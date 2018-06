VIDEO sexual: Les provocó en el avión, se pusieron a hacerlo y los grabaron

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Una pareja de vacaciones tuvo un entretenimiento inesperado durante el vuelo cuando una pareja sentada dos filas atrás parecía tener relaciones sexuales.

El video fue publicado en Twitter por Kiley Tully, quien afirmó que el video fue tomado por sus padres en un viaje a México /

“Mi mamá y mi papá estaban tratando de hacer un viaje pacífico a México y luego me enviaron esto”.

Silver Airways confirmó que el video fue tomado en uno de sus vuelos y estaba trabajando para confirmar su autenticidad, pero no condonó el tipo de comportamiento.

En el video, la pareja sostiene un teléfono y filma a la pareja que está detrás de ellos haciendo un entusiasta intento de unirse al Mile High Club.

Fuente: DailyMail

My mom and dad were just trying to have a peaceful trip to Mexico and then they sent me this…….. pic.twitter.com/QxE6JskzuE

— Kiley Tully (@KileyTully) 17 de junio de 2018