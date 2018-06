Pence: EEUU donará 10 millones de dólares para migrantes venezolanos (VIDEO)

El vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence pidió a Latinoamérica una mayor “firmeza” y unidad para “restaurar la democracia” en Venezuela y anunció que su país donará casi 10 millones de dólares para los migrantes venezolanos.

LaPatilla.com

Durante una rueda de prensa desde Brasil, informó que y 1,2 millones se dirigirán directamente a ese país en la medida que se aborde la crisis actual.

“Estados Unidos seguirá de pie con la buena gente de Venezuela, y seguiremos de pie con Brasil y todos nuestros socios en toda la región y el mundo para responsabilizar a Nicolás maduro y a su gobierno”, añadió.

Pence llegó hoy a la capital brasileña, donde fue recibido por el presidente Michel Temer, en el inicio de la que es su tercera gira por América Latina, que incluirá escalas en Ecuador y Guatemala.

Today, I’m pleased to announce that the United States will provide additional support of nearly $10 million to Venezuelan migrants – and $1.2 million will go directly to Brazil as you address this ongoing crisis. pic.twitter.com/Klb9AKz5Sl

The United States will continue to stand with the good people of Venezuela, and we will continue to stand with Brazil and all of our partners across the region and the world to hold Nicolas Maduro and his government accountable. pic.twitter.com/qa3nLeMcLs

— Vice President Mike Pence (@VP) 26 de junio de 2018