Aparecen hermosas gemas verdes tras erupciones volcánicas en Hawái (fotos)

Tras la violencia y destrucción provocada por el volcán Kilauea en Hawái, los habitantes del lugar se han visto sorprendidos con la aparición de unos extraños cristales verdes. Muchos usuarios han compartido las imágenes del fenómeno en las redes sociales, sobre todo buscando una explicación.

El Servicio Geológico de Estados Unidos aún tiene que estudiar los hallazgos, pero dadas las características geológicas de la zona, se trataría de olivinos o peridoto. Este es un mineral muy común en áreas volcánicas que puede variar desde el tamaño de una uña hasta el de un grano de arena.

Friends of mine live in Hawaii, right next to the area impacted by the most recent lava flows. In the midst of the destruction nearby & stress of the unknown, they woke up to this – tiny pieces of olivine all over the ground. It is literally raining gems. Nature is truly amazing. pic.twitter.com/inJWxOp66t

