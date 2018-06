Darwin Chávez: Verdades y rumores: ¿Quién tiene el poder? ¿Maduro o Diosdado?

Publicado en: Opinión

PODER (I). No hay nada más necesario y prioritario en este momento en el oficialismo que el control del poder, de pronto no absoluto, pero si tener porciones importantes que les permitan tener espacios y oportunidades. Espacios para hacer lo que han hecho en casi 20 años en el gobierno y que no es otra cosa que aprovecharse de los cuantiosos beneficios que la actividad gubernamental otorga. Pero además oportunidades para tener un rol protagónico ante cualquier escenario insospechado que pueda surgir. En esos escenarios podemos mencionar cambios nominales en el alto gobierno, sobre todo en la Presidencia, para dar la sensación que tratan de enfrentar la crisis. Pero quizás el escenario más cercano es una negociación y para ser parte de los acuerdos que de ella emanen, para lo cual se necesita estar en primera fila en la distribución del poder. Sólo aquellos que estén en posiciones de vanguardia, tendrán ese beneficio de ser parte de una negociación que establezca las coordenadas para la superación del conflicto y el inicio de un esfuerzo real para solventar la crisis. La intensificación actual de la lucha era algo que estaba previsto. Nada de lo que está ocurriendo toma por sorpresa a nadie que más o menos le lleve el pulso a la situación en el oficialismo. En Verdades y Rumores hemos venido analizando los hechos desde días previos a las elecciones del 20-M ( LEA :…..) porque estaba claro que la cita comicial sería la prueba de fuego para las tendencias y a partir de ahí vendrían los reacomodos. El “Madurismo” lo sabía y por eso desde hace muchos meses venía preparándose para asaltar el control absoluto del oficialismo, pero para eso necesitaba fortalecerse como tendencia ¿Recuerdan la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente de 2017? La misma fue diseñada de acuerdo con los intereses del “Madurismo”, porque esa no era sólo una jugada para descolocar a la oposición, sino también para golpear a las tendencias rivales del “Madurismo” y los resultados de la elección comprueban esta tesis porque Maduro y su grupo se quedaron con la mayoría más que absoluta en esa instancia que se encargaría de construir las bases de la hegemonía total y la sobrevivencia del oficialismo en el poder ¿Recuerdan la selección de los candidatos a las elecciones regionales y municipales de 2017? ¿Quién se quedó con la mayor parte de las candidaturas? ¿Cuál tendencia tiene la mayor parte de los gobernadores y alcaldes? Esos fueron pasos en firme que dio el “Madurismo” para seguir escalando en el necesario control del poder. El “Madurismo” es una tendencia muy particular porque reúne los intereses de la pareja presidencial, quienes se han aliado de forma que pudiera ser circunstancial con los hermanos Jorge y Delcy Eloína. De hecho a los Rodríguez hay que prestarles mucha atención porque son fríos, calculadores, manipuladores y perversos. Muy bien pudieran estar aprovechando la coyuntura para acumular ellos mayor poder e incluso crear una nueva tendencia. El “Madurismo” diseñó su zarpazo final que era crear su propio partido para tratar de capitalizar la mayor cantidad de votos en las elecciones presidenciales y por eso lanzan a “Somos Venezuela”. El costoso experimento les salió mal y el 20-M se comprobó que los votos están en la estructura del PSUV y por eso los radicales tomaron un nuevo aire. Y a partir de ese logro comenzaron a exigir mayores cuotas de poder. No es una lucha fácil, pero está en marcha. Hay demasiado en juego y por eso los cambios son muchos e importantes. Cambios por cierto que no buscan hacer más eficiente a la gestión, ya que sólo es parte de los normales reacomodos en busca de una mayor repartición del poder. Y ojo, cuidado si de todo esto comienza a tomar mayor fuerza la oposición que más preocupa a Maduro y es esa que está surgiendo desde el propio oficialismo y no me refiero a la disidencia que ya está en la otra acera. Con estos movimientos no sólo se fragua el futuro del oficialismo, sino del país.

