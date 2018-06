El avión que trasladaba al plantel de Arabia Saudita se prendió fuego durante el aterrizaje en Rostov (Video)

La selección de Arabia Saudita vivió un momento de suma tensión y miedo cuando el avión que los

trasladaba hacia la ciudad de Rostov, Rusia, sufrió un desperfecto mecánico en el momento del aterrizaje.

Según informó la Federación de aquel país fue solo un susto y toda la delegación se encuentra en perfecto

estado.

Las impactantes imágenes muestran cómo una turbina se incendia minutos antes del aterrizaje en el aeropuerto

de Rostov.

La Federación de Fútbol de Arabia Saudita llevó “tranquilidad” tras una publicación en su cuenta de Twitter. Allí

detalló que todos los jugadores del equipo nacional “están a salvo” y que el problema se originó por un

“desperfecto técnico en uno de los motores del avión”. Asimismo informó que luego de un aterrizaje seguro en

el aeropuerto de Rostov-on-Don, “los jugadores se dirigen a su residencia”.

Este miércoles 20 de junio, Arabia Saudita tendrá su segunda presentación en el Mundial. Tras la dura goleada

sufrida ante Rusia por el Grupo A, el conjunto que dirige el argentino Juan Antonio Pizzi se medirá frente a

Uruguay con la obligación de ganar para no quedar eliminado.

?| The Saudi Arabian Football Federation would like to reassure everyone that all the Saudi national team players are safe, after a technical failure in one of the airplane engines that has just landed in Rostov-on-Don airport, and now they’re heading to their residence safely.

— Saudi National Team (@SaudiNT_EN) 18 de junio de 2018