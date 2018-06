Caiga quien Caiga: Presidencia de la cubana ANC, ¿consolidación para Diosdado?, por @AngelMonagas

Publicado en: Opinión

Diosdado nunca se ha recuperado sicológicamente, del largo destierro vivido en tiempos de Chávez. Sus enemigos dicen que en el 2002, se escondió, que negocio con los “gringos” una salida que nunca se produjo, gracias a las acciones del hoy preso General Baduel. Hugo nunca olvido la cobardía de Diosdado y por eso no fue el “superviviente designado”. La verdad sea dicha, él ha luchado para mantenerse “vivo”. Se “echo” el partido al hombro luego de la debacle de diciembre del 2015. Eso de nada sirvió. Muchas palmadas en el hombro. Muchas palabras sobre su lealtad…Hasta ahí. Jorge Rodríguez, el lucifer de Maduro, lo mató y solo está asegurando que a su tumba no le falta tierra encima.

El PSUV a lo interno arde en llamas. Siempre digo que lo más lamentable de nuestra oposición, es la incapacidad para sacarle provecho a esa situación.

Jorge Rodríguez es el nuevo NUMERO 2.

La Presidencia de la cubana Asamblea Nacional Constituyente, es el Premio de consolación para Diosdado. Observen: En lugar de ser aclamado, como ameritaría su “impoluta” figura revolucionaria, le fue discutido por cuatro más, ese derecho. Tania Díaz, Aristóbulo, entre otros.

Diosdado debe conformarse con recoger las sobras, dejadas por otros.

Su frustración debe ser alta. Él sabe que no será Presidente después de Maduro, bueno, no hasta que Delcy o Jorge decidan o no quieran. Su capacidad de negociación se ha venido a menos con el nuevo gobierno de los EEUU. Raúl Castro no lo ve con buenos ojos, a pesar de su acercamiento, vía General Cubano aficionado a las peleas de Gallo.

No hay nada más peligroso en política que un enemigo herido, con poder. No niego que el escenario de la cubana ANC tiene influencia. Cilia, que es el verdadero cerebro político del gobierno, sabe que no puede darle la espalda. Solo deben entretenerlo. El colmo es que Cilia iba a ser designada Presidenta de la ANC y se armó un escándalo a lo interno, prevaleciendo la sindéresis de un mediador. No hay confianza plena en Diosdado.

Se habla de una Alianza TOCOMA, (Todos contra MADURO), donde hasta ahora figura el destituido y reemplazado Tareck ElAissami y Diosdado. Hay acercamientos con la sangre azul revolucionaria en Barinas y con tres gobernadores.

El problema para Diosdado es que Jorge Rodríguez no es Nicolás y es capaz de jugar ajedrez solo, él contra él, para saber y prever las acciones de sus enemigos.

Compren cotufas y refrescos. La película continúa. Es una Saga.

LOS CAIGA QUIEN CAIGA DE ESTA SEMANA

TRIUNFO DE DUQUE En Colombia y su firme disposición de no reconocer el gobierno ilegitimo de Nicolás, retirar y no designar nuevo Embajador, tiene muy preocupado al chavismo. Partidos del POLO piden cierre total de fronteras. Temen acciones militares. De allí la persecución y posible encarcelamiento de María Corina. Su acercamiento con el nuevo Presidente Colombiano es la causa.

ZULIANOS Tienen No un Gobernador, sino un autócrata, hace lo que le da la gana y nada lo detiene.

Atenta contra el patrimonio histórico, dañando estructuras del palacio de Gobierno. Estos “revolucionarios” no quieren agarrar sol e intentan tapar la parte interna de las escaleras y no pasa nada, no hay contraloría, ni fiscalía. El maneja todo.

Ley de autogeneración eléctrica. El Gobernador lo anunció, con el propósito de que posean sus propias plantas. “La ley va a permitir que el consumo eléctrico del estado sea dirigido en horas importantes (…) esto es una medida transitoria hasta que se logre el equilibrio del sistema”, señaló.

Repitió los esfuerzos realizados por el Gobierno Nacional y Regional: Mejorías en la conexión interlacustre, reparación del cable que atraviesa el Puente, colocación de una turbina en Termozulia, instalación de dos autotransformadores, atención a subestación Ramón Laguna y sustitución de transformadores. Afirmó que después de cumplir con estas líneas se iniciará una segunda fase de trabajos hasta llegar a la generación de 1000 Kv. “Tenemos dos meses para ejecutar los seis eventos…Después de equilibrado el sistema iniciará una segunda etapa para producir más electricidad autónoma (…) “No podía faltar la excusa del “saboteo” sobre la última falla, que buscan según él, afectar a la gente y a la “Minería Digital”. O sea, reconoce la incidencia en el problema eléctrico de esta actividad. Peor aún, le dio carácter de seguridad de estado al tema. Prometió nuevamente, proteger las instalaciones de CANTV. Y es que más del 80% de la población ha perdido su conexión a internet y a teléfono y si los quiere tiene que “bajarse de la mula”, con funcionarios de gobierno.

Un Gobernador de verdad enfrentaría el problema y al Centralismo. No hay recursos para acometer ninguna de las obras anunciadas. Será otra “promesas de cumbiambera” como la que hizo cuando tomo posesión y hoy estamos peor. Además como dice mi amigo Gustavo Vecino si las fallas son eventual, dos meses dijo, porque obligar a los empresarios y comerciantes a comprar una planta de 1400 dólares mínimo (4 mil millones de Bs, más o menos).

