Mike Pence asegura en Brasil que la libertad de Venezuela será restaurada (Video y fotos)

Publicado en: Actualidad, Internacionales

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, señaló este miércoles desde Brasil que la “libertad” será restaurada en Venezuela.

“La libertad y la democracia prevalecerán en Venezuela. La libertad será restaurada”, dijo durante una visita a un refugio de venezolanos en Manao, Brasil.

La Patilla.com

Asimismo, aclaró que ayer anunció la donación de 10 millones de dólares por parte del gobierno de Estados Unidos, para apoyar a las familias venezolanas que se encuentran en los refugios en Brasil. “Ayer, anunciamos $10 millones adicionales para apoyar a las familias venezolanas, incluyendo más de $1 millón que se usarán aquí en Brasil para apoyar a familias como las suyas. El pueblo estadounidense está con ustedes”, dijo.

“Donde está el espíritu del Señor, hay libertad. Realmente sé y creo, conociendo el corazón de la fe del pueblo venezolano, el corazón de fe de millones en este nuevo mundo, que la libertad prevalecerá en Venezuela. Es nuestro destino compartido”, resaltó.

Mike Pence, se encuentra realizando una gira por latinoamérica para tratar la grave situación de Venezuela con los países del continente.

Freedom and democracy will prevail in Venezuela. Libertad will be restored. pic.twitter.com/lDa5HR9TGm — Vice President Mike Pence (@VP) 27 de junio de 2018

Yesterday, we announced an additional $10 million that will go to supporting Venezuelan families including more than $1 million to be expended here in Brazil to come alongside families just like yours. The American people are with you. pic.twitter.com/ALq4WBRAKh — Vice President Mike Pence (@VP) 27 de junio de 2018

The Bible tells us “where the spirit of the Lord is, there is freedom.” I truly do know and believe, knowing the heart of faith of the people of Venezuela, the heart of faith of millions across this new world, that freedom will prevail in Venezuela. It is our shared destiny. pic.twitter.com/sJVPh4lvbJ — Vice President Mike Pence (@VP) 27 de junio de 2018