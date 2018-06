Canadá muestra profunda preocupación de que el régimen de Maduro relacione a Machado con conspiración militar

Click to email this to a friend (Opens in new window)

La cancillería de Canadá, a través de su cuenta oficial en Twitter, mostró su profunda preocupación por los informes de que el gobierno bolivariano de Nicolás Maduro esté implicando a la dirigente venezolana María Corina Machado en un complot de consipiración militar.

“Los esfuerzos para intimidar a los miembros de la oposición democrática como María Corina Machado son la estrategia de régimen de persecución política”, afirma la cancillería canadiense en la red social.

“Su seguridad y libertad deben estar garantizadas”, finaliza.

Un reporte de Bloomberg reseñó que en una supuesta conspiración militar en contra de Maduro, se señalaba a Machado de ser cabecilla de la intentona.

Canada is deeply concerned by reports #Venezuela's Maduro regime is accusing @MariaCorinaYA in military plot. Efforts to intimidate members of the democratic opposition like @MariaCorinaYA are regime strategy of political persecution. Her safety and freedom must be guaranteed.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) 28 de junio de 2018