Ya lo saben. Gracias a Omar Prieto quienes quieren invertir en Zulia deben tener mucho dinero para una planta y para el “matraqueo” policial de Polisur, entre otros, que persigue a los que las ofrecen, sin motivo justificado.

Viola la constitución por ser una actividad de libertad económica prevista en el 112, además de la reserva legal de la competencia en materia energética propia del Poder Nacional, no está “limitando” la actividad, como sus abogados del bufete Cabello señalan, así que no se está subsumiendo a la norma. Está eliminando, cerrando las actividades económicas, muy grave en esta crisis nacional. El que no tenga planta debe cerrar y se perderán más puestos de trabajo. El único legitimado para regular conductas y crear sanciones es la Asamblea Nacional electa en el 2015. Esa Ley derivada del CLEZ es absolutamente NULA.

LEOPOLDO LÓPEZ Sigue siendo ¿Un rehén del gobierno o de la MUD? Ambos. Nunca saldrá en libertad pues es un preso de muchos intereses, incluidos los de una oposición fracturada y hasta parte de su familia, que también juega sus intereses. Recuerdo mucho las historias del Papa de Leopoldo, cuando por allá en los años 80, dirigió un programa de Becas para estudiar en el exterior. El “viejo” siempre ha buscado sobrevivir. Por eso sus palabras a Luis Florido, el cual de paso, se las merecía. Ahora Leopoldo es un rehén del gobierno. Este requiere algo de él, que aún no ha logrado totalmente. Su partido prácticamente ha dejado de existir en Venezuela y es una activa ONG a nivel internacional. Este gobierno no deja ir a nadie de gratis. En parte ha logrado un objetivo: Minimizó el efecto Leopoldo en la sociedad. Lo mismo sucedió en el 2014 con Capriles, por cierto, gracias a la actividad desplegada por Leopoldo.

ME VOLVÍ A EQUIVOCAR Pensé que Henri Falcón traía más en la “bola”. Postura de Falcón terminó dándole la razón a la MUD. Contradicción. Torpeza. Sus acciones justifican los improperios en su contra y de su gente ¿Dónde estará Ochoa Antich? Pudo Henri ser el líder de una nueva oposición. Hoy es un “fantasma”, sus oficinas se parecen a aquel viejo drama de tv “Cumbres Borrascosas”. Por ello no lo respalde, aunque lo respetaba y creía que su juego tenía algún fin. Lamentable no utilizar las ideas y el empuje de Francisco Rodríguez. Hoy jueves 21 junio tienen una rueda de prensa y presentaran una propuesta, llena de palabras viejas y de nuevos modos de seguir sin hacer nada, aparentando lo contrario. La mayoría “caballos muy viejos”, “cansados” y con muchas mañas.

UNA COSA POSITIVA: A Maduro se le están acabando las fichas. Ha tenido que recurrir a nombres de familiares por su problema de desconfianza. El Polo Patriótico le reclama resultados, acciones. Hay mucha decepción.

RECORDATORIO El Twittero Joseph Poliszuk, señala que el Ex Alcalde Rangel Ávalos, alias “Papi Papi” pide investigar a Ocariz, sería bueno preguntarle si también va auditar los 224 contratos que entregó a dedo a un pool de empresas de su familia… P.D. Los reportajes fueron publicados en El Universal hasta que un “error técnico” se voló el Archivo.

Táchira Denuncia Carlos Chacón, concejal del municipio Bolívar “Hay complicidad del Ejército en desmantelamiento de complejo deportivo de la frontera”, mejor conocido como el “patinódromo”, ubicado en la población fronteriza de San Antonio del Táchira y cuyas instalaciones fueron tomadas por el componente militar hace más de tres años, cuando inició el despliegue de las Operaciones de Liberación del Pueblo, OLP. Grave señalamiento “desde que están los efectivos del ejército se han robado las instalaciones eléctricas de ocho torres de la cancha de futbol que hay dentro del Complejo, se robaron el tablero eléctrico que cuesta una cantidad enorme de dinero. Tomaron las villas olímpicas, donde deben pernoctar únicamente los deportistas y se robaron los aires acondicionados. Han sustraído todo a pesar que a escasos 20 metros tienen un punto de control”.

PORQUE ESTAMOS COMO ESTAMOS…Un país gobernado por clanes de incapaces y los familiares, no puede salir de la crisis. Por ejemplo el twitero Roberto Deniz señala que “la nuera de Cilia para el IVSS, el sobrino de Calixto al BCV, la esposa de Diosdado en Obras Públicas, los hermanos Rodríguez la vicepresidencia ejecutiva y un ministerio… ¿Cómo podemos esperar el “milagro” que anunció Nicolás por enésima vez? El único que existirá será el de sus cuentas bancarias.

LO ÚNICO QUE AUMENTO Es la incertidumbre, la desesperación, la rabia por los efectos de una acción contraría a mejorar la salud económica.

NUEVO INVENTO REVOLUCIONARIO “Las perreras”. Es el medio de transporte que lleva el sello Made in Socialismo Siglo XXI. Posdata: En Zulia las “Chirrincheras”.