SIN PLAN. El gobierno de Nicolás Maduro carece definitivamente de un plan económico ¿O será que no tener un plan es el plan? Van de improvisación en improvisación. Los mejores ejemplos son el “Petro” de cuyo fracaso y engaño al parecer ya se dieron cuenta, la reconversión monetaria que presagia un caos y los aumentos de salario mínimo que no alegran a nadie. Maduro y su gobierno está más ocupado con su guerra interna. No están buscando sobrevivir a la crisis, sino a los caníbales internos que se los quieren comer vivos. Y mientras el gobierno se regodea en su inmensa ineficiencia, los expertos vaticinan una grave contracción dentro de la actual contracción de la economía.

CRISIS. No baja en intensidad, sino que más bien se agrava la crisis eléctrica en el Zulia. Ya los apagones son permanentes y el tema de discusión entre los zulianos es cuánto tiempo tendremos electricidad en un día. Son problemas, tras problemas y excusas tras excusas. El denominador común: sabotaje. Ese es un argumento que nadie comprende porque supuestamente las instalaciones eléctricas están militarizadas ¿Están o no al cuidado de la FANB? Y lo peor es que las autoridades siguen mintiendo descaradamente a los zulianos ¿Cuántas veces han prometido que en dos meses todo estará resuelto? Ya perdí la cuenta de esos plazos “seguros” que dan desde Corpoelec y la Gobernación del Zulia. Debo reconocer el interés y la buena voluntad que el Gobernador, Omar Prieto, ha tenido con el tema a pesar de no ser su competencia directa; pero ya está bueno que le alcahuetee la ineficiencia a un organismo tan malo como Corpoelec. Ya es hora que Prieto llame las cosas por su nombre real y exija que el Gobierno nacional termine de hablar con la verdad y resuelva el problema que tiene muchos años en progreso. Señor Gobernador, usted fue electo por una parte de los zulianos para resolver los problemas y no para amparar los errores del gobierno nacional. Ya es hora que le digan la verdad a los zulianos sobre el estado de postración del sistema de generación y distribución. Si ustedes son sinceros, es probable que el pueblo sepa entender parcialmente que estamos en una emergencia.

