

Hablen claro… Mi colega Carol Camacho, escribió hace un par de días, un reclamo muy válido por el tema de los apagones nocturnos. Ella es responsable de dos ancianas, su madre y una tía y ella, ya pasó los 55 años de edad, por lo que también es una adulta mayor. Con el título “Carta a Corpoelec”, Camacho preguntó a los trabajadores de la empresa eléctrica si tenían mamá. Acá sólo unos extractos de su nota: “Queridos torturadores, no sé si tiene mamá pero yo tengo dos… no creo que haya que decirles que vivimos en una Ciudad con temperatura infernal, con más de 43 grados, simplemente quitarnos la electricidad cuatro horas en horario nocturno es bestial, despiadado y atentatorio a la salud mental y emocional; nos están convirtiendo poco a poco en insomnes… y eso lo entiendo ahora, la misión es volvernos mi…. el cerebro, para hacernos eunocos y zombis ciudadanos, sin fuerza humana alguna para protestar y pensar… ustedes son implacables, le están cercenando el derecho a dormir y descansar a miles de niños hoy desertores escolares y progresivamente delincuentes armados de rabia e impotencia como nosotros, quienes poco a poco estamos agotados, depresivos y arr….. Ustedes también serán víctimas de esta hecatombe que nos afectará a todos…hablen claro a la comunidad… no permitan que se nos acabe la paciencia… YA BASTA DE TANTO CORTE NOCTURNAL no somos bestias ni estamos acostumbrados a vivir como en la selva amazónica… tengan piedad, no sean sicarios de la paz y la vida. Señores de Corpoelec por favor tengan un poco de compasión ciudadana, sólo pedimos DORMIR y descansar, eso es un derecho humano INVIOLABLE”. Todos los que vivimos en el Zulia sufrimos esta amargura y estoy de acuerdo con Camacho, Corpoelec nos debería hablar claro a los zulianos y decirnos a qué nos debemos atener.

Pero lo mejor es… que se comenta que el negocio de la minería para las criptomonedas consume mucha pero mucha electricidad, es decir, las máquinas que minan requieren de muy altos voltajes y de un gran consumo para minar cada moneda. Aquí en Maracaibo se dice, en algunos sectores expertos, que cada vez que se va la electricidad de manera generalizada, es que están minando en las tres granjas de minería que están instaladas en la Metrópolis, una, supuestamente en la zona industrial norte, ese parque industrial abandonado a la buena de Dios donde operan muy pero muy pocas empresas y dos hacia el sur, en los terrenos de la zona industrial sur, gran lote que está dividido limítrofemente por Maracaibo y San Francisco. Este rumor, el de las granjas de minería que están funcionando en Maracaibo y San Francisco, cobra fuerza toda vez, que algunos promotores ofrecen en venta las máquinas para minar. Y usted me dirá que ¿dónde está el detalle en esto? En el que las máquinas se están ofreciendo en venta, es decir, se hizo la inversión de comprarlas, traerlas y no tienen dueño. El precio de cada máquina es impublicable y por supuesto, es en dólares, en cochinos dólares americanos. ¿Por qué no las venden en dólares soberanos?

Destrucción… Esta semana me senté en la sala de mi casa a recordar la vida que tuve desde mi infancia y sonreí cuando recordé que mi abuela, mamá Ana, me compraba polos. Un polo es un helado, vendido por un señor que empujaba el carrito a pie y como a los helados en Maracaibo le decimos polo, al vendedor le decimos “el polero” y entonces caí en cuenta, que ese ejército de trabajadores y el negocio de las distribuidoras de helados para los poleros se vino abajo. Aquí era frecuente ver los depósitos de helados, en varias localidades de los sectores populares marabinos, donde no sólo había cavas refrigeradores de helados sino que se guardaban los carros de los vendedores. Uno iba alegre a comprar polos en el depósito o esperaba feliz la emoción de las campanas que sonaba el polero para anunciar que iba pasando por tu cuadra. Me pregunté qué pasó con esa gente, qué fue de su vida. En qué quedaron los cientos de adultos mayores, guajiros, borrachitos, que se ganaban la vida vendiendo polos y no pude más que sentir tristeza y preguntarme a quién más le ha destruido la vida el sistema. Y revisando el Instagram, encontré en la cuenta de la carismática Valentina Quintero, que el sistema también acabó con una población originaria nuestra, una población que se ha sumergido en la miseria. Se trata de nuestros indios amazónicos, una población acostumbrada a labrar la tierra y con habilidad hermosa para las manualidades autóctonas y para la cocina propia que cada sábado bajaba al mercado de Puerto Ayacucho a vender sus manualidades, sus cosechas y sus alimentos como el espectacular casabe. Nuestros indios todo lo vendían en efectivo y nuestra gente, todo se lo compraba así, en efectivo. Ya no. Eso se acabó. Los indios amazónicos y estoy segura que toda comunidad indígena que tenía esta práctica para generar algunas monedas con las que pudieran comprar lo que la tierra y la naturaleza no les puede dar, han quedado en parálisis monetaria. Ellos no tienen cuenta de banco, tampoco saben de pagos por mensaje de texto o transferencia. Para bajar desde su hábitat deben hacerlo en los transportes disponibles que sin efectivo para pagarlos, no lo pueden abordar y aunque les den una cola, al llegar al mercado muy poco o nada venderán. De verdad, cuánto daño nos han hecho

