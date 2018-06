Engelbert Rivero Montenegro: Difúndelo por Whatsapp

Publicado en: Opinión

Los grupos de whatsapp son una herramienta tecnológica muy útil, los vecinos pueden formar salas de chat para tratar temas de seguridad, disposición de alimentos, servicios públicos, sin embargo, muchos de estos foros se convierten en sustituto contemporáneo de los psicólogos y psiquiatras, de hecho, una gran cantidad de usuarios vierten ahí sus carencias afectivas, egos desparramados y miedos incontrolados. En vez de aprovechar la tecnología para dar cabida a discusiones productivas, en base a argumentos, hechos e información verificada, muchos con afán de dar “el tubazo” colocan toda su batería intelectual en descargar sus conjeturas, pareceres y opiniones con revestimiento de inapelabilidad.

Ese fenómeno seria solo anecdótico si no coincidiera con el contexto de bloqueo de medios de comunicación tradicionales, censura, auto censura o cierre con el cual vivimos. Las redes sociales se han convertido, para bien y para mal, en la única herramienta para estar medianamente informado. Pero no, no podemos gozar de información verificada, porque hay un tipo con 10 seguidores en twitter que se vuelve Trending Tópic diciendo “Los 4 gobernadores opositores legitimaron a Maduro, dictadura no sale con votos, no sirven ni Borges, ni Leopoldo ni Ramos Allup”, sin mencionar a que frente guerrillero están adscritos para salir a derrocar la dictadura, ni cuál es el nuevo mesías – tal vez por miedo a equivocarse nuevamente como seguro le sucedió cuando apoyo a Hugo Chávez en 1999-, y coloca la foto de los gobernadores entrando a Miraflores.

A ese mensaje, se le anexan los tertulios del whatsapp diciendo “traidores”, “caimanes del mismo pozo”, “yo lo sabía, mi primo me dijo que una diputada de la oposición está embarazada de Maduro”, “incoherencia”…. Y demás hierbas. Resulta luego que los gobernadores, atendiendo un exhorto de la comunidad internacional, hicieron una importante labor de mediación para la liberación de varios presos políticos, uniendo familias y cuya opinión, por cierto, a los efectos de la liberación es la única que cuenta, el fulano grupo de whatsapp, se queda calladito.

Ya la maldad está hecha, la percepción del público en función de los gobernadores ya quedó afectada. La gente no recordará el resto del discurso, solo la frase “doblarse para no partirse” y la machacara como látigo contumaz con quien sienta que no cumple su criterio de “tener bolas” o el nuevo bálsamo “coherencia”.

Le pediría a los tertulios que se bajaran del pedestal de espectadores y vieran la verdad. La oposición política no tiene ejércitos a disposición, solo argumentos, nadie en el resto del mundo mandará un soldado aquí a hacer nuestro trabajo, por mensajes de texto no se logran objetivos políticos, ni menos siendo corrector semántico y creer que por llamar “secuestrados” a los “presos políticos” le estamos haciendo mucho daño al régimen. Vamos, aterrizar no cuesta nada. Cable a tierra

Engelbert Rivero Montenegro

Secretario de Asuntos Municipales (AD) Carabobo

@engelbertriver