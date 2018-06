Venezuela bloquea uno de los bastiones de libertad en internet

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Varias organizaciones sin fines de lucro dedicadas a defender la libertad de acceso a internet han encontrado evidencia que Venezuela ha bloqueado la red Tor, incrementando el nivel de censura en el país. Medios como El Nacional o La Patilla, críticos al gobierno, no pueden ser accedidos desde el país. Hipertextual también ha sido víctima de la censura en el pasado.

Por Hipertextual

Access Now, una organización sin fines de lucro dedicada a impulsar iniciativas para mantener el internet libre y abierto ha confirmado que Venezuela está bloqueando la red Tor desde el proveedor de acceso a internet con más usuarios del país, CANTV, el cual es controlado por el gobierno.

Las últimas medidas de censura por parte del gobierno venezolano ha significado bloqueos a comunicación críticos al chavismo, incluyendo La Patilla o El Nacional. En el pasado un cambio de DNS (al de Cloudflare u OpenDNS, por ejemplo) era suficiente, pero medidas adicionales obligan a ciudadanos venezolanos a recurrir al uso de servicios VPN o redes de acceso anónimo como Tor.

Pero el gobierno de Nicolás Maduro parece haber encontrado una forma muy sofisticada de bloquear el acceso a la red Tor, de acuerdo al reporte de la ONG que cita a varias de sus fuentes, incluyendo a Melanio Escobar, fundador de Redes Ayuday Andres Azpúrua, director de Venezuela Inteligente, quienes han documentado evidencias de la obstrucción.

#Venezuela now blocks the TOR @torproject network.

The state-owned ISP CANTV blocks vanilla connections as well as obfs3 and obfs4 bridges with a high rate of sucess; only the meek pluggable transport works reliably. #keepiton #internetVE pic.twitter.com/1X8irlhUrA

— VE sin Filtro (@vesinfiltro) 21 de junio de 2018