¿Y qué podemos hacer?… Esta semana salí a comprar con un dinero que recibí en donación. No crean que por ser periodista me va mejor que al resto, no, yo soy una mortal más, igual a todos los que estamos llevando palo. Me tocó irme a pie de mi casa hasta el centro de compras, unos cuatro kilómetros, con mi bebita de 8 kilos en un canguro. Encontré que con lo que me donaron, no pude comprar huevos, el cartón cuesta tres millones 600 mil bolívares. Tampoco pude comprar frutas y verduras. Sólo por nombrar uno, el repollo está en 990 mil bolívares el kilo. Ni hablar de la papa, el tomate, apios… lo único económico eran las cebollas: 400 mil bolívares el kilo. En cada lugar que llegaba yo, que necesito decir lo que me producen estas impotencias de la vida, decía “qué… casi dos millones medio cartón de huevos y medio kilo de mortadela un millón y medio” y la gente me miraba con una cara de resignación poco vista antes y me decían ¿Qué más podemos hacer señora? En la venta de frutas y verduras, también dije lo mismo y la respuesta fue similar. “¿Y qué más se puede hacer señora?, ¡hay que comprarlo!” y yo respondía de dónde, de dónde sacan dinero para pagar esas cuentas mil millonarias. En una venta de frutas y verduras la cuenta más sencilla es de 10 millones de bolívares y en un carnicería, 20 millones de bolívares y en un supermercado que no vende harina, arroz, aceite ni pasta, 15 millones y en la panadería son como 10 millones también y entonces uno necesita como 60 millones semanales para vivir en esta Ciudad, en este país, sin enfermarse, sin meter el efectivo, o sea… 60 millones de bolívares; ¿quién gana 60 millones a la semana sólo para medio comer? De corazón, por más que uno sepa que de verdad no todo está perdido, cuesta mucho mantener las esperanzas, más con políticos opositores que sólo buscan arrimarse al poder para ganar una indulgencia particular. ¿Nuestras desgracias a quién le importan? ¡A nadie! Ya lo sé, no le importamos a nadie. Pero lo peor que nos han hecho es volvernos una sociedad indiferente ante nuestras propias desgracias y que acepta todo lo que nos hagan.

Los cambios… Los cambios en el Gabinete del Ejecutivo Nacional son anunciados por Twitter en la cuenta del Primer Mandatario Nacional. Aunque los cambios en sí para mí son más de lo mismo, destaco que parece, parece, que le están dando al Twitter el uso correcto para la cuenta de un Jefe de Estado que debe dedicarse “a trabajar” y que los anuncios de este tipo no ameritan ni cadena de radio y televisión y mucho menos bombos y platillos en actos ostentosos. Aunque parezca una tontería, es de hacer notar que en este particular, han dado en el clavo en el uso de las redes sociales.

Comenzó el mundial… Y en Maracaibo la mitad de la Ciudad no lo pudo ver. ¿Adivinen por qué? ¡Nos quitaron la electricidad! Supe por la radio, que aún se escucha porque la mayoría tienen planta y porque una que otra está en las zonas donde no quitan la electricidad, que el primer juego lo ganó Rusia, cinco tantos contra Arabia Saudita.

Denuncia… Qué mal servicio presta Net Uno. Tiene tres semanas sin señal pero sí saben cobrar. ¡Mediocres! Si no pueden prestar el servicio que prometen por las razones que sean, den la cara y asuman su barranco. Dejen el mercado para que otra operadora pueda prestar el servicio. Para lo único que son eficientes es para cobrar cuando uno no paga.

Los rumores… A medida que avanzan los días, toma fuerza porque tampoco lo atajan, los comentarios sobre que el Secretario de Estado, Lisandro Cabello, será designado Gobernador del Zulia en sustitución del Gobernador Omar Prieto, ante la supuesta realidad de que Prieto está en condiciones de salud comprometidas. Se habla de un posible cáncer, avanzado, que padece Prieto. Hasta de metástasis se habla. Yo de inmediato recordé aquella matriz de opinión que circuló en 2011 y que atribuía al Gobernador del momento, Arias Cárdenas, cáncer de próstata, diabetes en fase crónica; Arias se trataba en Brasil, en Cuba, en China hasta que un día me dejé de tonterías y en un día de colecta que hace el PSUV para recaudar fondos para la Campaña, le pregunté de frente si tenía cáncer. Recuerdo que mi colega y amiga Madelein Palmar me acompañaba y no aguantó la risa. Pero es que es verdad, a los gobernantes rojos les atribuyen enfermedades terribles y la verdad, es que no sé qué buscan con potenciar a Cabello como gobernante del Zulia. El punto es que mientras no salgan a desmentirlo, seguirá creciendo la expectativa de que Prieto ya no gobernará más y cuando eso no pase, entonces nos decepcionaremos mucho más de lo que ya estamos. Es importante recordar que todo esto inició luego de conocerse que Prieto fue sometido a una cirugía de columna hace un par de semanas.

