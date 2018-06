Juan Pablo Guanipa: “La protesta es el arma de las víctimas del desgobierno de Maduro”

Publicado en: Actualidad, Nacionales

Juan Pablo Guanipa, líder opositor venezolano, aseguró que el artículo 68 de la Constitución nacional, ampara a aquel que quiera decir: “voy a manifestar mi inconformidad porque no me la calo, no me aguanto esta crisis”

Nota de Prensa

La Plaza de Toros de Maracaibo, albergó a los marabinos que “no se calan esta crisis”. No faltaron los funcionarios de diferentes cuerpos policiales y militares, cuya presencia buscaba amedrentar a los manifestantes, por lo cual Juan Pablo Guanipa, líder nacional, aseguró que el artículo 68 de la Constitución, ampara a todo aquel que quiera decir: “voy a manifestar mi inconformidad porque no me la calo, no me aguanto esta crisis”.

El también coordinador de Primero Justicia en el Zulia, quien acompañó a los ciudadanos en sus legítimos reclamos en contra de la crisis eléctrica, actividad convocada por el Frente Amplio Venezuela Libre en el estado calificó la protesta como: “el derecho al pataleo”.

“Esta es nuestra forma de decir: no me la calo, no me la aguanto, tengo que manifestar mi inconformidad. Y por eso estamos aquí. Ya son seis meses de un precario servicio eléctrico, pero además varios años de la peor crisis que hemos vivido en nuestra historia republicana. Y no nos las calamos. Hay que protestar”.

Definió la situación venezolana como una dictadura. “Esto es un gobierno sin alma, al que no le interesa la dramática situación que estamos viviendo. A Maduro y sus cómplices no les interesa que el Zulia viva sin electricidad, sin transporte, sin agua, gas, sin vías públicas. Todo está colapsado, no hay recursos, ni dinero; y tampoco hay la intención de solventar esta situación”.

Comentó que la protesta en Venezuela está creciendo, articulándose, comunicándose y politizándose. “La protesta será otro mecanismo más de presión que junto a los mecanismos, político, militar e internacional van a lograr que este gobierno dictatorial se acabe. Nadie está por encima de la Constitución, este es nuestro derecho y nadie nos lo puede impedir”.

Solución

Guanipa señaló que en medio de “la desgracia de país” hay que señalar al responsable. “Toda Venezuela está actuando para que Maduro salga de la presidencia. Sacar a Maduro del poder es el primer paso para iniciar la reconstrucción del país. No hay forma de salir de esta situación con esos delincuentes. Por eso no podemos quedarnos de brazos cruzados. Debemos salir a la calle y, de menos a más, levantar nuestra voz en contra de todo esto”.