PODER (II). El oficialismo es un peligroso tablero de ajedrez en este momento. Hay muchos movimientos estratégicos que buscan posicionar piezas, acumular poder y tener presencia en áreas claves en las cuales, a pesar de la crisis financiera, aportan negocios lucrativos para la voracidad de la “enchufadocracia” oficial. El primer gran remezón en el tablero ocurrió con los cambios en el gabinete y que fueron anunciados por el propio Presidente. Tal como analizamos en VyR ( LEA : …) el gran ganador en esas modificaciones fue Diosdado Cabello quien logró que su esposa, Marleny Contreras, fuera designada como ministra de Obras Públicas, pero además posicionó a Yomana Koteich en el Ministerio de Comercio Exterior e Inversión Internacional. Esta última había sido designada con anterioridad en la junta interventora de Banesco y es de absoluta confianza de Cabello. En este trance los Rodríguez ejecutan un movimiento importante, al lograr desplazar a Tareck El Aissami de la Vicepresidencia, lo que dice mucho de la ascendencia de los hermanos ya que el desplazado también era persona de confianza de Maduro. Esa rivalidad entre Jorge y Delcy contra El Aissami está comenzando a escalar en intensidad, lo que presagia nuevos episodios de lucha. Como el “Madurismo” no podía desechar por completo al ex Gobernador de Aragua lo designan jefe del nuevo Ministerio de Industrias y Producción Nacional que está en sintonía con los intereses de El Aissami quien desde sus tiempos como Gobernador en Aragua tejió alianzas con el sector privado afín al régimen. Le dieron algo para que se entretenga. El gran cambio ocurrió con la elección de Diosdado Cabello en la presidencia de la Asamblea Nacional Constituyente, lo que lo pone por encima del propio Maduro en la toma de decisiones, porque recordemos que el Presidente ha dicho en múltiples ocasiones que la ANC tiene el poder absoluto y él incluso se ha subordinado a ella. O sea que en este momento él está en manos de Diosdado Cabello y eso es un riesgo, no sé si calculado, pero es un riesgo al fin ¿Cabello se erige hoy como el verdadero poder en Venezuela? Pareciera que si pero sus acciones y decisiones terminarán de despejar las dudas al respecto. Tiene el control de la ANC ¿Cuál constituyente se atreverá a desobedecer una orden de Cabello? pero además maneja las obras públicas y también una cartera importante en el área económica ¿Y los militares? Esa es una tarea pendiente que arrojará pistas porque recordemos que se acerca la época de los cambios militares y el que genera mayor atención es quien será el nuevo Ministro de la Defensa ¿O le volverán a prorrogar el tiempo de servicio activo al general Vladimir Padrino López? Pero los movimientos en el gobierno no se quedaron hasta ahí, ya que hay un cambio que también golpea a El Aissami y es la sustitución de Ramón Lobo en la presidencia del BCV, quien al parecer pagó los platos rotos del primer fracaso de la reconversión monetaria y Maduro coloca en el cargo al “ingeniero” Calixto Ortega Sánchez, sobrino del magistrado del TSJ Calixto Ortega, pieza importante en el entramado judicial que sostiene al régimen. Se supone que Ortega Sánchez es leal al “Madurismo” y será obediente con las instrucciones económicas que reciba desde Miraflores. Todos estos cambios han hecho un poco más equitativa la distribución del poder. Sin embargo, el “Madurismo” sigue teniendo la mayoría circunstancial en la ANC, tiene 17 de 19 gobernadores, la mayoría de los alcaldes y maneja el CNE. Pero ahora Diosdado Cabello encabeza la ANC con todo lo que eso pudiera implicar. Una de las incógnitas que queda es si aún el “Madurismo” tiene el control del TSJ, cosa que pareciera que perdió si tomamos en cuenta que días después de ser reelecto introdujo un recurso de interpretación ante el máximo tribunal y estos nunca respondieron la solicitud presidencial. Aunque parezca ilógico en este escenario de mayor equilibrio, hay mayor desequilibrio contra Maduro.

¡MILAGRO! ¡MILAGRO! Aún la oposición tiene atorada esa expresión de anuncio y felicidad en sus gargantas. No ha ocurrido el milagro que les permita recuperar el camino perdido. Siguen atascados en su ausencia de unidad y estrategia. El “Enredo Amplio” es puro gamelote mientras el país se cae a pedazos entre “perreras”, escasez de todo, hiperinflación y hambre. No han sido capaces de presentar un plan real que les permita capitalizar la masiva abstención del 20-M. Y no lo van a anunciar porque nunca hubo un plan. El único plan era el de los partidos que se sumaron a la ola abstencionista, porque no tenían candidatos y no iban a apoyar a cualquier otro aspirante que no saliera de sus filas, sobre todo si ese era un pata en el suelo y sin el pedigrí de los ricos de Caracas. Esa es la verdadera razón de la abstención de la MUD y no toda la paja que dijeron y siguen diciendo. Ojala les llegue el milagro antes que sea irreversible el deterioro y la hegemonía en Venezuela. La aventura opositora continúa…

BASURA. No mejora el enfermo. La Alcaldía de Maracaibo en manos de Willy Casanova sigue sin dar pie con bola con el tema de la basura. Cada día el problema es mayor y la ineficiencia también. Prometió que con el dinero recaudado por el polémico tributo especial de 1% se resolverían los problemas de la ciudad y no hay uno que se haya solucionado. Todo sigue igual, bueno realmente peor. Y el Alcalde está más ocupado y preocupado por protegerse de sus enemigos internos, sobre todo del que tiene en frente. Prometió camiones y nunca llegaron. Prometió atención de emergencia y el paciente se les murió. Por cierto, señor Alcalde si de verdad recaudaron el 1%, aunque lo dudo por la crisis que vive el Sedemat ¿En qué se gastó ese dinero? No creo que todo se fue en la nueva señalización que colocó en algunas vistosas vías de la ciudad.

