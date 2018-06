Freider Gandica: Los servicios que no sirven

Publicado en: Opinión

Nuestro país colapsó en su totalidad y con ello también se desplomaron todos los servicios públicos. No existe en Venezuela un pequeño rincón en donde se pueda decir “aquí todo está en orden” ya que quienes deben ser responsables de que todo funcione a la perfección, son personas que no están preparadas para los cargos que ocupan.

Nuestra calidad de vida empeora cada día que transcurre y las múltiples protestas que son noticias -en sitios web no censurados y en la poca prensa que aún circula- se generan porque ya el pueblo no da para más.

El servicio más ineficiente es sin duda alguna el servicio eléctrico. Para resumir en pocas palabras, sólo escribiendo este artículo hubo 3 bajones de luz. Los apagones a diario aumentan y las respuestas por parte de quienes son los “responsables” de que el servicio eléctrico no falle son cada vez más inauditas. El régimen comunista de Nicolás sabe reciclar no sólo su gabinete ejecutivo, también recicla los mismos guiones para cada problema que se presenta. Ya los venezolanos conocemos por qué se va la luz -según ellos- y nos suponemos que somos víctimas de un “saboteo” nuevo. Esto sin duda alguna es no tener vergüenza, salir en rueda de prensa declarando la misma insensatez una y otra vez hace que los venezolanos no tengan otra opción que protestar.

Claro está que el servicio eléctrico colapsó y que no existirá una verdadera inversión mientras estén en Miraflores los responsables de que por más de veinte años, no se le hiciera un mantenimiento adecuado a las principales fuentes de energía del país. Lo que ellos llamaron “inversión para la revolución eléctrica” no es más que un sin fin de proyectos ejecutados sin factibilidad; de por medio hubo guisos que dejaron millonarios a más de un boliburgués que profesa el socialismo.

Los problemas de los venezolanos no llegan hasta aquí, el desarrollo que tuvo nuestra patria por cuarenta años en democracia se fueron al abismo en veinte años que lleva el comunismo. Si hablamos de la carencia del agua, un recurso tan vital para la vida humana, muchos que leerán esto desde el extranjero no creerán que hay comunidades del país que llevan más de 1 año sin recibir este preciado líquido por los medios correspondientes. Y no me estoy refiriendo a comunidades remotas de Venezuela, hablo de tristes realidades que se viven en la misma capital.

Por las redes sociales no hay un día que no vea una protesta por falta de agua, quienes encabezan las trancas que se realizan para exigir que este vital líquido llegue a sus casas, denuncian la ausencia por meses, y cuando una gota de agua logra llegar la misma no se puede consumir porque es turbia. Nicolás en su “preocupación” creó el Ministerio de Atención de las Aguas, sumando un Ministro más a su oligarquía llamada gabinete ejecutivo, y como era de esperar, quien es la responsable del cargo tiene en su currículo “experiencia” ya que fue la presidenta de Hidrocapital, ente responsable de todas las protestas por falta de agua de Caracas y zonas aledañas. Por otro lado no podemos olvidar la casi inexistencia del gas doméstico.

Mi abuela y mis padres constantemente me cuentan de lo bien que funcionaba este servicio. Cada vez que nos toca hacer una cola para comprar una bombona de gas, la gente cuenta una y otra vez la misma historia: “en la 4ta República nos despachaban el gas en la casa y hasta nos instalaban las bombonas”. Yo con sinceridad no recuerdo haber vivido esta realidad, desde que tengo uso de razón sólo he visto en la Presidencia de la República a los representantes del comunismo cubano, pero sí recuerdo que cuando en mi humilde hogar se acababa el gas, acompañaba a mi papá a la empresa encargada de distribuir este servicio en el pequeño pueblo del que soy e inmediatamente nos despachaban una nueva bombona.

Como ya lo dije, este servicio es ahora casi inexistente. Viajar por las carreteras que conectan las ciudades del territorio nacional es ver protestas continuas por falta de gas. Hay trancas hasta que no se aparezca el bendito camión de “PDVSA Gas Comunal” y cuando éste llega, las bombonas que traen no alcanzan para la multitud que exige este servicio. Muchos venezolanos volvieron a la edad de piedra y optan por cocinar con leña. Esto evidencia el retraso en el que hemos caído siendo potencia en reservas aprobadas de Gas Natural.

Sumado a esto, otro de los problemas que aquejan a los venezolanos es la “conexión” más lenta de Internet de América Latina, y abro entre comillas la palabra conexión porque CANTV (empresa encargada de las telecomunicaciones) en vez de comunicarnos, nos descomunica y censura a medios de comunicación, tal es el caso de La Patilla, El Pitazo y El Nacional. Los problemas con la telefonía móvil también son notables, las empresas privadas que aún operan en el país (Digitel, Movistar) se les hace cuesta arriba mantener sus servicios con restricción en los precios, continuos hurtos a sus antenas y fibras ópticas. También el desplazamiento forzoso de miles de venezolanos ha causado en esta industria la pérdida de 7 millones de líneas móviles, según reportó en un informe el ex-presidente de CANTV, William Peña. Para resumir en pocas palabras este caos, cada vez que se va la luz, se va la señal telefónica quedando totalmente incomunicados.

Culmino este artículo siendo solidario con María Corina Machado, a quien hoy persiguen por estar a la altura de las exigencias del pueblo. María, tus ganas de sacar este país hacia adelante no las detendrán unos mafiosos que sí tienen delitos por los cuales deben ser enjuiciados. Acompaño tu lucha ya que es mi lucha y la de millones de venezolanos. Estas ganas de construir un país libre, decente y de progreso no las detendrá nadie. ¡Estoy contigo, valiente guerrera!

@FreiderGandica