Un ojazo… No podemos perder de vista las acciones del TSJ en el exilio. Esto porque recuerden que la Comunidad Internacional va muy bien en su labor de ejercer una verdadera presión y cerco contra el Gobierno de Venezuela y alguno de sus funcionarios. El miércoles pasado ordenaron a la Fiscalía de la República, que es Luisa Ortega Díaz, investigar a los rectores del CNE para determinar su responsabilidad penal en los delitos de fraude contra los electores venezolanos. Una vez más recuerdo, que varias naciones del mundo no han reconocido las elecciones del pasado 20M y tampoco sus resultados, por lo que el dilema se presenta para el Gobierno al inicio del próximo año porque el Presidente Maduro es legítimo y su mandato es legal hasta diciembre de este año.

A planazos… En Caracas, al menos 300 personas protestaban en La Yaguara porque no había transporte para subir al Junquito donde viven y les enviaron a la Guardia Nacional con el equipo antimotín en vez de enviarles buses o vehículos para trasladarlos. ¡Así estamos!

El dato… Urosa Sabino dijo que para retomar el diálogo con el Gobierno había que liberar a los presos políticos. Liberados estos, este jueves en horas de la tarde, el Ejecutivo anunció su reunión con personeros de la Iglesia en Miraflores junto a otros actores políticos de la supuesta oposición y ex candidatos presidenciales que se midieron con Maduro en las pasadas elecciones.

Receta rendidora… Para quienes puedan comprar lentejas o les llegue de alguna caja del Clap, les recomiendo tomar una taza de lentejas y ponerlas a cocer en agua hasta que se ablanden sin sal. Una vez blandas, colarlas y el agua, reservarla en un envase para hacer cualquier sopa o consomé. A las lentejas, se les puede agregar un mix de verduras picadas, trituradas o licuadas; cebolla, cebollín, cilantro, ajo porro, lo que gusten y junto a un huevo y se amasa. Todo se va a volver una pasta muy fácil de moldear. Les recomiendo agregar sal al gusto, un poco de comino, orégano molido y cualquier otra especie de su preferencia y amasar de nuevo. Para que tome consistencia de masa firme, agréguenle media taza de harina de maíz. Verá usted cómo crece esta pasta con la puede hacer bolitas, bollitos rellenos con un trocito de queso y que van muy bien en una salsa de tomates y cebolla cuál albóndigas de carne de res molida, también se pueden hacer croquetas rellenas de jamó o sencillamente bastones de o torticas de lentejas. Rinde mucho y resuelve muy bien los almuerzos y las cenas. Espero que esta recomendación les sea útil.

A mi amiga Letty Vásquez… Escribiendo esta columna me entero del fallecimiento de su papá. Mi corazón se arruga y en mis pensamientos vuelo a su lado para darle un fuerte abrazo. Mi colega y amiga Letty Vásquez luchó junto a su familia como nadie ha luchado por la vida de su papá, sobre todo procurando una calidad de vida casi imposible para un paciente con cualquier enfermedad en esta Maracaibo de apagones e inclementes temperaturas. Dios recibe en su Gloria Santa a tu papi querida Letty. Me duele tu dolor pero me consuela saber que él ya no sufre. Mi abrazo.

SERVICIO PÚBLICO… Me uno a la campaña de apoyo y ayuda para el popular “Piñita”, Francisco Rodríguez, el cacique de la Isla Zapara, el guía turístico y cronista de este hermoso lugar. Hoy está muy necesitado, ha perdido la vista, está enfermo, sin medicamentos y sin alimento. Todos los conocieron y todo aquel que desee colaborar, puede hacerlo con dinero o con los productos que está necesitando el amigo “Piñita”. Para hacer la donación, pueden llamar a su hija Tibisay Rodríguez, quien ha puesto a la orden el siguiente número de cuenta: 0108-0511-21-0100170580 del Banco Provincial. Su cédula de identidad es V.-19.704.078. Mañana sábado habrá una lancha disponible para llevar a “Piñita” lo que quieras donar. Llame a Tibisay al 0424-633.14.76 y póngase de acuerdo con ella. Dios le pague por su apoyo.