PODER (III). La Fuerza Armada Nacional será otro importante escenario para la lucha entre el “Madurismo” y sus tendencias rivales. Se acerca la fecha de los tradicionales cambios en la estructura militar y los polémicos ascensos. El principal objetivo a vigilar es sin duda el Ministerio de la Defensa y quien lo ocupará. Hasta ahora el general en jefe, Vladimir Padrino López, ha sobrevivido en el cargo desde que fue nombrado el 24 de octubre de 2014, o sea que tiene casi cuatro años como ministro. Bien puede Maduro ratificarlo de nuevo en el cargo y prorrogar su tiempo de servicio. Aunque lo más probable es que los radicales presionen para poner a un nuevo alto oficial ¿Quién pudiera ser el escogido? En lista de espera están Jesús Suárez Chourio, Néstor Reverol y Remigio Ceballos, entre otros ¿Quién será el ungido?

SALUD. Me alegra que el Gobernador del Zulia, Omar Prieto, haya salido públicamente a aclarar su verdadero estado de salud. Como lo afirmé en mi columna pasada, ese es un tema con el cual no se juega ni a favor ni en contra. Lo que si no aclaró el mandatario regional es ¿Por qué rumor salió de su entorno y lo manejaron hasta familiares de su entorno? La versión no salió de la oposición, ya que ni para eso sirve en este momento, salió de gente de su confianza. Eso hace presumir que todo pudo ser un rumor fabricado con alguna intención. Cualquier mal pensado diría que lo hicieron para que la opinión pública hablara de la supuesta enfermedad y no del fracaso de su gestión. Otros más extremistas afirmarían que fue una trampa caza bobos para ver quienes salían a aspirar dentro del PSUV y quienes desde la oposición pidieran elecciones de inmediato. Sólo ratifico mi comentario anterior: con la salud no se juega, ni para bien, ni para mal.

PERSECUCIÓN. Las cosas en el Sedemat de la Alcaldía de Maracaibo siguen muy mal. Tal como comenté la semana pasada es una institución paralizada por la ineficiencia, las malas decisiones y por el acoso permanente contra el personal. La operatividad del Sedemat está casi en cero porque aún no tienen el sistema 100% en funcionamiento, como lo expuse la semana pasada. La recaudación de ingresos propios está en niveles críticos y el servicio a los usuarios está peor. Lo que si hay y mucho es persecución al personal a través del trio del “Grupo Pdval” quienes vigilan y acosan al personal. Incuso cometen el exabrupto de “interrogar” a los empleados que para ellos son sospechosos. A los señalados los llevan obligados a un cuarto y ahí los someten a un interrogatorio policial, cuando eso no está permitido en la administración pública. Señor Alcalde de Maracaibo, Willy Casanova, es tan grave la situación que renunció casi la totalidad del personal del Departamento de Inmuebles que eran quienes calculaban las deudas de los usuarios al momento de la solicitud de una solvencia. Es implica mayores retrasos en la atención del ciudadano y menor recaudación por parte del Sedemat. Pero también conlleva a que el usuario al no tener la solvencia, cae en manos de los funcionarios de los registros quienes obvian ese documento, claro está luego de recibir un jugoso e inmediato pago. Alcalde sería bueno que por un momento aparte el amiguismo y ordene una revisión exhaustiva de lo que ocurre en el Sedemat, antes que el problema se le salga de las manos y los efectos en la recaudación sean irreversibles.

PODER (yIV). El siguiente escenario de la lucha entre el “Madurismo” y los duros del oficialismo será en el marco del IV Congreso del PSUV, en el cual parten con ventaja los “ultras” porque dominan las comisiones y subcomisiones para la organización de esa instancia de discusión interna y además podrán controlar la agenda de temas a tocar. De ahí pueden surgir cambios fundamentales en el status quo del PSUV. Hasta ahora pareciera que el “Madurismo” buscará cambiar el actual mecanismo de elección de autoridades de la organización que se hace por cooptación, para que sea la militancia en elecciones quien escoja a los que ocuparán cargos directivos. A esta idea al parecer se oponen los radicales, quienes prefieren mantener las cosas como están porque de esa forma se garantizan que dominan la mayoría de las direcciones regionales y municipales. Pero además en el IV Congreso del PSUV se pueden tomar otra serie de decisiones que pueden ser trascendentales para el presente y el futuro del oficialismo y también del país. En conclusión la lucha interna en el oficialismo es a muerte. Pareciera que en este momento los radicales tienen el sartén por el mango ¿Usarán el sartén contra el “Madurismo”? Buena pregunta.

ABANDONO. La situación en el municipio San Francisco no es distinta a la de Maracaibo. No hay gestión de la Alcaldía, pues el burgomaestre no hace nada o decide nada a menos que lo llamen y le den las indicaciones. La recolección de basura es un caos, la vialidad está llena de huecos y ni decir de la poca eficiencia de Polisur. Se repite la historia de su padrino y sólo atienden medianamente a la Villa Bolivariana y a La Coromoto. Las demás comunidades no existen en el mapa de la Alcaldía. Las comunidades dicen que no tienen Alcalde, sino un Gobernador que a veces se acuerda de San Francisco.

CRECIMIENTO. En medio de la paralización casi total de los partidos de oposición, llama la atención que el naciente Partido Centro Democrático (PCD-PIZ) sigue creciendo. Todas las semanas llegan reportes, sobre todo en las redes sociales, de asambleas en las comunidades para la conformación de la estructura. También destaca en el discurso de su presidente, Carlos Alaimo, la palabra cambio y el optimismo sobre las reales posibilidades que existen de recuperar a Venezuela en medio del desmadre. Hay una clara constancia en ese trabajo.

MÁS PERSECUCION. Esta parece ser una enfermedad que recorre el edificio sede del Sedemat y del CPU de Maracaibo. Así como en el Sedemat hay acoso, también lo hay contra el personal del CPU a quienes acusan de cuanta barbaridad se les ocurre, con el fin de presionarlos y que estos pongan la renuncia. Eso ha traído como consecuencia que varios técnicos valiosos por su conocimiento sobre la planificación urbana hayan puesto sus cargos a la orden. Pero además hay un grupo de protegidos que han incurrido en irregularidades, pero que tienen la inmunidad que otorga la actual administración. Alcalde, revise lo que ocurre en el CPU.

PLUMROSE. Los más de 1.300 trabajadores de la planta de embutidos de la Plumrose en Cagua, estado Aragua, no han recibido ningún tipo de respaldo del gobierno nacional ante la decisión de cierre a raíz del incendio que afectó la planta. Ese silencio administrativo oficial llama la atención, cuando ellos ante el más mínimo anuncio de cierre de una empresa, salen con el escándalo de la ocupación temporal y el reinicio de la producción con la clase obrera ¿No pasó con Kelloggs? ¿Por qué no hacen lo mismo con Plumrose? ¿Habrá intereses de la “enchufadocracia” metidos en esa empresa? Sólo han reubicado a un grupo de empleados de confianza en otras plantas, pero la inmensa mayoría sigue en el limbo.

ABANDONO. Definitivamente el Secretario de Cultura de la Gobernación se mudó con todo su equipo al Centro de Arte Lía Bermúdez, mientras el Palacio de las Artes, que ahora es el Palacio de los Robos queda desolado y a merced del hampa. La sustracción de los equipos del Conservatorio es apenas uno de los tantos actos delictivos que han ocurrido en una sede que perdió el vigor de antaño entre la malas gestiones y la renuncia de los artistas que buscan futuro en otros lugares. Dicen que al secretario le da más caché operar desde el Lía Bermúdez.

